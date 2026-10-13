https://ukraina.ru/20261013/kiev-natselilsya-na-severnyy-morskoy-put-rezhim-bespilotnoy-opasnosti-vveli-na-yamale-1083771615.html

Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале

Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале - 13.10.2026 Украина.ру

Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим беспилотной опасности. Об этом пресс-служба правительства региона утром 13 октября сообщила в канале на платформе "Макс"

2026-10-13T09:11

2026-10-13T09:11

2026-10-13T09:13

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север

пво

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угроза

опасность

всу

вооруженные силы украины

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После относительного "затишья" предыдущих суток, ВСУ активизировали налёты беспилотников дальнего действия на Российские регионы. В частности, атака БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года.Вражеская угроза фиксируется и в регионах, удалённых от границ с Украиной."На Ямале объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", — говорится в сообщении правительства от 8:12 мск.Регион, расположенный в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, на Крайнем Севере России, имеет прямое географическое и экономическое отношение к Северному морскому пути. Он играет ключевую роль в формировании основного объёма грузоперевозок по его трассам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/vrag-aktiviziroval-nalty-bpla-svodka-po-regionam-rossii-i-aeroportam-k-etomu-chasu-1083768011.html

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украина.ру, россия, север, пво, бпла сегодня, беспилотники сегодня, угроза, опасность, всу, вооруженные силы украины, новости, сво