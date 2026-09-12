"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины - 12.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260912/ne-pomosch-a-investitsii-shmygal-raskryl-masshtab-energeticheskikh-nuzhd-ukrainy-1083154649.html
"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины - 12.09.2026 Украина.ру
"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности страны в энергетике на десятилетия вперёд составляют как минимум $91 млрд. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
2026-09-12T10:16
2026-09-12T10:16
новости
денис шмыгаль
украина
марк карни
владимир зеленский
канада
киев
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066280985_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dcf720b05ed4fa3a5823fb01d8209fc.jpg
Выступая перед представителями канадского бизнеса, Денис Шмыгаль обозначил масштаб задач, стоящих перед украинской энергетикой. По его словам, речь идёт о сумме не менее $91 млрд — и это только на ближайшие десятилетия. В феврале стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, и, как подчеркнул чиновник, его суть не в помощи, а в инвестициях."Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса — прийти с конкретными проектами", — цитирует Шмыгаля агентство.Киев, по его словам, уже упрощает условия для инвесторов. В частности, действуют три уровня кредитования новой генерации, срок выдачи технических условий сокращён с десяти дней до двух, а число необходимых документов уменьшено с семи до двух. Кроме того, объявлен конкурс на строительство 1,5 ГВт высокоманёвренной генерации, а объём аукционной поддержки в 2026 году увеличен более чем втрое — до 1 ГВт.Украина, отметил Шмыгаль, предлагает Канаде масштабный рынок, интегрированный в ЕС, спрос на энергетическое оборудование и капитал на годы вперёд, а также выгодное расположение. В ответ Оттава располагает долгосрочными финансами, технологиями и инструментами снижения рисков. По его мнению, объединение этих возможностей позволит создать новые трансатлантические цепочки и укрепить энергобезопасность Европы.11 сентября в Калгари Марк Карни принял Владимира Зеленского, стороны подписали декларацию о столетнем партнёрстве, а Канада пообещала многомиллионную помощь и углубление сотрудничества в обороне, экономике и энергетике. Подробнее в материале ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
канада
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066280985_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e641c14569c0aefb0bfe8350219fd62f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, денис шмыгаль, украина, марк карни, владимир зеленский, канада, киев, украина.ру, ес
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, Марк Карни, Владимир Зеленский, Канада, Киев, Украина.ру, ЕС

"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины

10:16 12.09.2026
 
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности страны в энергетике на десятилетия вперёд составляют как минимум $91 млрд. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"
Выступая перед представителями канадского бизнеса, Денис Шмыгаль обозначил масштаб задач, стоящих перед украинской энергетикой. По его словам, речь идёт о сумме не менее $91 млрд — и это только на ближайшие десятилетия. В феврале стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, и, как подчеркнул чиновник, его суть не в помощи, а в инвестициях.
"Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса — прийти с конкретными проектами", — цитирует Шмыгаля агентство.
Киев, по его словам, уже упрощает условия для инвесторов. В частности, действуют три уровня кредитования новой генерации, срок выдачи технических условий сокращён с десяти дней до двух, а число необходимых документов уменьшено с семи до двух. Кроме того, объявлен конкурс на строительство 1,5 ГВт высокоманёвренной генерации, а объём аукционной поддержки в 2026 году увеличен более чем втрое — до 1 ГВт.
Украина, отметил Шмыгаль, предлагает Канаде масштабный рынок, интегрированный в ЕС, спрос на энергетическое оборудование и капитал на годы вперёд, а также выгодное расположение. В ответ Оттава располагает долгосрочными финансами, технологиями и инструментами снижения рисков. По его мнению, объединение этих возможностей позволит создать новые трансатлантические цепочки и укрепить энергобезопасность Европы.
11 сентября в Калгари Марк Карни принял Владимира Зеленского, стороны подписали декларацию о столетнем партнёрстве, а Канада пообещала многомиллионную помощь и углубление сотрудничества в обороне, экономике и энергетике. Подробнее в материале ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДенис ШмыгальУкраинаМарк КарниВладимир ЗеленскийКанадаКиевУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:43Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"
12:00История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории 10:06
11:32Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
11:03"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте
10:47Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин
10:16"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
10:00Вечер в хутор: кофе с повесткой в Виннице, перцовый газ для школьников и прайс "Миротворца"*
08:00Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию
07:33Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен
07:07Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться
06:33"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка
06:04Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО
21:19Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину
20:49Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов
20:00Зрада Экспресс: крах украинизации. Патриотическая "элита" Украины побежала с идеологического судна
19:28Были ли британцы в курсе? Гаспарян о срыве покушения на послов в Москве и уроне от страны-камикадзе
19:14"У нас нет никакой необходимости в мобилизации" - Медведев
19:02ВСУ желают пополнить бывшими военнопленными
18:37Продвижение на фронте, локальные вбросы в ДНР. 11 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:32"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине
Лента новостейМолния