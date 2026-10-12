Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях - 12.10.2026 Украина.ру
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Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях - 12.10.2026 Украина.ру
Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях
Графики подачи воды могут быть введены во время длительных отключений электроэнергии. Об этом 12 октября сообщил директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь
2026-10-12T13:11
2026-10-12T13:11
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По его словам, давления, которое поддерживается автономными источниками питания, недостаточно, чтобы подавать воду на верхние этажи многоэтажных домов, поэтому будут применяться графики подачи."Графики воды будут, потому что это будет связано с доставкой топлива, как минимум, с остановками генераторов, которые подают электропитание. Электрораспределительное оборудование не может работать постоянно", — отметил он.Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что почти 70% Киева осталось без водоснабжения из-за повреждения линии электропередач. В некоторых районах столицы произошли отключения воды и электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения высоковольтной линии понижено давление воды в системе.Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена.Подробнее – в материале Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд УкраиныО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, денис шмыгаль, украина.ру, виталий кличко
Новости, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Украина.ру, Виталий Кличко

Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях

13:11 12.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Графики подачи воды могут быть введены во время длительных отключений электроэнергии. Об этом 12 октября сообщил директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь
По его словам, давления, которое поддерживается автономными источниками питания, недостаточно, чтобы подавать воду на верхние этажи многоэтажных домов, поэтому будут применяться графики подачи.
"Графики воды будут, потому что это будет связано с доставкой топлива, как минимум, с остановками генераторов, которые подают электропитание. Электрораспределительное оборудование не может работать постоянно", — отметил он.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что почти 70% Киева осталось без водоснабжения из-за повреждения линии электропередач. В некоторых районах столицы произошли отключения воды и электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения высоковольтной линии понижено давление воды в системе.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена.
Подробнее – в материале Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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