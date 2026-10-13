Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале - 13.10.2026 Украина.ру
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Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале - 13.10.2026 Украина.ру
Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим беспилотной опасности. Об этом пресс-служба правительства региона утром 13 октября сообщила в канале на платформе "Макс"
2026-10-13T09:11
2026-10-13T09:13
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После относительного "затишья" предыдущих суток, ВСУ активизировали налёты беспилотников дальнего действия на Российские регионы. В частности, атака БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года.Вражеская угроза фиксируется и в регионах, удалённых от границ с Украиной."На Ямале объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", — говорится в сообщении правительства от 8:12 мск.Регион, расположенный в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, на Крайнем Севере России, имеет прямое географическое и экономическое отношение к Северному морскому пути. Он играет ключевую роль в формировании основного объёма грузоперевозок по его трассам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html
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украина.ру, россия, север, пво, бпла сегодня, беспилотники сегодня, угроза, опасность, всу, вооруженные силы украины, новости, сво
Украина.ру, Россия, север, ПВО, БПЛА сегодня, беспилотники сегодня, угроза, опасность, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Новости, СВО

Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале

09:11 13.10.2026 (обновлено: 09:13 13.10.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : Public domain
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В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим беспилотной опасности. Об этом пресс-служба правительства региона утром 13 октября сообщила в канале на платформе "Макс"
После относительного "затишья" предыдущих суток, ВСУ активизировали налёты беспилотников дальнего действия на Российские регионы. В частности, атака БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года.
Вражеская угроза фиксируется и в регионах, удалённых от границ с Украиной.
"На Ямале объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", — говорится в сообщении правительства от 8:12 мск.
Регион, расположенный в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, на Крайнем Севере России, имеет прямое географическое и экономическое отношение к Северному морскому пути. Он играет ключевую роль в формировании основного объёма грузоперевозок по его трассам.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
02:35
Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часуРакетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 13 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
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