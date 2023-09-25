Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова - 25.09.2023 Украина.ру
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Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова - 25.09.2023 Украина.ру
Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
Участие в СВО принимают самые разные подразделения и каждое из них по-своему уникально. Корреспонденты издания Украина.ру побывали в гостях у 33-го... Украина.ру, 25.09.2023
2023-09-25T15:55
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Участие в СВО принимают самые разные подразделения и каждое из них по-своему уникально. Корреспонденты издания Украина.ру побывали в гостях у 33-го добровольческого батальона Минобороны России имени Василия Маргелова и познакомились с особенностями подготовки добровольцев в этом подразделении. Многие добровольцы – ветераны не одного вооруженного конфликта, которые охотно делятся и обмениваются своими знаниями. Они подчёркивают, что конфликта подобного масштаба не было давно. Что нужно уметь самому, чему научат на месте и как вообще обстоят дела с подготовкой бойцов на этом непростом направлении – подробности в нашем материале.
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Новости, Видео, СВО

Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова

15:55 25.09.2023
 
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Участие в СВО принимают самые разные подразделения и каждое из них по-своему уникально. Корреспонденты издания Украина.ру побывали в гостях у 33-го добровольческого батальона Минобороны России имени Василия Маргелова и познакомились с особенностями подготовки добровольцев в этом подразделении.
Многие добровольцы – ветераны не одного вооруженного конфликта, которые охотно делятся и обмениваются своими знаниями. Они подчёркивают, что конфликта подобного масштаба не было давно. Что нужно уметь самому, чему научат на месте и как вообще обстоят дела с подготовкой бойцов на этом непростом направлении – подробности в нашем материале.
 
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