Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию - 12.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-pugaet-mir-golodom-kiev-trebuet-deeskalatsii-ssylayas-na-afriku-i-aziyu-1083757899.html
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
Владимир Зеленский в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток. Об этом он сказал 12 октября, выступая на Варшавском форуме по безопасности
2026-10-12T14:18
2026-10-12T14:18
новости
украина
африка
азия
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/18/1083404488_899:0:2782:1059_1920x0_80_0_0_02a1e93a3b48d569a1590094b0f88c64.jpg
По словам Зеленского, Украина якобы экспортирует миллионы тонн продовольствия именно на эти рынки, однако сейчас, по его утверждению, Россия "блокирует море". Глава киевского режима традиционно не упомянул ни о собственных провокациях в Черном море, ни о реальных причинах сбоев в логистике."Соединенные Штаты этого не ощущают, потому и вопрос идет только об энергетике. Это еще один вызов. Это голод. И это может быть во многих странах. И нужно думать обо всем, обо всех. Мы все живем на этой планете. И многие разные кризисы мы можем остановить еще перед их началом и предотвратить вызовы", — заявил Зеленский.При этом в Киеве предпочитают не вспоминать, что именно украинская сторона неоднократно срывала договоренности по вывозу зерна, а также использовала морские коридоры в военных целях. Россия, в свою очередь, неоднократно подтверждала готовность к поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе в нуждающиеся страны Африки и Азии.Накануне, 11 октября, глава Белого дома заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.Яблоком раздора на этот раз стало предложение президента США Дональда Трампа, о чем подробнее рассказывается в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.
https://ukraina.ru/20261012/ty-za-ssha-ili-za-ukrainu-kak-kiev-stal-predmetom-spora-na-amerikanskom-televidenii--1083754064.html
украина
африка
азия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/18/1083404488_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_44152ba58c22d013612b8d37dcf37669.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, африка, азия, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, Африка, Азия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию

14:18 12.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток. Об этом он сказал 12 октября, выступая на Варшавском форуме по безопасности
По словам Зеленского, Украина якобы экспортирует миллионы тонн продовольствия именно на эти рынки, однако сейчас, по его утверждению, Россия "блокирует море". Глава киевского режима традиционно не упомянул ни о собственных провокациях в Черном море, ни о реальных причинах сбоев в логистике.
"Соединенные Штаты этого не ощущают, потому и вопрос идет только об энергетике. Это еще один вызов. Это голод. И это может быть во многих странах. И нужно думать обо всем, обо всех. Мы все живем на этой планете. И многие разные кризисы мы можем остановить еще перед их началом и предотвратить вызовы", — заявил Зеленский.
При этом в Киеве предпочитают не вспоминать, что именно украинская сторона неоднократно срывала договоренности по вывозу зерна, а также использовала морские коридоры в военных целях. Россия, в свою очередь, неоднократно подтверждала готовность к поставкам продовольствия на мировые рынки, в том числе в нуждающиеся страны Африки и Азии.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
11:47
"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении На американском телевидении в эфире утреннего шоу Fox & Friends ведущие Брайан Килмид и Рейчел Кампос-Дафф поспорили из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа закупать российский дизель и его критики украинских ударов по российским НПЗ. Уже 12 октября расшифровку опубликовал журналист Остап Ярыш
Накануне, 11 октября, глава Белого дома заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.
Яблоком раздора на этот раз стало предложение президента США Дональда Трампа, о чем подробнее рассказывается в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАфрикаАзияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:50"Добить лютой зимой": Бавырин спрогнозировал, как Россия закроет вопрос с Киевом
14:41"Передышку Зеленский не заслужил": Лавров поставил точку в вопросе перемирия
14:18Зеленский пугает мир голодом: Киев требует деэскалации, ссылаясь на Африку и Азию
13:57Прикрываясь "гибридными атаками" России: в НАТО призвали Европу наращивать поддержку Киева
13:5422-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали почти 1,6 тыс. лиц и компаний
13:25Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий
13:14Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"
13:11Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
13:03Зеленский пошел наперекор Трампу и выставил Белому дому свои условия
12:32Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способом
12:03Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет
11:47"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении
11:46Киселев про Кашпировского: его сеансы стали анестезией от того невыносимого, куда мы зарулили
11:40Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада
11:21США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
10:52Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США
10:36"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации
09:41Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
09:03Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября
08:59Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian
Лента новостейМолния