https://ukraina.ru/20261012/byt-li-energeticheskomu-peremiriyu-stalo-izvestno-zachem-ono-nuzhno-ssha-1083753682.html

Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США

Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США - 12.10.2026 Украина.ру

Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США

Ситуация вокруг объявленного президентом США Дональдом Трампом "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом обрастает подробностями, которые ставят под сомнение саму возможность таких договоренностей

2026-10-12T10:52

2026-10-12T10:52

2026-10-12T10:52

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Накануне, 11 октября, Трамп заявил, что с настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие", и призвал обе стороны не нарушать его.Первым отреагировал Киев. По данным Axios, для Владимира Зеленского заявление Трампа стало полной неожиданностью — он признался, что "впервые слышит" о прекращении ударов по энергетике, и попросил американскую сторону уточнить, когда перемирие вступает в силу. При этом тут же добавил, что Украина готова согласиться, если Россия также прекратит удары. Как сообщил журналист Axios, слова Трампа стали для Киева новостью, но украинская сторона готова принять такую договоренность.Затем выяснилось, что суть "перемирия" совсем иная. По данным Axios, Трамп потребовал от Зеленского сначала прекратить удары по российским НПЗ, и лишь потом обсуждать прекращение атак на украинскую энергетику. То есть объявленное "энергетическое перемирие" на деле касалось лишь взаимного отказа от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В Госдуме к заявлениям Трампа отнеслись сдержанно. Первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что не располагает сведениями об "энергетическом перемирии", и предположил, что американский лидер делает "словесные инвестиции" для сдерживания цен на нефть. Между тем, по данным Financial Times, Вашингтон пригрозил прекратить передачу Украине разведданных и поставки вооружений, если Киев продолжит атаковать российские НПЗ. Предупреждение было передано украинским и европейским чиновникам ещё в выходные. Под угрозой оказалась и программа PURL, по которой европейцы закупают американское оружие для ВСУ.В то же время бывший глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, отправленный в отставку в сентябре, заявил, что самым уязвимым местом Киева этой зимой остаётся зона ТЭЦ-5. Если станция выйдет из строя, на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением. "Пока что остаётся надеяться на тёплую зиму и неточность российских ударов", — признал он.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

https://ukraina.ru/20261011/tramp-obyavil-energeticheskoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1083744238.html

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новости, киев, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, госдума, нпз, financial times