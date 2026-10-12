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"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа

"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа - 12.10.2026 Украина.ру

"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа

Конфликт на Украине близится к завершению, хотя выход США из него может быть "нелепым" и "некрасивым". Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в ночь на 12 октября заявил в соцсети Х

2026-10-12T05:26

2026-10-12T05:26

2026-10-12T05:26

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чем закончится война на украине

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По мнению эксперта, соглашение с Россией о поставках дизельного топлива и последние заявления президента США о том, что Украине нужен новый лидер, говорят о готовности Дональда Трампа отказаться от поддержки Украины."Война между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу", — написал Дэвис."Трамп, похоже, теперь готов выйти из этой войны нелепым способом, и можно ожидать, что выход будет некрасивым. Но прекращение войны так — лучше, чем ее продолжение", — добавил он.Проходившие 9 октября в Майами переговоры делегации США с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками прекратились досрочно, после того, как президент США объявил о заключении сделки с Россией по дизельному топливу.Трамп также заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Поэтому Украине "пора выбирать нового президента... который сможет заключить соглашение".В свою очередь, Зеленский сразу же обвинил Трампа в "пособничестве" Москве.По информации издания Axios, спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России.Ранее происходящее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что Владимир Зеленский сейчас находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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