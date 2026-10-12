https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-pugaet-mir-golodom-kiev-trebuet-deeskalatsii-ssylayas-na-afriku-i-aziyu-1083757899.html
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
Владимир Зеленский в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток. Об этом он сказал 12 октября, выступая на Варшавском форуме по безопасности
2026-10-12T14:18
2026-10-12T14:18
2026-10-12T14:18
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По словам Зеленского, Украина якобы экспортирует миллионы тонн продовольствия именно на эти рынки, однако сейчас, по его утверждению, Россия "блокирует море". Глава киевского режима традиционно не упомянул ни о собственных провокациях в Черном море, ни о реальных причинах сбоев в логистике."Соединенные Штаты этого не ощущают, потому и вопрос идет только об энергетике. Это еще один вызов. Это голод. И это может быть во многих странах. И нужно думать обо всем, обо всех. Мы все живем на этой планете. И многие разные кризисы мы можем остановить еще перед их началом и предотвратить вызовы", — заявил Зеленский.При этом в Киеве предпочитают не вспоминать, что именно украинская сторона неоднократно срывала договоренности по вывозу зерна, а также использовала морские коридоры в военных целях. Россия, в свою очередь, неоднократно подтверждала готовность к поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе в нуждающиеся страны Африки и Азии.Накануне, 11 октября, глава Белого дома заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.Яблоком раздора на этот раз стало предложение президента США Дональда Трампа, о чем подробнее рассказывается в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.
https://ukraina.ru/20261012/ty-za-ssha-ili-za-ukrainu-kak-kiev-stal-predmetom-spora-na-amerikanskom-televidenii--1083754064.html
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новости, украина, африка, азия, владимир зеленский, дональд трамп
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
Владимир Зеленский в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток. Об этом он сказал 12 октября, выступая на Варшавском форуме по безопасности
По словам Зеленского, Украина якобы экспортирует миллионы тонн продовольствия именно на эти рынки, однако сейчас, по его утверждению, Россия "блокирует море". Глава киевского режима традиционно не упомянул ни о собственных провокациях в Черном море, ни о реальных причинах сбоев в логистике.
"Соединенные Штаты этого не ощущают, потому и вопрос идет только об энергетике. Это еще один вызов. Это голод. И это может быть во многих странах. И нужно думать обо всем, обо всех. Мы все живем на этой планете. И многие разные кризисы мы можем остановить еще перед их началом и предотвратить вызовы", — заявил Зеленский.
При этом в Киеве предпочитают не вспоминать, что именно украинская сторона неоднократно срывала договоренности по вывозу зерна, а также использовала морские коридоры в военных целях. Россия, в свою очередь, неоднократно подтверждала готовность к поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе в нуждающиеся страны Африки и Азии.
Накануне, 11 октября, глава Белого дома заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.
Яблоком раздора на этот раз стало предложение президента США Дональда Трампа, о чем подробнее рассказывается в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.