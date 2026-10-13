Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями - 13.10.2026 Украина.ру
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Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями - 13.10.2026 Украина.ру
Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
Пока президент США Дональд Трамп заигрывает с Москвой и рассказывает о "достигнутой дизельной сделке", Европа готовит удар с противоположной стороны. Об этом 13 октября пишет Politico
2026-10-13T08:06
2026-10-13T08:06
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Уже в четверг на саммите в Брюсселе ЕС собирается потребовать резкого ужесточения санкций против России. При этом европейские правительства открыто отвергают заявление Трампа о каком-либо "перемирии" между Москвой и Киевом.Европейские чиновники уверены: сделка Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным — это чистый предвыборный расчёт перед промежуточными выборами в США. А дополнительные поставки российского дизеля, о которых так печётся Вашингтон, не окажут реального влияния на цены в Америке. Получается забавная картина: пока Трамп пытается ослабить ограничения и договориться с Москвой, Брюссель, наоборот, готовит новые удары. Единый Запад? Один торгуется, другие ужесточают, а Киев снова остаётся в стороне, наблюдая, как его судьбу решают за его спиной. Подробнее о соглашении, которое заключили Москва и Вашингтон, — в публикации Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном.
https://ukraina.ru/20261012/ssha-protivorechat-svoim-zhe-sanktsiyam-kiev-v-yarosti-iz-za-sdelki-trampa-s-rossiey--1083753915.html
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новости, москва, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, politico
Новости, Москва, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, Politico

Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями

08:06 13.10.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© AP / Virginia Mayo
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Пока президент США Дональд Трамп заигрывает с Москвой и рассказывает о "достигнутой дизельной сделке", Европа готовит удар с противоположной стороны. Об этом 13 октября пишет Politico
Уже в четверг на саммите в Брюсселе ЕС собирается потребовать резкого ужесточения санкций против России. При этом европейские правительства открыто отвергают заявление Трампа о каком-либо "перемирии" между Москвой и Киевом.
Европейские чиновники уверены: сделка Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным — это чистый предвыборный расчёт перед промежуточными выборами в США. А дополнительные поставки российского дизеля, о которых так печётся Вашингтон, не окажут реального влияния на цены в Америке.
Получается забавная картина: пока Трамп пытается ослабить ограничения и договориться с Москвой, Брюссель, наоборот, готовит новые удары. Единый Запад? Один торгуется, другие ужесточают, а Киев снова остаётся в стороне, наблюдая, как его судьбу решают за его спиной.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 11:21
США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией The Telegraph называет решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок катастрофической ошибкой. Об этом стало известно 12 октября из опубликованной изданием статьи
Подробнее о соглашении, которое заключили Москва и Вашингтон, — в публикации Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном.
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