https://ukraina.ru/20260910/dekommunizatsiya-obrazovaniya-ukrainskie-podrostki-ne-umeyut-normalno-chitat-i-schitat-1083120397.html

Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считать

Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считать - 10.09.2026 Украина.ру

Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считать

Почти половина украинских подростков не обладают базовыми навыками чтения и плохо считают. Об этом свидетельствуют только что опубликованные данные исследования качества образования PISA, которое прошло на Украине в прошлом году в форме специальных учебных тестов для молодежи

2026-09-10T15:38

2026-09-10T15:38

2026-09-10T15:38

эксклюзив

украина

олаф шольц

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эммануэль макрон

германия

образование

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Сорок пять процентов молодых украинцев в возрасте 15 лет оказались не в состоянии определить главную мысль предложенного им текста. Они не смогли связать между собой его разные фрагменты и найти в них нужную информацию, а также не сумели сделать самые простые выводы из его содержания. Дети кое-как складывают буквы в слова – но далеко не всегда понимают заложенные в них смыслы.Эксперты констатируют – эти подростки способны усвоить буквальное содержание коротких и простых текстов, но пасуют в тех случаях, когда от них требуется рефлексия и анализ. Чтение серьезных материалов вызывает у большинства подростков серьезные трудности. И только 0,7% протестированных молодых украинцев продемонстрировали высокую читательскую грамотность – что является критически низким показателем для современной страны.Исследование также показало – большинство украинских подростков не обладают базовыми навыками в естественнонаучных дисциплинах и математике. 46% опрошенных не достигли базового уровня в математических текстах, а 35% не справились с естественнонаучными дисциплинами. Только 2,6% пятнадцатилетних украинцев полноценно владеют основными математическими навыками. А остальные подростки вряд ли смогут произвести элементарные вычисления без помощи калькулятора и компьютера.Итоги тестов выглядят для Украины крайне неутешительно. 56% молодых украинцев, которые участвовали в прошлогоднем исследовании качества образования PISA, не смогли достигнуть базового уровня хотя бы в одной области учебного тестирования. А 29% респондентов не достигли базового уровня во всех трех предложенных областях, провалившись по всем направлениям сразу.Исследование PISA проводится раз в три года по заказу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Глобальное тестирование каждый раз охватывает сотни тысяч школьников, а в 2025 году его прошли 760 тысяч человек из 91 страны мира. Россия также принимала участие в этой программе – но сейчас ее не допускают к ней под давлением незаконных западных санкций.Средний результат Украины по итогам прошлогодних исследований составил 431 балл по математике, 418 баллов по чтению и 448 баллов по естественным наукам. Это на 32, 43 и 34 пункта меньше, чем набрали подростки из развитых стран мира. Украинские подростки уступают по качеству образования сверстникам из большинства стран Европы, опережая только Грузию и Молдавию, где ситуация еще тяжелее. Но динамика указывает на то, что по итогам следующего тестирования украинцы могут оказаться на самом дне.Результаты исследования говорят о крайне низком уровне образованности нового поколения украинцев. По большому счету, речь идет о том, что многие украинские подростки не умеют нормально считать и писать. А это ставит жирный крест на будущем украинской науки, которая была унаследована от советской эпохи и некогда демонстрировала достаточно высокие показатели."Знаете, это уже не просто кризис образования. Это прямая угроза национальной безопасности Украины. Причем, возможно, одна из самых недооцененных. Кто через десять лет будет проектировать украинские ракеты? Кто будет управлять энергетикой? Кто будет строить мосты? Кто будет создавать технологические компании? Кто будет работать в системе государственного управления? Кто станет офицерами, инженерами, врачами, учеными? Те самые нынешние пятнадцатилетние. И если почти половина из них уже на пороге взрослой жизни не обладает базовой математической или читательской грамотностью, мы получаем не просто отстающих школьных выпускников. Мы получаем будущее экономическое, технологическое, военное и управленческое отставание государства", – размышляет об этом украинский эксперт, директор по научно-исследовательской работе Международного дипломатического альянса Тарас Мишляев.Европейские страны тоже столкнулись с серьезным образовательным кризисом. Пятнадцатилетние немецкие школьники показали в результате исследования худшие результаты за последние 26 лет наблюдений – с момента начала проведения исследований PISA. Германия оказалась в середине итогового списка, что явно не соответствует стандартам индустриально развитого государства с претензией на экономическое лидерство в масштабах целого континента.Каждому третьему подростку из ФРГ не хватает базовых навыков в чтении и математике, каждый четвертый отстает в естественных науках, каждый пятый не в состоянии овладеть базовыми навыками ни в одной из этих трех областей. А министр образования и культуры Баварии Анна Штольц недвусмысленно заявила: это "катастрофический, но не неожиданный результат", – соглашаясь с тем, что он отражает общий кризис образовательной системы Германии.Эксперты отмечают – образовательный уровень немецких школьников ухудшается не только потому, что они меньше читают, предпочитая проводить время за общением в интернете. Исследование PISA продемонстрировало, что успеваемость прежде всего зависит от социально-экономического положения немецких семей, которое непрерывно ухудшается с 2015 года – в течение последних десяти лет, под коллективным руководством Ангелы Меркель, Олафа Шольца и Фридриха Мерца.Немцы потеряли прежний уровень благосостояния, который отличал эту страну в прошлом веке, – потому что федеральное правительство последовательно сворачивало социальные льготы, предпочитая финансировать военные расходы киевского режима. И в результате жители ФРГ начали экономить на образовании и развитии немецких подростков, чтобы свести концы с концами в условиях перманентного экономического кризиса и растущей инфляции.Пятнадцатилетние подростки из Нидерландов и Франции также продемонстрировали по итогам исследований не самые лучшие результаты, не сильно опережая сверстников из Германии. Уровень французского образования стабильно снижался в эпоху Эммануэля Макрона. Это подтверждает, что стагнация образовательной системы затронула сегодня всю Западную Европу. А местный политический истеблишмент пытается решить эту проблему за счет привлечения талантливых подростков из других стран планеты, стимулируя "утечку мозгов" из стран третьего мира.Результаты исследования качества образования PISA показали, что после Евромайдана на Украине успешно декоммунизировали систему образования, достигнув на этом поприще впечатляющих результатов. Однако это не беспокоит украинские элиты, которые видят в юных украинцах пушечное мясо и дешевую рабочую силу – не заботясь даже о том, чтобы будущие украинские граждане овладели элементарными основами грамотности.

https://ukraina.ru/20260630/na-puti-v-tretiy-mir--smert-vysshego-obrazovaniya-v-nezalezhnoy-1080823446.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, олаф шольц, фридрих мерц, эммануэль макрон, германия, образование