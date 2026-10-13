Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Пока президент США Дональд Трамп заигрывает с Москвой и рассказывает о "достигнутой дизельной сделке", Европа готовит удар с противоположной стороны. Об этом 13 октября пишет Politico
Уже в четверг на саммите в Брюсселе ЕС собирается потребовать резкого ужесточения санкций против России. При этом европейские правительства открыто отвергают заявление Трампа о каком-либо "перемирии" между Москвой и Киевом.
Европейские чиновники уверены: сделка Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным — это чистый предвыборный расчёт перед промежуточными выборами в США. А дополнительные поставки российского дизеля, о которых так печётся Вашингтон, не окажут реального влияния на цены в Америке.
Получается забавная картина: пока Трамп пытается ослабить ограничения и договориться с Москвой, Брюссель, наоборот, готовит новые удары. Единый Запад? Один торгуется, другие ужесточают, а Киев снова остаётся в стороне, наблюдая, как его судьбу решают за его спиной.
Вчера, 11:21США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией The Telegraph называет решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок катастрофической ошибкой. Об этом стало известно 12 октября из опубликованной изданием статьи
Подробнее о соглашении, которое заключили Москва и Вашингтон, — в публикации Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном.
Подписывайся на