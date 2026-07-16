Байден написал мемуары о поддержке Украины - 16.07.2026 Украина.ру
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Байден написал мемуары о поддержке Украины
Байден написал мемуары о поддержке Украины - 16.07.2026 Украина.ру
Байден написал мемуары о поддержке Украины
Бывший президент США Джо Байден объявил, что после ухода с президентского поста написал мемуары "Обещай мне, Америка"
2026-07-16T13:30
2026-07-16T13:34
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Он уточнил, что сейчас проводит много времени с семьей, борется с онкологическим заболеванием, и написал книгу.Она "о вызовах, с которыми мы столкнулись как страна, о решениях, которые я принимал, и о том, почему я принимал именно их". В частности, в ней затрагивается борьба с пандемией COVID-19, экономическая политика, "восстановление американской демократии" после событий 6 января, а также конфликты в Афганистане, "укрепление НАТО" и поддержка Украины. Там же объясняется, почему Байден решил баллотироваться на переизбрание, а затем отказался от участия в выборах.Книга поступит в продажу 17 ноября: через две недели после промежуточных выборов в Конгресс."Обещай мне, Америка" станет продолжением линейки автобиографических книг Байдена. Ранее у него вышли книги "Обещания, которые нужно сдержать" и "Обещай мне, папа" — мемуары, посвященные его старшему сыну Бо, который скончался от рака мозга.Подробнее о помощи Байдена Киеву - в материале "Мошенник" Байден и его "сделка": Трамп подвел итог помощи Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, нато, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, США, Афганистан, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Мир без границ

Байден написал мемуары о поддержке Украины

13:30 16.07.2026 (обновлено: 13:34 16.07.2026)
 
© ФотоБайден Ок
Байден Ок - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото
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Бывший президент США Джо Байден объявил, что после ухода с президентского поста написал мемуары "Обещай мне, Америка"
Он уточнил, что сейчас проводит много времени с семьей, борется с онкологическим заболеванием, и написал книгу.
Она "о вызовах, с которыми мы столкнулись как страна, о решениях, которые я принимал, и о том, почему я принимал именно их". В частности, в ней затрагивается борьба с пандемией COVID-19, экономическая политика, "восстановление американской демократии" после событий 6 января, а также конфликты в Афганистане, "укрепление НАТО" и поддержка Украины. Там же объясняется, почему Байден решил баллотироваться на переизбрание, а затем отказался от участия в выборах.
Книга поступит в продажу 17 ноября: через две недели после промежуточных выборов в Конгресс.
"Обещай мне, Америка" станет продолжением линейки автобиографических книг Байдена. Ранее у него вышли книги "Обещания, которые нужно сдержать" и "Обещай мне, папа" — мемуары, посвященные его старшему сыну Бо, который скончался от рака мозга.
Подробнее о помощи Байдена Киеву - в материале "Мошенник" Байден и его "сделка": Трамп подвел итог помощи Украине на сайте Украина.ру.
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