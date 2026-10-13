https://ukraina.ru/20261013/uroki-proshlogo-londonskoe-metro-i-bitva-za-britaniyu-1083745401.html

Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"

Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию" - 13.10.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"

Московское метро изначально проектировалось с учётом возможности его использования как газобомбоубежища, хотя предложения НКО были отвергнуты – как усложняющие и удорожающие строительство. В случае с метро лондонским о такой возможности мысли не было: оно было запущено в 1863 году – за 52 года до первой авиабомбардировки…

2026-10-13T07:57

2026-10-13T07:57

2026-10-13T08:33

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После того, как в ночь с 31 мая на 1 июня 1915 года германский цеппелин LZ 38 сбросил на Лондон полторы сотни бомб, убив семь человек, жители столицы Британской империи начали искать убежища, скрываясь, в частности, в метро.Действительно массово метро начали использовать как укрытие с сентября 1917 года, когда в налётах на город приняли участие тяжёлые бомбардировщики Gotha и Staaken R.VI. Последние поднимали бомбы весом до тонны, в то время как перекрытия типичных бомбоубежищ того времени не выдерживали даже 300 кг. – в ночь на 29 января 1917 года такая бомба разрушила убежище в Вестминстере, убив 38 человек и ранив 90.По официальным отчётам, в 1917 году на станциях трёх основных веток лондонского метро (всего их было семь) укрывалось до 300 тыс. человек. Неоднократно возникали давки, в которых погибло несколько человек. Были даже выпущены специальные правила, запрещавшие использование метро в качестве убежища без сигнала воздушной тревоги и пронос домашних животных.В ходе Второй Мировой войны возможность бомбардировок Лондона предполагалась изначально. Подготовка бомбоубежищ и сооружение щелей началась ещё во время Мюнхенского кризиса 1938 году. Уже 1 сентября, до вступления Великобритании в войну, начали вводиться меры светомаскировки, а пропаганда рекомендовала избавиться от домашних животных во избежание голода (жертвами геноцида стали около 750 тыс. кошек и собак).Первая бомбардировка Лондона произошла 25 августа 1940 года. Этот инцидент был следствием навигационной ошибки, но уже 7 сентября начались систематически бомбардировки британской столицы в рамках операции "Blitz". Самый мощный удар по городу был нанесён 29 декабря 1940 года – было спрошено около 100 тыс. зажигательных бомб (примерно десятая часть всех зажигалок, сброшенных в ходе операции "Blitz"), что привело к масштабному пожару, прозванному "Вторым великим" (первый был в 1666-м). Удары продолжались до 10 мая 1941 года и привели к гибели примерно 43 тыс. жителей Лондона.Первоначальная стратегия люфтваффе состояла в сокрушении британских ВВС, уничтожении авиастроительных заводов и захвате контроля над воздушным пространством. По мнению современных британских историков, этого практических удалось достичь, но потом Гитлер отказался от планов высадки десанта в Британии и перешёл к стратегии психологического давления на британцев.Российский писатель-фантаст Сергей Переслегин полагает, что расчёт этот с самого начала был не слишком правильный, поскольку: "может быть, это проистекало от недостатка воображения, но из всех сражающихся во Второй Мировой войне наций, англичане были наименее склонны к панике". Впрочем, примеров сокрушения противника чисто воздушной мощью в истории, прямо скажем, немного.В мае 1941 года люфтваффе, не достигнув цели, переключились на проведение грандиозной критской воздушно-десантной операции, а затем Гитлер попытался выбить Британию из войны путём нанесения поражения последнему её континентальному союзнику – России. Получилось ещё хуже.В январе 1944 году бомбардировки Лондона были возобновлены. Сначала для этого использовались классические бомбардировки (целью было сорвать подготовку к высадке в Нормандии, в которой Лондон играл роль логистического центра). Потом по городу били "оружием возмездия" – крылатыми ракетами V-1 (более 960-ти попаданий) и баллистическими ракетами "V-2" (более 160-ти попаданий). Эти удары носили чисто пропагандистский характер как возмездия за бомбардировки немецких городов, так и технического превосходства Рейхв (тогдашнее ПВО не могло целенаправленно противостоять ударам баллистических ракет).Вернёмся, впрочем, к использованию лондонского метро.Опираясь на опыт 1917 года власти Лондона попытались вообще исключить использование метрополитена в качестве убежища. Мотивировка была двойная:Во-первых, будет затруднено использование метро как транспортного средства.Во-вторых, был риск, что люди откажутся выходить из метро (такие случаи были в 1917 году).Однако обычных убежищ не хватало. Голь на выдумку хитра – по словам Дж. Оруэлла:"Во время самых страшных бомбёжек Лондона власти пытались помешать горожанам превратить метро в бомбоубежище. В ответ лондонцы не стали ломать двери и брать станции штурмом. Они просто покупали билеты по полтора пенни (в лондонском метро, в отличие от московского, по сей день стоимость билета зависит от расстояния, на которое планируется поездка – Авт.), тем самым обретая статус законных пассажиров, и никому не приходило в голову попросить их обратно на улицу".Пик использования лондонского метро в качестве бомбоубежища пришёлся на 27 сентября 1940 года – тогда насчитали 177 тыс. человек. В целом, однако, защитой метро пользовались менее 4% жителей столицы (при этом 60% вообще никуда не уходили, уповая на то, что вероятность попадания бомбы в дом не слишком велика).Само метро 100% гарантии защиты разумеется не давали.Наиболее трагический случай произошёл 3 марта 1943 года, когда началась давка на недостроенной станции Bethnal Green. Погибли 173 человека (включая 62 ребёнка). Панику вызвали испытания новых ракетных кассет ПВО неподалеку, звук которых приняли за взрывы бомб. Информацию об этой трагедии не разглашали до конца войны, памятник был установлен только в 2017 году.Кроме того, в шести случаях авиабомбы пробивали своды залов станций, что также вело к жертвам. Например, 14 октября 1940 года бомба попала в станцию Balham (заглубление станции 26 метров, бомба взорвалась примерно в 10 м. от поверхности). От взрыва и в результате прорыва водопровода и канализации погибло 68 человек, а на поверхности образовалась огромная воронка, в которую провалился автобус. В ночь с 10 на 11 января 1941 года бомба попала в станцию Bank, где погибло по меньшей мере 56 человек. Трагикомический момент – перекрёсток, под которым находилась станция, превратился в гигантскую воронку (заглавное фото), а на выходящем к нему фасаде Королевской биржи висел пропагандистский плакат – "Dig for Victory" ("Копай ради победы"), призывавший выращивать овощи где только можно.В связи с этими инцидентами обычно также упоминают трагедию на Коронейшн-авеню 13 октября 1940 года, где в результате попадания тяжёлой бомбы погибло более 160 человек и было ранено 350. Однако, там не было и сейчас нет метро – речь шла об обычном убежище в подвале многоквартирного дома.В этой связи возникает вопрос почему так много поражений метро? Ведь в Москве был только один случай пробития перекрытий... Ответов два: 1) в Лондоне в 1940 году была намного намного более разветвлённая сеть метро (195 станций против 22); 2) в Москве была значительно более мощная и эффективная ПВО, что отмечали и британские журналисты, и немецкие лётчики. В метро переехали некоторые государственные органы. На станции Brompton Road был размещён командный пункт ПВО, а на Down Street в 1940-41 годах было временное укрытие Уинстона Черчилля и правительства (ещё с 1939 года тут находился штаб Железнодорожного исполнительного комитета; Черчиллю станция не нравилась – он называл её "крысиной норой"). Станция Aldwych использовалась как склад для хранения экспонатов Британского музея. Эти станции были закрыты в 1930-х годах из-за малого пассажиропотока – следствие стихийного развития лондонского метрополитена. Таких объектов в Лондоне около 30-ти.К концу 1940 года в метро и крупных убежищах было обустроено отопление, проведена вода, а укрывающиеся обеспечены питанием. Были открыты вечерние школы и библиотеки, в некоторых туннелях размещались двух- и трехъярусные кровати. Так же как в некоторых немецких убежищах вводилась практика именных мест, которые занимались согласно выданному по месту работы билету.В октябре 1940 года началось строительство подземных убежищ, связанных с метро. Они представляли собой два параллельных туннеля по 370 метров. Построено было 8 таких сооружений на 8 тыс. человек каждый (хотя по плану было 10 по 10 тыс.) Они были готовы к 1942 году, но Лондон в это время не бомбили и вводить их в эксплуатацию по первоначальному назначению не стали в видах экономии до начала новой волны бомбёжек в 1944 году.Некоторые бункеры использовались с другими целями. Например, убежище Kingsway Exchange, расположенное на глубине 40 метров под станцией метро Chancery Lane, до 1946 года использовалось Управлением специальных операций, а в 1950-х тут размещался узел связи, который, в частности, управлял первым в мире трансатлантическим телефонным кабелем – "горячей линией" между лидерами США и СССР. Сейчас часть этого сооружения предполагается отдать под музей.P.S.: "Уходит лондонец в свое бомбоубежище,Плед по асфальту мокрый волоча.В его кармане – холодок ключаОт комнат, ставших мусором колючим.…Мы свой урок ещё на партах учим,Но снится нам экзамен по ночам!"Николай Тихонов, 1940 год

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