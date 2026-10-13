Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах - 13.10.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах
Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах - 13.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах
Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили под Москвой 65 украинских беспилотников и более 400 — на дальних подступах к столице. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-13T08:24
2026-10-13T08:24
украина.ру
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
минобороны рф
пво
внуково
домодедово
бпла
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.Первые 25 украинских беспилотников зенитчики "приземлили" под Москвой незадолго до полуночи. Преодолеть заслон российских средств ПВО группы БПЛА пытались в течение всей ночи."В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал Собянин в 7:27 мск.В Московском регионе и примыкающих областях продолжает действовать режим опасности по БПЛА.Подмосковный аэропорт Жуковский (Раменское) открыт для полётов без ограничений. Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, бпла, бпла сегодня, атака бпла, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Минобороны РФ, ПВО, Внуково, Домодедово, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Украина

Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах

08:24 13.10.2026
 
© РИА НовостиЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости
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Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили под Москвой 65 украинских беспилотников и более 400 — на дальних подступах к столице. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
Первые 25 украинских беспилотников зенитчики "приземлили" под Москвой незадолго до полуночи. Преодолеть заслон российских средств ПВО группы БПЛА пытались в течение всей ночи.
"В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал Собянин в 7:27 мск.
В Московском регионе и примыкающих областях продолжает действовать режим опасности по БПЛА.
Подмосковный аэропорт Жуковский (Раменское) открыт для полётов без ограничений. Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
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