Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
Участие в СВО принимают самые разные подразделения и каждое из них по-своему уникально. Корреспонденты издания Украина.ру побывали в гостях у 33-го добровольческого батальона Минобороны России имени Василия Маргелова и познакомились с особенностями подготовки добровольцев в этом подразделении.
Многие добровольцы – ветераны не одного вооруженного конфликта, которые охотно делятся и обмениваются своими знаниями. Они подчёркивают, что конфликта подобного масштаба не было давно. Что нужно уметь самому, чему научат на месте и как вообще обстоят дела с подготовкой бойцов на этом непростом направлении – подробности в нашем материале.