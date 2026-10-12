https://ukraina.ru/20261012/rostislav-ischenko-esli-komanda-zelenskogo-sbezhit-iz-kieva-rossiya-napolovinu-oderzhit-pobedu-nad-1083723460.html

Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной

Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной - 12.10.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной

Исход государственных структур из Киева будет для нас большим успехом, чем освобождение Запорожья, Херсона или Днепропетровска. Это наполовину выигранная война, потому что это будет огромный моральный и психологический удар. Сразу возникнет вопрос, зачем защищать Киев, если госструктуры оттуда сбежали.

2026-10-12T06:30

2026-10-12T06:30

2026-10-12T06:30

интервью

украина

киев

россия

ростислав ищенко

впк

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, четыре года назад на Украине ликовали после теракта на Крымском мосту. Теперь Россия начала атаковать мосты в Киеве. Метро не работает, в городе транспортный коллапс. Почему удары по мостам на наносились раньше?- Четыре года назад на Украину за ночь прилетало 30 "Гераней". Сейчас в один мост прилетает два-три беспилотника, а Украину в целом атакуют сотни, а то и тысячи, не считая ракет. Чтобы мост не работал, по нем должно прилетать каждый день. Если такой возможности нет, бить по нему бессмысленно. У нас был опыт с мостом в Затоке. В него попало несколько десятков ракет, а он продолжал работать. Его успевали чинить. Так же постоянно восстанавливают переправы на линии фронта.В Киеве уже сейчас собираются создавать понтонные переправы, пусть и с меньшей пропускной способностью. Им нужны переправы для войны, для поддержания возможностей группировки на Левобережье.Если будут продолжаться удары по мостам, Киев будут покидать государственные органы. Для нас это будет большим успехом, потому что приведёт к дезорганизации управления. Украине станет хуже, но это будет не смертельно. Смерть украинскому нацизму наступит тогда, когда поднимут флаг над Рейхстагом. Не знаю, где будет находиться наш "Рейхстаг": во Львове, в Черновцах, Мукачево, Ровно.Все остальное это только создание более благоприятных условий для победы. Чтобы эти условия создавать необходимо увеличивать свои ударные возможности. Производство беспилотников у нас выросло на порядок. Поэтому мы сейчас бьем не только по мостам, а по всей Украине. Бьем по портам, а раньше заключали зерновые сделки.Раньше нам надо было исключить возможность активного вмешательства западных стран в этот конфликт. В свое время нам не нужна была эскалация. Сейчас мы сами пошли по пути эскалации, потому что нам это выгодно.Раньше мы не могли производить такое количество дронов и ракет. Мы не могли себе позволить, как это сделал Запад, полностью опустошить свои склады. Представьте, мы полностью отстрелялись по Киеву, наши склады пусты, а Запад устраивает очередную войну. Если это мировая война, отстреляемся ядерными ракетами. А если это небольшая война? Почему на Западе воют и пытаются развивать свой ВПК? Потому что склады пустые. Они пугают Россию тем, что будут поддерживать Украину, но чтобы реально оказывать давление, на складах надо иметь боезапас хотя бы на полгода боевых действий. Тогда к вам прислушаются.Сейчас мы можем себе позволить увеличивать количество ударов по Украине. Не надо думать, что удары по мостам — это панацея. Что мы по ним будем бить, и Украина сдастся. У них будут большие трудности. Возможно, что при идеальном развитии событий, они потеряют свою левобережную группировку, это две трети их армий. Скорее всего, они успеют отвести какие-то соединения за Днепр.Исход государственных структур из Киева будет для нас большим успехом, чем освобождение Запорожья, Херсона или Днепропетровска. Это наполовину выигранная война, потому что это будет огромный моральный и психологический удар. Сразу возникнет вопрос, зачем защищать Киев, если госструктуры оттуда сбежали.Киев — это крупная агломерация и брать ее очень затратно с точки зрения человеческих жизней. Поэтому если за нее не будут держаться зубами, нам это выгодно. Не надо переоценивать то, что происходит сейчас, но надо понимать, что раньше мы не имели физических возможностей вести войну таким же образом, как ведем ее сейчас.- Все же как вы оцениваете реакцию киевлян ("А нас за что?") на происходящее? Я не могу представить, чтобы москвичи фотографировались на фоне марок с горящим Южным мостом.- Москвичи тоже не грустят по поводу пожаров в Киеве, а радуются. Это вполне естественно. Когда в 2014 году меня спрашивали, почему мы мало помогаем Донбассу, я говорил, что если начнется война, будет прилетать не только в Донецк. Мне говорили, что вы не понимаете, по российским городам стрелять нельзя, международное право не позволяет. Потом, когда начали стрелять, начали спрашивать: а нас за что? Потому что война. Так что "а нас за что?", это не только украинское ноу хау. Все радуются. Когда убивают врага, и возмущаются, когда прилетает по ним.Те, кто предлагают бахнуть по Лондону, забывают, что прилетит и сюда. У американцев те же самые пять тысяч ядерных боезарядов, что у нас. У англичан и французов меньше, но они есть. Мы пострадаем меньше, но тоже пострадаем. Украинские долетают до Урала, а есть люди, которые говорят, что они летят из Казахстана. Они не верят, что у них есть дроны, которые летят на две-три тысячи километров. Нельзя закрыть всю страну системами ПВО, которые готовились для отражения ракетной атаки. Атака БПЛА имеет свои особенности, их не так легко засечь.Нам тоже жаль тратить ракеты стоимостью десятки миллионов на дроны, которые стоят десять долларов. Войну выигрывает тот, кто сильнее. Люди примерно одинаковы. Они воспитывались в одной стране, одни и те же фильмы смотрели. Реакция примерно одинаковая на происходящее: Родину надо защищать, врага ненавидеть. Их воспитывали долго, убеждая, что Россия враг. Но много ли понадобилось времени, чтобы в ходе боевых действий убедиться, что Украина враг?- Есть еще одна тема, касающаяся настроения украинцев. Киевский международный институт социологии (КМИС) на днях опубликовал результаты сентябрьского опроса, согласно которому 53% респондентов не хотели бы видеть Зеленского на втором сроке президентства. При этом 71% опрошенных выступают против проведения выборов в текущих условиях. Только 24% настаивают на том, чтобы голосование состоялось. Как одно с другим сочетается? "Я Зеленского не люблю, но менять его сейчас не хочу".- Нормально сочетается. Идут боевые действия. Складываются они для Украины не лучшим образом. При этом общество настроено на победу. Если они все время говорят, что "мы за мир, но на украинских условиях", это значит, что они от победы не отказались. А если сейчас начать проведение выборов, начнется острая политическая борьба и раскол общества. Зачем им это надо в условиях военного времени?- Россия тоже ведет боевые действия, но у нас выборы проводятся: и президентские, и парламентские.- На чьей территории ведутся боевые действия?- На территориях России и территориях Украины.- Нет. Боевые действия ведутся на территориях, которые до 2014 года были Украиной. В Курской области они уже не ведутся. Они ведутся в ДНР/ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Откуда уехала половина населения: из России или с Украины? Они вообще знают, сколько людей на Украине осталось? Притом, что киевский режим формально по-прежнему считает миллионы людей своими гражданами. Как можно в таких условиях провести корректные социологические опросы, а потом еще и выборы провести?- Более того, 44% опрошенных сказали, что испытывают разочарование Зеленским, 33% сказали про стыд, а 20% сказали про злость.- Это значит, что 56% не испытывают разочарования Зеленским, 64% не испытывают стыд, а 80% не испытывают злость. Цифры большие, но есть и обратная сторона. Следовательно, большая часть опрошенных Зеленского поддерживает. Тем более, он уже фактически на втором президентском сроке.Повторюсь, ситуация на Украине изначально была противоречивой. "Мы за мир, но на наших условиях". Именно с этими лозунгами Зеленский шел к власти.- "Войну закончу, на колени встану".- Он это говорил. Но потом тоже добавлял: "На условиях Украины договоримся". И сейчас на Украине то же самое: "Я хочу победы, но не хочу на фронт. Пусть соседа ТЦК забирают. Кто-то же должен воевать. Победить же надо". И потом, какая разница, кто будет президентом войны? Как президент мира Зеленский страну прокормить не сможет. Им на войну большие деньги дают. Можно не только украсть, но даже что-то в социалке профинансировать.- Может быть, кто-то на Украине все же собирается стать президентом мира? Там сразу два политика заговорили про нейтральный статус, русский язык и права церкви.- Во-первых, когда Зеленский избирался, он тоже говорил о мире. Во-вторых, на протяжении всей каденции Зеленского идут разговоры, что вот-вот начнутся выборы, но выборов до сих пор нет. И если вы вдруг захотите стать президентом Украины, то вам надо выйти сказать: "Я заключу мир обязательно. Спустя 3 секунды после инаугурации будет подписан мирный договор. И обязательно на условиях Украины: границы 1991 года, репарации в 3 миллиона каждому. Как я это сделаю? Не ваше дело. Меня все знают, я со всеми договорилась". Прямо как Трамп. И даже за вас проголосуют.Конечно, все эти семь лет Зеленский работал против своего же имиджа. Какие у него достижения? Что он якобы из Киева не сбежал? Так это обязанность верховного главнокомандующего – находиться в столице и руководить боевые действия. А что у него есть? Уровень жизни ухудшился, война проиграна, во внешней политике просто катастрофа. Союзники считают дни до окончания Украины, чтобы выдохнуть и начать договариваться с Россией о том, как компенсировать их потери в этой войне. И они уже пытаются договориться за спиной Украины. Просто у европейцев запросы слишком большие. Поэтому договориться не получается.

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https://ukraina.ru/20261009/voyna-s-tsifroy-chem-grozyat-ataki-vsu-po-rossiyskim-data-tsentram-1083719326.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, киев, россия, ростислав ищенко, впк