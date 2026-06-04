https://ukraina.ru/20260604/obman-vengrov-i-vorovstvo-zapadnoy-pomoschi-chto-proiskhodit-v-zakarpate-1079818641.html

Обман венгров и воровство западной помощи. Что происходит в Закарпатье

Обман венгров и воровство западной помощи. Что происходит в Закарпатье - 04.06.2026 Украина.ру

Обман венгров и воровство западной помощи. Что происходит в Закарпатье

Закарпатские СМИ и блогеры сейчас вновь обсуждают судьбу венгерского меньшинства региона. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на днях заявил, что Украина якобы взяла на себя "широкие обязательства" и согласилась восстановить систему школ для национальных меньшинств

2026-06-04T15:12

2026-06-04T15:12

2026-06-04T15:19

эксклюзив

закарпатье

ес

мадьяр

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украина.ру

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Кроме того, как утверждает Мадьяр, Киев согласился также расширить использование венгерского языка в образовании, работе учреждений, общественной жизни и политической деятельности в населенных пунктах, где венгры составляют более 10% населения.По его словам, если Украина внесет соответствующие изменения в свое законодательство, венгерское правительство согласится на открытие первого этапа переговоров о вступлении в ЕС. Однако вступление возможно при выполнении всех условий лет эдак через 15. На этой неделе Венгрия вето на вступление Украины сняла, но Киев никаких изменений не внес.Ранее тот же Петер Мадьяр говорил, что Венгрия ожидает выполнения выдвинутых еще Виктором Орбаном 11 условий, которые касаются образовательных, культурных и языковых прав примерно 100 тысяч венгров, проживающих на Украине. То есть, условия и требования Будапешта не изменились, но сейчас Киев, дескать, на них согласился.В связи с этим на Украине обсуждают, будет ли Владимир Зеленский вносить какой-то отдельный закон относительно именно венгров (игнорируя другие национальные меньшинства) или обойдется, как обычно, лишь обещанием, чтобы тянуть время. Очевидно, что для удовлетворения требований закарпатских венгров Зеленскому придется пойти наперекор украинским радикальным националистам, которые не раз устраивали провокации против венгерских символов и культурных учреждений Закарпатья.Как говорит украинский политолог Руслан Бортник, Мадьяр повторил фактически все требования Орбана по отношению к венгерскому меньшинству, а большинство из них требуют законодательных изменений, то есть внесения изменений в законы Украины через парламент. А этого не может быть быстро априори, считает эксперт.Политолог полагает, что переговоры по этому вопросу будут проходить, но не более того. Однако сам факт ведения переговоров будут представлять как "прогресс". Иными словами, венгров опять обманут обещаниями, как ранее Зеленский обманул ожидания русскоязычных граждан Украины.Помимо вопроса о правах венгров, Закарпатье вновь сотрясают коррупционные скандалы. На этой неделе генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил о раскрытии очередной коррупционной схемы — украли 104 млн грн на строительстве защитных сооружений на электроподстанции в Закарпатье. Подозрения в закупке стройматериалов по завышенным ценам предъявлены бывшему начальнику Службы восстановления Юрию Максименко. Полученные средства, по версии правоохранителей, были выведены через подконтрольные компании и распределены между участниками схемы.Службу восстановления финансировали именно западные партнеры. То есть, из года в год повторяется одно и то же: украинские чиновники крадут западную помощь, но западных партнеров это не останавливает от выделения новых траншей.Сами коррупционеры на практике отделываются лишь штрафами, которые составляют лишь часть от украденного. То есть, речь идет лишь о "налоге" на воровство западной помощи.Одесский анархист Вячеслав Азаров, комментируя эту схему в Закарпатье, задается вопросом: кто же захочет инвестировать в восстановление такой страны, где бюджеты всех уровней — сплошное сито? По его мнению, ответ на этот вопрос кроется в том, что на Украине в режиме военного положения создали глобальную "прачечную", отмывающую миллиарды международной помощи для местных и зарубежных политиков, ее организующих. Иными словами, западные политики, "помогающие" Украине, находятся в доле. Он считает, что тот же механизм может работать и после войны, а данный пример со Службой восстановления показывает, что всё так и будет.Не менее масштабные коррупционные схемы плодит и мобилизация при запрете на выезд для мужчин.Ежедневно закарпатские СМИ сообщают о раскрытии трех-четырех схем выезда за границу за большие деньги. По данным местных СМИ, только за 3 июня задержали пограничника, который за 5 тыс. долларов пропускал мужчин, а также группу ужгородцев и киевлян, которые за 10-15 тыс. долларов организовывали переезд мужчин из Киева, поселяли в отеле, а затем вели по ночам к самой границе, прикрываясь документами участников боевых действий.В тот же день был задержан целый автобус, доставлявший беглецов к речке Тиса за 24 тыс. долларов. Беглецов снаряжали спасательными жилетами, кусачками для снятия колючей проволоки, альпинистским снаряжением для преодоления нового пограничного забора. Однако сама распространенность таких схем говорит минимум о том, что раскрывать и отлавливать удается далеко не всех.Депутат Верховной Рады Александр Качура говорит о необходимости открыть границу для всех на Украине, так как сейчас это — многомиллиардный бизнес. "У меня есть информация, что в Закарпатье проходят встречи криминалитета: они обсуждают, сколько можно вывезти людей за месяц", — добавил Качура.Однако, очевидно, что границу и не откроют даже в случае гипотетического перемирия именно потому, что такая контрабанда людей приносит огромные прибыли. Украинские власти повязаны с криминалитетом и получают определенный откат от взяток за нелегальный выезд.Кроме того, европейским партнерам тоже вряд ли нужны сотни тысяч украинских мужчин с ПТСР и боевым опытом, которые отвыкли за годы войны заниматься честным трудом. На Западе прекрасно понимают, что они преимущественно вливаются в криминальные структуры.Гадают на картах и думают, как обмануть россиян. Чем заняты украинские ВИПы

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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