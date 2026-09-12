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"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины - 12.09.2026 Украина.ру
"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности страны в энергетике на десятилетия вперёд составляют как минимум $91 млрд. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
2026-09-12T10:16
2026-09-12T10:16
2026-09-12T10:16
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Выступая перед представителями канадского бизнеса, Денис Шмыгаль обозначил масштаб задач, стоящих перед украинской энергетикой. По его словам, речь идёт о сумме не менее $91 млрд — и это только на ближайшие десятилетия. В феврале стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, и, как подчеркнул чиновник, его суть не в помощи, а в инвестициях."Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса — прийти с конкретными проектами", — цитирует Шмыгаля агентство.Киев, по его словам, уже упрощает условия для инвесторов. В частности, действуют три уровня кредитования новой генерации, срок выдачи технических условий сокращён с десяти дней до двух, а число необходимых документов уменьшено с семи до двух. Кроме того, объявлен конкурс на строительство 1,5 ГВт высокоманёвренной генерации, а объём аукционной поддержки в 2026 году увеличен более чем втрое — до 1 ГВт.Украина, отметил Шмыгаль, предлагает Канаде масштабный рынок, интегрированный в ЕС, спрос на энергетическое оборудование и капитал на годы вперёд, а также выгодное расположение. В ответ Оттава располагает долгосрочными финансами, технологиями и инструментами снижения рисков. По его мнению, объединение этих возможностей позволит создать новые трансатлантические цепочки и укрепить энергобезопасность Европы.11 сентября в Калгари Марк Карни принял Владимира Зеленского, стороны подписали декларацию о столетнем партнёрстве, а Канада пообещала многомиллионную помощь и углубление сотрудничества в обороне, экономике и энергетике. Подробнее в материале ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, денис шмыгаль, украина, марк карни, владимир зеленский, канада, киев, украина.ру, ес
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, Марк Карни, Владимир Зеленский, Канада, Киев, Украина.ру, ЕС
"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности страны в энергетике на десятилетия вперёд составляют как минимум $91 млрд. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
Выступая перед представителями канадского бизнеса, Денис Шмыгаль обозначил масштаб задач, стоящих перед украинской энергетикой. По его словам, речь идёт о сумме не менее $91 млрд — и это только на ближайшие десятилетия. В феврале стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, и, как подчеркнул чиновник, его суть не в помощи, а в инвестициях.
"Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса — прийти с конкретными проектами", — цитирует Шмыгаля агентство.
Киев, по его словам, уже упрощает условия для инвесторов. В частности, действуют три уровня кредитования новой генерации, срок выдачи технических условий сокращён с десяти дней до двух, а число необходимых документов уменьшено с семи до двух. Кроме того, объявлен конкурс на строительство 1,5 ГВт высокоманёвренной генерации, а объём аукционной поддержки в 2026 году увеличен более чем втрое — до 1 ГВт.
Украина, отметил Шмыгаль, предлагает Канаде масштабный рынок, интегрированный в ЕС, спрос на энергетическое оборудование и капитал на годы вперёд, а также выгодное расположение. В ответ Оттава располагает долгосрочными финансами, технологиями и инструментами снижения рисков. По его мнению, объединение этих возможностей позволит создать новые трансатлантические цепочки и укрепить энергобезопасность Европы.
11 сентября в Калгари Марк Карни принял Владимира Зеленского, стороны подписали декларацию о столетнем партнёрстве, а Канада пообещала многомиллионную помощь и углубление сотрудничества в обороне, экономике и энергетике. Подробнее в материале ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября
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