https://ukraina.ru/20261013/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-65-bpla-sotni--na-dalnikh-podstupakh-1083770327.html

Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах

Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах - 13.10.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили под Москвой 65 украинских беспилотников и более 400 — на дальних подступах к столице. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 13 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-13T08:24

2026-10-13T08:24

2026-10-13T08:24

украина.ру

россия

москва

подмосковье

сергей собянин

минобороны рф

пво

внуково

домодедово

бпла

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.Первые 25 украинских беспилотников зенитчики "приземлили" под Москвой незадолго до полуночи. Преодолеть заслон российских средств ПВО группы БПЛА пытались в течение всей ночи."В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал Собянин в 7:27 мск.В Московском регионе и примыкающих областях продолжает действовать режим опасности по БПЛА.Подмосковный аэропорт Жуковский (Раменское) открыт для полётов без ограничений. Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html

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