https://ukraina.ru/20261013/sdelka-putina-i-trampa--eto-polnyy-shok-premer-chekhii-vooruzhavshey-kiev-vospylal-mirolyubiem-1083768574.html

"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием

"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием - 13.10.2026 Украина.ру

"Сделка Путина и Трампа — это полный шок": премьер Чехии, вооружавшей Киев, воспылал миролюбием

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал соглашение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках в Штаты российского дизельного топлива "полным шоком" и призвал Европу "проснуться". Об этом утром 13 октября сообщает портал Idnes

2026-10-13T03:56

2026-10-13T03:56

2026-10-13T04:03

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Путин и Трамп 9 октября провели телефонный разговор, после которого президент США заявил, что была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России, чему Штаты "очень рады"."Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, — это полный шок. И Европе пора проснуться и начать активно решать всю нынешнюю ситуацию, в том числе принять участие в прекращении войны на Украине. Я постоянно говорю, что кто-то должен выступить от имени Европы", — сказал Бабиш журналистам.Напомним, в сентябре Бабиш в резкой форме раскритиковал европейских политиков за неспособность положить конец конфликту на Украине."Я буду бороться за то, чтобы эта отвратительная война закончилась! Это невероятно! Импотенция Европы ужасна!" — заявил он в видеообращении в соцсетях.При этом в начале октября посол России в Чехии Анна Пономарёва отметила, что, несмотря на некоторое снижение градуса антироссийской риторики, планировать какое-либо возобновление хороших отношений с Прагой весьма сложно."Пока чешские предприятия военно-промышленного комплекса активно работают на поддержку киевского режима и тем самым участвуют в убийстве граждан нашей страны, улучшение отношений вряд ли возможно", — подчеркнула дипломат, упомянув и сохраняющуюся русофобскую и, фактически, про-нацистскую политику чешских властей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261012/schitayut-dni-do-krakha-ischenko-rasskazal-kak-soyuzniki-tayno-slivayut-ukrainu-1083750979.html

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