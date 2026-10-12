Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября - 12.10.2026 Украина.ру
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Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября
Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября - 12.10.2026 Украина.ру
Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября
После бурного конца прошедшей недели, освещавшегося в многочисленных публикациях субботы и воскресенья, утро понедельника вызывает ощущение некоторого затишья перед бурей. Когда важные слова уже сказаны, некоторые участники действия выдыхают и берут паузу. А главное действующее лицо — Армия России — продолжает боевую работу невзирая ни на что
2026-10-12T09:03
2026-10-12T09:43
эксклюзив
хроники
украина
владимир зеленский
дональд трамп
россия
минобороны рф
сво
джаред кушнер
стив уиткофф
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Тезис о паузе подтверждается новостью о том, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили планировавшийся уже на этой неделе очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России. Никто не возьмётся спрогнозировать, как надолго затянется эта пауза и чем она закончится, учитывая накал страстей со стороны незалежной и явную растерянность и озабоченность европейских деятелей.Уже совершенно неприличную истерику непосредственно Владимира Зеленского после получения от Трампа чёрной метки отметил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, с пониманием отозвавшийся на слова президента США о том, что Украине нужен новый лидер.Ряд западных СМИ прямо высмеивают европейских лидеров, которые почти пять лет рассказывали своим гражданам о грядущем поражении России, а теперь пребывают в панике из-за неспособности предложить внятную стратегию завершения конфликта и судорожно пытаются понять, как избежать поражения Украины. В частности, об этом пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano."Годы цензуры и санкций, вымышленных нарративов и лжи низвели нас до информационного пузыря, управляемого и подпитываемого ЕС, НАТО и Украиной", — говорится в публикации газеты.На этом фоне отчётливее звучат голоса традиционных оппонентов Брюсселя — Будапешта и Братиславы. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat вновь заявил, что военная помощь Киеву или её транзит через свою территорию — это та красная линия, за которую республика не переступит. При этом он вновь напомнил о проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а также о незаменимости, по крайней мере на обозримую перспективу, российских нефти и газа.В эту же сторону неуклонно "жмёт" и Словакия, вице-спикер парламента которой Тибор Гашпар заявил СМИ, что полный отказ от российского газа "не отвечает интересам ни Словакии, ни Евросоюза". И что Братислава запросит у Еврокомиссии достаточный переходный период для сохранения импорта газа из России.Однако болезнь евроневменяемости, видимо, стремительно прогрессирует. Иначе трудно объяснить утверждение британского премьера Энди Бернема, что якобы именно Россия является виновником выхода Великобритании из Евросоюза по итогам референдума 2016 года.К желанию полностью опрокинуть все европейские демократические традиции, с какой бы иронию мы к ним ни относились, можно было бы отнестись так же иронично, если бы не серьёзность должности лица, его озвучившего — это главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. По его мнению, позиции европейских противников помощи Киеву будут "поглощены осознанием роли Украины в обеспечении безопасности континента". Политический смысл этого заявления: поддержка Украины должна продолжаться независимо от роста популярности партий, которые предлагают пересмотреть этот курс. Требования НАТО по обеспечению "безопасности" важнее мнения избирателей. Такая вот евродемократия.В этой связи стоит упомянуть мнение военного эксперта, подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, которого трудно заподозрить в чрезмерных симпатиях к России, но которому, очевидно, хватает здравомыслия.В соцсети Х он опубликовал сообщение, в котором утверждает, что соглашение с Россией о поставках дизельного топлива и последние заявления президента США о том, что Украине нужен новый лидер, говорят о готовности Трампа отказаться от поддержки Украины."Война между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу... Трамп, похоже, теперь готов выйти из этой войны нелепым способом, и можно ожидать, что выход будет некрасивым. Но прекращение войны так — лучше, чем ее продолжение", — написал Дэвис.Ход СВОПо данным Минобороны России на утро 12 октября, ВС РФ ночью продолжали нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Уточняется, что в результате удара на переходе морем поражено очередной сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.Кроме того, мониторинговые каналы (включая вражеские) пишут, что в течение ночи ВС РФ нанесли удары по целям в Житомирской, Волынской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. "Герани" атаковали Коростень, район посёлка Колки, Бровары, окрестности Вышгорода и Новую Ушицу. В Одесской области под ударами оказались район Маяков, где расположены переправы через Днестр, и Вилково. В Харьковской — районы Изюма и Балаклеи. Взрывы также прогремели в Черниговской и Днепропетровской областях, в последней — на фоне сообщений о применении авиабомб с УМПК.Российское военное ведомство также сообщает, что с 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
https://ukraina.ru/20261011/koloniya-ukraina-evrope-bolshe-ne-nuzhna-ukraina-govorit-net-chlenstvu-v-es-1083740097.html
https://ukraina.ru/20261011/budem-dozhimat-rozhin-o-tom-kak-vs-rossii-gromyat-vsu-pod-slavyanskom-i-druzhkovkoy-1083746746.html
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Андрей Никитин
Андрей Никитин
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96
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, хроники, украина, владимир зеленский, дональд трамп, россия, минобороны рф, сво, джаред кушнер, стив уиткофф
Эксклюзив, Хроники, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Минобороны РФ, СВО, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф

Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября

09:03 12.10.2026 (обновлено: 09:43 12.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Андрей Никитин
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После бурного конца прошедшей недели, освещавшегося в многочисленных публикациях субботы и воскресенья, утро понедельника вызывает ощущение некоторого затишья перед бурей. Когда важные слова уже сказаны, некоторые участники действия выдыхают и берут паузу. А главное действующее лицо — Армия России — продолжает боевую работу невзирая ни на что
Тезис о паузе подтверждается новостью о том, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили планировавшийся уже на этой неделе очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России. Никто не возьмётся спрогнозировать, как надолго затянется эта пауза и чем она закончится, учитывая накал страстей со стороны незалежной и явную растерянность и озабоченность европейских деятелей.
Уже совершенно неприличную истерику непосредственно Владимира Зеленского после получения от Трампа чёрной метки отметил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, с пониманием отозвавшийся на слова президента США о том, что Украине нужен новый лидер.
"Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование", — подчеркнул он, комментируя ситуацию агентству РИА Новости.
Ряд западных СМИ прямо высмеивают европейских лидеров, которые почти пять лет рассказывали своим гражданам о грядущем поражении России, а теперь пребывают в панике из-за неспособности предложить внятную стратегию завершения конфликта и судорожно пытаются понять, как избежать поражения Украины. В частности, об этом пишет итальянская газета il Fatto Quotidiano.
"Годы цензуры и санкций, вымышленных нарративов и лжи низвели нас до информационного пузыря, управляемого и подпитываемого ЕС, НАТО и Украиной", — говорится в публикации газеты.
На этом фоне отчётливее звучат голоса традиционных оппонентов Брюсселя — Будапешта и Братиславы. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat вновь заявил, что военная помощь Киеву или её транзит через свою территорию — это та красная линия, за которую республика не переступит. При этом он вновь напомнил о проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а также о незаменимости, по крайней мере на обозримую перспективу, российских нефти и газа.
В эту же сторону неуклонно "жмёт" и Словакия, вице-спикер парламента которой Тибор Гашпар заявил СМИ, что полный отказ от российского газа "не отвечает интересам ни Словакии, ни Евросоюза". И что Братислава запросит у Еврокомиссии достаточный переходный период для сохранения импорта газа из России.
‼ Украина в ЕС — правда или вымысел? - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 13:00
"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕСУкраина отказалась от членства в ЕС! Так пишут сегодня европейские издания. Это действительно так. Но не надо удивляться
Однако болезнь евроневменяемости, видимо, стремительно прогрессирует. Иначе трудно объяснить утверждение британского премьера Энди Бернема, что якобы именно Россия является виновником выхода Великобритании из Евросоюза по итогам референдума 2016 года.
К желанию полностью опрокинуть все европейские демократические традиции, с какой бы иронию мы к ним ни относились, можно было бы отнестись так же иронично, если бы не серьёзность должности лица, его озвучившего — это главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
По его мнению, позиции европейских противников помощи Киеву будут "поглощены осознанием роли Украины в обеспечении безопасности континента". Политический смысл этого заявления: поддержка Украины должна продолжаться независимо от роста популярности партий, которые предлагают пересмотреть этот курс. Требования НАТО по обеспечению "безопасности" важнее мнения избирателей. Такая вот евродемократия.
В этой связи стоит упомянуть мнение военного эксперта, подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, которого трудно заподозрить в чрезмерных симпатиях к России, но которому, очевидно, хватает здравомыслия.
В соцсети Х он опубликовал сообщение, в котором утверждает, что соглашение с Россией о поставках дизельного топлива и последние заявления президента США о том, что Украине нужен новый лидер, говорят о готовности Трампа отказаться от поддержки Украины.
"Война между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу... Трамп, похоже, теперь готов выйти из этой войны нелепым способом, и можно ожидать, что выход будет некрасивым. Но прекращение войны так — лучше, чем ее продолжение", — написал Дэвис.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 20:40
"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и ДружковкойПод Дружковкой ВС РФ будут ликвидировать карман между Николайпольем и Райским — это откроет возможность для продвижения к югу города. Одновременно будем дожимать Алексеево-Дружковку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ход СВО
По данным Минобороны России на утро 12 октября, ВС РФ ночью продолжали нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Уточняется, что в результате удара на переходе морем поражено очередной сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.
Кроме того, мониторинговые каналы (включая вражеские) пишут, что в течение ночи ВС РФ нанесли удары по целям в Житомирской, Волынской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.
"Герани" атаковали Коростень, район посёлка Колки, Бровары, окрестности Вышгорода и Новую Ушицу. В Одесской области под ударами оказались район Маяков, где расположены переправы через Днестр, и Вилково. В Харьковской — районы Изюма и Балаклеи. Взрывы также прогремели в Черниговской и Днепропетровской областях, в последней — на фоне сообщений о применении авиабомб с УМПК.
Российское военное ведомство также сообщает, что с 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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ЭксклюзивХроникиУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияМинобороны РФСВОДжаред КушнерСтив Уиткофф
 
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