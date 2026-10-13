https://ukraina.ru/20261013/poka-tramp-dogovarivaetsya-es-nameren-bit-po-rossii-novymi-sanktsiyami-1083769954.html

Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями

Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями - 13.10.2026 Украина.ру

Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями

Пока президент США Дональд Трамп заигрывает с Москвой и рассказывает о "достигнутой дизельной сделке", Европа готовит удар с противоположной стороны. Об этом 13 октября пишет Politico

2026-10-13T08:06

2026-10-13T08:06

2026-10-13T08:06

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Уже в четверг на саммите в Брюсселе ЕС собирается потребовать резкого ужесточения санкций против России. При этом европейские правительства открыто отвергают заявление Трампа о каком-либо "перемирии" между Москвой и Киевом.Европейские чиновники уверены: сделка Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным — это чистый предвыборный расчёт перед промежуточными выборами в США. А дополнительные поставки российского дизеля, о которых так печётся Вашингтон, не окажут реального влияния на цены в Америке. Получается забавная картина: пока Трамп пытается ослабить ограничения и договориться с Москвой, Брюссель, наоборот, готовит новые удары. Единый Запад? Один торгуется, другие ужесточают, а Киев снова остаётся в стороне, наблюдая, как его судьбу решают за его спиной. Подробнее о соглашении, которое заключили Москва и Вашингтон, — в публикации Трамп продал Зеленского за дизель: западные СМИ о сделке между Москвой и Вашингтоном.

https://ukraina.ru/20261012/ssha-protivorechat-svoim-zhe-sanktsiyam-kiev-v-yarosti-iz-za-sdelki-trampa-s-rossiey--1083753915.html

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новости, москва, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, politico