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Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях

Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях - 12.10.2026 Украина.ру

Вода по расписанию: на Украине предупредили о новых ограничениях

Графики подачи воды могут быть введены во время длительных отключений электроэнергии. Об этом 12 октября сообщил директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь

2026-10-12T13:11

2026-10-12T13:11

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По его словам, давления, которое поддерживается автономными источниками питания, недостаточно, чтобы подавать воду на верхние этажи многоэтажных домов, поэтому будут применяться графики подачи."Графики воды будут, потому что это будет связано с доставкой топлива, как минимум, с остановками генераторов, которые подают электропитание. Электрораспределительное оборудование не может работать постоянно", — отметил он.Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что почти 70% Киева осталось без водоснабжения из-за повреждения линии электропередач. В некоторых районах столицы произошли отключения воды и электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения высоковольтной линии понижено давление воды в системе.Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена.Подробнее – в материале Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд УкраиныО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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