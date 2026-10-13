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"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорились

"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорились - 13.10.2026 Украина.ру

"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорились

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с объявленным им энергетическим перемирием между Россией и Украиной. Об этом 13 октября написало агентство РИА Новости

2026-10-13T07:39

2026-10-13T07:39

2026-10-13T07:39

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Когда главу Белого дома спросили, что он думает о нарушении режима прекращения огня, он ответил коротко: "Нарушения были с обеих сторон". А на уточнение, что обе стороны заявляют, будто никакого соглашения не достигли, Трамп выдал: "Они достигли соглашения. Вы знаете, почему? Потому что я сказал: "Вы должны согласиться". Вот почему".На вопрос о том, что Владимир Зеленский поддерживает предложение, а президент РФ Владимир Путин — нет, Трамп заявил, что заключить сделку убеждать нужно именно Киев, а не Москву. По его мнению, Путин хочет соглашения больше, чем Зеленский.Ранее СМИ писали: Трамп предложил Киеву и Москве не бить по НПЗ друг друга. Однако Зеленскому подобные условия встали поперек горла, так как "не учитывают интересы Киева". Подробности в ежедневном обзоре А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября.

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новости, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нпз