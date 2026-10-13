Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 13.10.2026 Украина.ру
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Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 13.10.2026 Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 13 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-10-13T07:41
2026-10-13T07:47
украина.ру
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Минобороны РФ накануне вечером сообщало, что днём ВС РФ продолжали наносить удары БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.В результате удара в Николаевской области был поражён логистический центр "Новая почта" в населённом пункте Терновка, используемый для хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.На переходе морем также были поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного и двойного назначения в порты Николаева и Одессы.Работа ВС РФ по целям на территории, временно подконтрольной киевскому режиму продолжилась и ночью.Что известно к этому часу?По утверждению воздушных сил ВСУ, они не получали информацию о пуске баллистических ракет по Киеву незадолго до полуночи."Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки. Информация о пусках с территории противника не поступала, причины выясняются", — цитирует заявление украинских военных телеграм-канал Украина.ру.Взрывы в различных районах Киева гремят и сейчас. Гауляйтер Виталий Кличко подтверждает, что в Днепровском районе Киева был ракетный удар по складу и прилёт по объекту транспортной инфраструктуры. При этом, отмечают наблюдатели, перед ударами не была объявлена воздушная тревога.По сообщениям мониторинговых ресурсов и местных каналов, в течение ночи взрывы также многократно гремели в Харькове, Николаеве, Чернигове, Виннице, Львове, Хмельницком, в Ровно и Сарнах Ровенской области.Гауляйтер Харькова ещё до полуночи сообщал о не менее девяти прилётах в семи точках города. Местные каналы публикуют кадры удара по локомотиву в населённом пункте Люботин Харьковской области.В Ровенской области гауляйтер сообщил о нескольких прилётах по "простаивающему" предприятию.ВС РФ также наносили удары по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/kiev-vs-taki-ostalsya-bez-razveddannykh-rakety-zametili-tolko-nad-gorodom-1083769432.html
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Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу

07:41 13.10.2026 (обновлено: 07:47 13.10.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото
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Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 13 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Минобороны РФ накануне вечером сообщало, что днём ВС РФ продолжали наносить удары БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.
В результате удара в Николаевской области был поражён логистический центр "Новая почта" в населённом пункте Терновка, используемый для хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
На переходе морем также были поражены два сухогруза, доставлявшие грузы военного и двойного назначения в порты Николаева и Одессы.
Работа ВС РФ по целям на территории, временно подконтрольной киевскому режиму продолжилась и ночью.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
07:19
Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городомУкраинские военные признали, что информацию о запуске российских ракет они не получили. Взрывы в Киеве прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Об этом 13 октября пишет издание "Страна.ua"
Что известно к этому часу?
По утверждению воздушных сил ВСУ, они не получали информацию о пуске баллистических ракет по Киеву незадолго до полуночи.
"Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки. Информация о пусках с территории противника не поступала, причины выясняются", — цитирует заявление украинских военных телеграм-канал Украина.ру.
Взрывы в различных районах Киева гремят и сейчас. Гауляйтер Виталий Кличко подтверждает, что в Днепровском районе Киева был ракетный удар по складу и прилёт по объекту транспортной инфраструктуры. При этом, отмечают наблюдатели, перед ударами не была объявлена воздушная тревога.
По сообщениям мониторинговых ресурсов и местных каналов, в течение ночи взрывы также многократно гремели в Харькове, Николаеве, Чернигове, Виннице, Львове, Хмельницком, в Ровно и Сарнах Ровенской области.
Гауляйтер Харькова ещё до полуночи сообщал о не менее девяти прилётах в семи точках города. Местные каналы публикуют кадры удара по локомотиву в населённом пункте Люботин Харьковской области.
В Ровенской области гауляйтер сообщил о нескольких прилётах по "простаивающему" предприятию.
ВС РФ также наносили удары по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 18:00
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