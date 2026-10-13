https://ukraina.ru/20261013/dalniy-rubezh-moskvy-nad-kaluzhskoy-oblastyu-sbili-73-bespilotnika-vsu-1083771190.html

Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ

Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ - 13.10.2026 Украина.ру

Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку на Калужскую область беспилотников ВСУ и значительно проредили число дронов, прорывающихся к Москве. Об этом губернатор Владислав Шапша утром 13 октября написал в своём телеграм-канале

2026-10-13T08:52

2026-10-13T08:52

2026-10-13T08:52

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По информации мэры Москвы Сергея Собянина, только существенно меньшая часть беспилотников, нацеленных на столицу, смогла преодолеть ПВО в других регионах. Через Калужскую область проходит один из основных маршрутов киевских атак."За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 73 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Хвастовичского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", — сообщил Шапша.Он уточнил, что в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль."На местах работают оперативные группы, пострадавших нет", — добавил губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-65-bpla-sotni--na-dalnikh-podstupakh-1083770327.html

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