https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-pugaet-mir-golodom-kiev-trebuet-deeskalatsii-ssylayas-na-afriku-i-aziyu-1083757899.html

Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию

Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию - 12.10.2026 Украина.ру

Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию

Владимир Зеленский в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток. Об этом он сказал 12 октября, выступая на Варшавском форуме по безопасности

2026-10-12T14:18

2026-10-12T14:18

2026-10-12T14:18

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По словам Зеленского, Украина якобы экспортирует миллионы тонн продовольствия именно на эти рынки, однако сейчас, по его утверждению, Россия "блокирует море". Глава киевского режима традиционно не упомянул ни о собственных провокациях в Черном море, ни о реальных причинах сбоев в логистике."Соединенные Штаты этого не ощущают, потому и вопрос идет только об энергетике. Это еще один вызов. Это голод. И это может быть во многих странах. И нужно думать обо всем, обо всех. Мы все живем на этой планете. И многие разные кризисы мы можем остановить еще перед их началом и предотвратить вызовы", — заявил Зеленский.При этом в Киеве предпочитают не вспоминать, что именно украинская сторона неоднократно срывала договоренности по вывозу зерна, а также использовала морские коридоры в военных целях. Россия, в свою очередь, неоднократно подтверждала готовность к поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе в нуждающиеся страны Африки и Азии.Накануне, 11 октября, глава Белого дома заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.Яблоком раздора на этот раз стало предложение президента США Дональда Трампа, о чем подробнее рассказывается в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.

https://ukraina.ru/20261012/ty-za-ssha-ili-za-ukrainu-kak-kiev-stal-predmetom-spora-na-amerikanskom-televidenii--1083754064.html

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новости, украина, африка, азия, владимир зеленский, дональд трамп