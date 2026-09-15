"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине
© Фото : bloknot.ru
© Фото : bloknot.ru
Нечто невероятное происходит на Украине. Можно подумать, что это не очень смешной анекдот. Но нет, это реальность.
Языковый омбудсмен потребовала объяснить, почему во время перестрелки в Киеве сотрудники СБУ и ГУР говорили на русском. Текст там звучал, например, такой:
– Але, пацаны, командира нашего пропусти! Командир один наш пусть пройдет.
– А ну, разошлись все!
– Зачем ты так делаешь? Сними балаклаву!
– Я стою без балаклавы!
– Зачем ты провоцируешь?
Даже удивительно: совершенно нет суржика или хотя бы одного украинского слова. Нет даже южнорусского акцента, нет "шоканья".
– Алё, ты чё? – кричит один другому прямо во время стрельбы.
А ведь эти "пацаны" – это уже полностью продукт украинского образования.
Что теперь? Вероятно, их оштрафуют: за разговорчики на русском во время "работы". А по поводу самой перестрелки якобы ведётся расследование.
Дела генпрокурора, Мудрой и Миндича
Зеленский отреагировал: назвал перестрелку "ганебной" (позорной) и сказал, что поручил разобраться с этим генпрокурору Украины Руслану Кравченко. Но буквально через пару дней в офисе Генерального прокурора прошёл обыск (дело колл-центров) – уже сам Кравченко ушёл в отставку.
На Руслана Кравченко тоже нашлись плёночки, и вы удивитесь, но сотрудники и руководство Офиса генпрокурора говорят на этих записях на чистом русском языке!
19 августа, 16:07Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к ЗеленскомуТеневой империи экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака приходит конец. Указ Зеленского от 19 августа 2026 года об увольнении замглавы ОП Ирины Мудрой совпал с выходом очередной серии аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро с говорящим названием "Форрест Гамп"
Кстати, всего месяц назад произошёл ещё один крупный коррупционный скандал: была арестована заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая. Сейчас она находится под арестом (с 25 августа на 60 дней), залог за неё никто не внёс.
Дело в том, что попала она под подозрение именно по "делу о залоге": собирала деньги на залог другому коррупционеру и другу Зеленского. Но за неё саму внести залог теперь невозможно.
Наличные миллионы у Мудрой, конечно же, есть. Но наличными не принимают, а безналичными не проводят теперь перепуганные украинские банки.
Конечно же, на записях, где она беседует о банках, деньгах, процентах и личных указаниях Зеленского, Мудрая говорит почти полностью на русском языке. Украинские журналисты подсчитали: из 24 минут записей на украинском языке – только 2 минуты.
А ведь Ирина Мудрая – с Западной Украины. Окончила университет в Дрогобыче, потом продолжила образование во Львове. Но говорит, сидя в Офисе президента, на чистом русском. Как и все остальные "герои" этих записей.
А знаменитые "пленки Миндича"? Записанные в той самой квартире с золотым унитазом в центре Киева. Все друзья Зеленского, обворовавшие Украину, говорили полностью и исключительно на русском.
Украинский журналист Юрий Романенко по этому поводу написал:
– Почему мы говорим на русском? Потому что на русском говорят Офис президента, СБУ, Прокуратура, Кабмин, Верховная Рада, короче говоря, все.
"Пропал голос"
А тем временем пошли протесты артистов. И довольно, как говорится, кучно.
Флюгеры украинской эстрады, во-первых, почуяли тему хайпа: можно попиариться. У народа уже в печёнках сидит этот украинский язык. Во-вторых, действительно надоело ломать язык каждый день.
12 сентября, 13:08На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение Украинские артисты внезапно захотели вернуться к российским зрителям и жирным гонорарам – и даже просятся назад. Будет смешно, если ещё и "95 квартал" начнёт стучаться в российские двери и настаивать на гастролях в РФ…
Начала Оля Полякова, которая назвала Украину "концлагерем". Продолжили Потап с Настей, заявившие, что у них есть "свобода говорить на русском". Настя в интервью рассказала, что её "тело не воспринимает украинский язык" – у неё даже пропал голос.
"Резанул меня твой русский язык!"
И еще один языковый скандал. В Киеве по телестудиям продолжают таскать певицу Тополю.
Суть скандала: певица Олена Тополя во время интимной встречи с неким мужчиной говорила на русском языке! Мужчина этот снял видео и требовал у неё выкуп – 75 тысяч долларов. Денег не получил, поэтому слил видео в сеть.
Тополю посадили под телекамеры, вынудили отвечать на вопросы.
– Резанул меня твой русский язык! – говорит украинская телеведущая.
Мать троих детей сидит и оправдывается:
– Я не говорю дома на русском! Это всё потому, что он говорил на русском!
– Я видела несколько минут видео, у тебя прекрасная фигура, – говорит ведущая.
Тополя кисло улыбается.
Сам факт просмотра подобного контента много говорит о моральном уровне этих людей. Так они ещё и обсуждают всё это в подробностях – всей Украиной. Вытащив несчастную Тополю на публичную экзекуцию.
В итоге её заставили поклясться, что она собиралась "украинизировать" своего партнёра. Если бы отношения продолжились, она бы научила его "интиму на украинском".
А супруг её оставил, как он сам утверждает, именно по той причине, что говорила на русском. Сам факт измены потряс его гораздо меньше.
Семья Зеленского: только украинский!
Завершает наш рейтинг лицемеров супруга Зеленского. Старательно подбирая украинские слова, Олена Зеленская рассказала, что дома, в семье, они все разговаривают на украинском языке.
6 сентября, 05:35Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободойИдея бесплатного питания школьников с 1 по 11 классы, предложенная супругой Владимира Зеленского, воплощается с проблемами, которые уже вышли на уровень премьер-министра Украины. В двух областях раскрыли схему торговли должностями
Весь Офис президента, по многочисленным свидетельствам, говорит на русском языке, включая Зеленского. Но дома они с Оленой якобы переходят на "мову".
Кто может в это поверить?
А главное, что под разговоры про "национальную идею", "идентичность" и "думай по-украински!" продолжается невероятных масштабов разграбление страны. Передел сфер влияния и баснословная коррупция.
Будет очень смешно, если сотрудников силовых ведомств оштрафуют "за русский язык" – и на этом всё закончится.
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