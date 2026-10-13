Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ - 13.10.2026 Украина.ру
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Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ
Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ - 13.10.2026 Украина.ру
Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку на Калужскую область беспилотников ВСУ и значительно проредили число дронов, прорывающихся к Москве. Об этом губернатор Владислав Шапша утром 13 октября написал в своём телеграм-канале
2026-10-13T08:52
2026-10-13T08:52
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По информации мэры Москвы Сергея Собянина, только существенно меньшая часть беспилотников, нацеленных на столицу, смогла преодолеть ПВО в других регионах. Через Калужскую область проходит один из основных маршрутов киевских атак."За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 73 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", — сообщил Шапша.Он уточнил, что в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль."На местах работают оперативные группы, пострадавших нет", — добавил губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-65-bpla-sotni--na-dalnikh-podstupakh-1083770327.html
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украина.ру, россия, калужская область, сергей собянин, москва, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, атака бпла, бпла, бпла сегодня, минобороны рф, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ

08:52 13.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения береговых войск Балтийского флота
Учения береговых войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
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Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку на Калужскую область беспилотников ВСУ и значительно проредили число дронов, прорывающихся к Москве. Об этом губернатор Владислав Шапша утром 13 октября написал в своём телеграм-канале
По информации мэры Москвы Сергея Собянина, только существенно меньшая часть беспилотников, нацеленных на столицу, смогла преодолеть ПВО в других регионах. Через Калужскую область проходит один из основных маршрутов киевских атак.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 73 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", — сообщил Шапша.
Он уточнил, что в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль.
"На местах работают оперативные группы, пострадавших нет", — добавил губернатор.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
08:24
Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступахСилы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили под Москвой 65 украинских беспилотников и более 400 — на дальних подступах к столице. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
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