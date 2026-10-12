https://ukraina.ru/20261012/ischenko-obyasnil-pochemu-rossiya-smenila-taktiku-i-bt-po-mostam-kieva-1083750572.html

Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева

Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева - 12.10.2026 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Россия сменила тактику и бьёт по мостам Киева

Текущая активизация ударов по украинской инфраструктуре обусловлена исключительно стратегической выгодой России и кратным ростом возможностей отечественного ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-12T18:30

2026-10-12T18:30

2026-10-12T18:30

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По словам эксперта, на прежних этапах Москве было необходимо исключить прямое и активное вмешательство западных стран, поэтому эскалация ситуации со стороны России не форсировалась. Кроме того, страна не могла позволить себе полностью опустошить военные склады, как это сделал Запад. Сейчас же ситуация в корне изменилась: производство беспилотников выросло на порядок, что позволяет наносить массированные удары по всей территории Украины, включая порты и мосты, а время прежних "зерновых сделок" осталось в прошлом.Ищенко подчеркнул, что планомерное уничтожение мостов в Киеве создает максимально благоприятные условия для победы РФ. Если атаки продолжатся, украинские государственные органы будут вынуждены покинуть столицу. Исход властных структур из Киева станет для России колоссальным стратегическим и морально-психологическим успехом. Это дезорганизует управление противника и избавит российскую армию от необходимости брать штурмом огромную киевскую агломерацию, что сбережет жизни российских бойцов.Пока же Запад обозначает поддержку Киева, однако его собственные арсеналы истощены. Для реального давления на Россию им необходимо иметь запас оружия минимум на полгода активных боевых действий, которого у них сейчас нет.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, впк