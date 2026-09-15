https://ukraina.ru/20260915/rezanul-menya-tvoy-russkiy-yazyk-no-telo-ne-vosprinimaet-ukrainskiy-bezumie-i-litsemerie-na-ukraine-1083182124.html

"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине

"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине - 15.09.2026 Украина.ру

"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине

Нечто невероятное происходит на Украине. Можно подумать, что это не очень смешной анекдот. Но нет, это реальность.

2026-09-15T11:10

2026-09-15T11:10

2026-09-15T11:10

эксклюзив

украина

западная украина

киев

владимир зеленский

ярослав мудрый

кравченко

офис президента

сбу

офис генпрокурора

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Языковый омбудсмен потребовала объяснить, почему во время перестрелки в Киеве сотрудники СБУ и ГУР говорили на русском. Текст там звучал, например, такой:– Але, пацаны, командира нашего пропусти! Командир один наш пусть пройдет.– А ну, разошлись все!– Зачем ты так делаешь? Сними балаклаву!– Я стою без балаклавы!– Зачем ты провоцируешь?Даже удивительно: совершенно нет суржика или хотя бы одного украинского слова. Нет даже южнорусского акцента, нет "шоканья".– Алё, ты чё? – кричит один другому прямо во время стрельбы.А ведь эти "пацаны" – это уже полностью продукт украинского образования.Что теперь? Вероятно, их оштрафуют: за разговорчики на русском во время "работы". А по поводу самой перестрелки якобы ведётся расследование.Дела генпрокурора, Мудрой и МиндичаЗеленский отреагировал: назвал перестрелку "ганебной" (позорной) и сказал, что поручил разобраться с этим генпрокурору Украины Руслану Кравченко. Но буквально через пару дней в офисе Генерального прокурора прошёл обыск (дело колл-центров) – уже сам Кравченко ушёл в отставку.На Руслана Кравченко тоже нашлись плёночки, и вы удивитесь, но сотрудники и руководство Офиса генпрокурора говорят на этих записях на чистом русском языке!Кстати, всего месяц назад произошёл ещё один крупный коррупционный скандал: была арестована заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая. Сейчас она находится под арестом (с 25 августа на 60 дней), залог за неё никто не внёс.Дело в том, что попала она под подозрение именно по "делу о залоге": собирала деньги на залог другому коррупционеру и другу Зеленского. Но за неё саму внести залог теперь невозможно.Наличные миллионы у Мудрой, конечно же, есть. Но наличными не принимают, а безналичными не проводят теперь перепуганные украинские банки.Конечно же, на записях, где она беседует о банках, деньгах, процентах и личных указаниях Зеленского, Мудрая говорит почти полностью на русском языке. Украинские журналисты подсчитали: из 24 минут записей на украинском языке – только 2 минуты.А ведь Ирина Мудрая – с Западной Украины. Окончила университет в Дрогобыче, потом продолжила образование во Львове. Но говорит, сидя в Офисе президента, на чистом русском. Как и все остальные "герои" этих записей.А знаменитые "пленки Миндича"? Записанные в той самой квартире с золотым унитазом в центре Киева. Все друзья Зеленского, обворовавшие Украину, говорили полностью и исключительно на русском.Украинский журналист Юрий Романенко по этому поводу написал:– Почему мы говорим на русском? Потому что на русском говорят Офис президента, СБУ, Прокуратура, Кабмин, Верховная Рада, короче говоря, все."Пропал голос"А тем временем пошли протесты артистов. И довольно, как говорится, кучно.Флюгеры украинской эстрады, во-первых, почуяли тему хайпа: можно попиариться. У народа уже в печёнках сидит этот украинский язык. Во-вторых, действительно надоело ломать язык каждый день.Начала Оля Полякова, которая назвала Украину "концлагерем". Продолжили Потап с Настей, заявившие, что у них есть "свобода говорить на русском". Настя в интервью рассказала, что её "тело не воспринимает украинский язык" – у неё даже пропал голос."Резанул меня твой русский язык!"И еще один языковый скандал. В Киеве по телестудиям продолжают таскать певицу Тополю.Суть скандала: певица Олена Тополя во время интимной встречи с неким мужчиной говорила на русском языке! Мужчина этот снял видео и требовал у неё выкуп – 75 тысяч долларов. Денег не получил, поэтому слил видео в сеть.Тополю посадили под телекамеры, вынудили отвечать на вопросы.– Резанул меня твой русский язык! – говорит украинская телеведущая.Мать троих детей сидит и оправдывается:– Я не говорю дома на русском! Это всё потому, что он говорил на русском!– Я видела несколько минут видео, у тебя прекрасная фигура, – говорит ведущая.Тополя кисло улыбается.Сам факт просмотра подобного контента много говорит о моральном уровне этих людей. Так они ещё и обсуждают всё это в подробностях – всей Украиной. Вытащив несчастную Тополю на публичную экзекуцию.В итоге её заставили поклясться, что она собиралась "украинизировать" своего партнёра. Если бы отношения продолжились, она бы научила его "интиму на украинском".А супруг её оставил, как он сам утверждает, именно по той причине, что говорила на русском. Сам факт измены потряс его гораздо меньше.Семья Зеленского: только украинский!Завершает наш рейтинг лицемеров супруга Зеленского. Старательно подбирая украинские слова, Олена Зеленская рассказала, что дома, в семье, они все разговаривают на украинском языке.Весь Офис президента, по многочисленным свидетельствам, говорит на русском языке, включая Зеленского. Но дома они с Оленой якобы переходят на "мову".Кто может в это поверить?А главное, что под разговоры про "национальную идею", "идентичность" и "думай по-украински!" продолжается невероятных масштабов разграбление страны. Передел сфер влияния и баснословная коррупция.Будет очень смешно, если сотрудников силовых ведомств оштрафуют "за русский язык" – и на этом всё закончится.

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https://ukraina.ru/20260912/na-russkiy-bereg--bez-zelenskogo-ukrainskie-artisty-ponyali-chto-ukraina-tonet-i-prinyali-reshenie--1083155842.html

https://ukraina.ru/20260906/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-zelenskaya-kormit-detey-morkovkoy-ttsk-torguyut-svobodoy-1083029069.html

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