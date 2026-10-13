Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
09:11 13.10.2026 (обновлено: 09:13 13.10.2026)
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим беспилотной опасности. Об этом пресс-служба правительства региона утром 13 октября сообщила в канале на платформе "Макс"
После относительного "затишья" предыдущих суток, ВСУ активизировали налёты беспилотников дальнего действия на Российские регионы. В частности, атака БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала года.
Вражеская угроза фиксируется и в регионах, удалённых от границ с Украиной.
"На Ямале объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", — говорится в сообщении правительства от 8:12 мск.
Регион, расположенный в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, на Крайнем Севере России, имеет прямое географическое и экономическое отношение к Северному морскому пути. Он играет ключевую роль в формировании основного объёма грузоперевозок по его трассам.
02:35Враг активизировал налёты БПЛА. Сводка по регионам России и аэропортам к этому часуРакетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 13 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
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