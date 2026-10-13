"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием - 13.10.2026 Украина.ру
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"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием
"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием - 13.10.2026 Украина.ру
"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал соглашение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива "полным шоком" и призвал Европу "проснуться". Об этом утром 13 октября сообщает портал Idnes
2026-10-13T03:56
2026-10-13T04:03
украина.ру
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Путин и Трамп 9 октября провели телефонный разговор, после которого президент США заявил, что была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России, чему Штаты "очень рады"."Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, — это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы", — сказал Бабиш журналистам.Напомним, в сентябре Бабиш в резкой форме раскритиковал европейских политиков за неспособность положить конец конфликту на Украине."Я буду бороться за то, чтобы эта отвратительная война закончилась! Это невероятно! Импотенция Европы ужасна!" — заявил он в видеообращении в соцсетях.При этом в начале октября посол России в Чехии Анна Пономарёва отметила, что, несмотря на некоторое снижение градуса антироссийской риторики, планировать какое-либо возобновление хороших отношений с Прагой весьма сложно."Пока чешские предприятия военно-промышленного комплекса активно работают на поддержку киевского режима и тем самым участвуют в убийстве граждан нашей страны, улучшение отношений вряд ли возможно", — подчеркнула дипломат, упомянув и сохраняющуюся русофобскую и, фактически, про-нацистскую политику чешских властей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261012/schitayut-dni-do-krakha-ischenko-rasskazal-kak-soyuzniki-tayno-slivayut-ukrainu-1083750979.html
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украина.ру, новости, чехия, прага, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, соглашение, украина, ес, брюссель, европа, евросоюз, война на украине, нефтепродукты, нефть, сделка, военная помощь украине, русофобия
Украина.ру, Новости, Чехия, Прага, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, соглашение, Украина, ЕС, Брюссель, Европа, Евросоюз, война на Украине, нефтепродукты, нефть, сделка, военная помощь Украине, Русофобия

"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием

03:56 13.10.2026 (обновлено: 04:03 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал соглашение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива "полным шоком" и призвал Европу "проснуться". Об этом утром 13 октября сообщает портал Idnes
Путин и Трамп 9 октября провели телефонный разговор, после которого президент США заявил, что была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России, чему Штаты "очень рады".
"Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, — это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы", — сказал Бабиш журналистам.
Напомним, в сентябре Бабиш в резкой форме раскритиковал европейских политиков за неспособность положить конец конфликту на Украине.
"Я буду бороться за то, чтобы эта отвратительная война закончилась! Это невероятно! Импотенция Европы ужасна!" — заявил он в видеообращении в соцсетях.
При этом в начале октября посол России в Чехии Анна Пономарёва отметила, что, несмотря на некоторое снижение градуса антироссийской риторики, планировать какое-либо возобновление хороших отношений с Прагой весьма сложно.
"Пока чешские предприятия военно-промышленного комплекса активно работают на поддержку киевского режима и тем самым участвуют в убийстве граждан нашей страны, улучшение отношений вряд ли возможно", — подчеркнула дипломат, упомянув и сохраняющуюся русофобскую и, фактически, про-нацистскую политику чешских властей.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
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