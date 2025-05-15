Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами - 15.05.2025 Украина.ру
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Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами
Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами - 15.05.2025 Украина.ру
Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами
Сенатор Константин Басюк, куратор и один из спонсоров добровольческого отряда им. Василия Маргелова, рассказал изданию Украина.ру, как создавался отряд, кто его командир, и чем конкретно он помогает бойцам
2025-05-15T13:21
2025-05-15T13:42
интервью
александр чаленко
херсонская область
новороссия
херсон
совет федерации
вооруженные силы украины
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С господином Басюком мы встретились в его кабинете в одном из городов Херсонской области. Помещение достаточно просторное: письменный стол, приставленный к нему поперек второй стол (для совещаний) и стулья. На стенах фото президента Путина и губернатора Сальдо, иконы, флаги - российский, Херсонской области и, естественно, добровольческого отряда им. Маргелова и много-много больших фото, отображающих деяния сенатора за два года его деятельности в регионе: тут он и с раненными маргеловцами в госпитале, и на развалинах херсонского дома, где он жил, и куда прилетел HIMERS, который чуть было его не убил, и с херсонскими арбузами, и посреди херсонского пшеничного поля. Есть фото и Сальдо, и с Валентиной Матвиенко, и в вертолете, и с бойцами отряда им. Маргелова.Он одет по-спортивному - никакого костюма и галстука. Как всегда улыбчив, нетороплив и спокоен, я бы даже сказал, флегматичен.Спрашиваю: а не стремно ли ему находится в этом помещении, если в него может в любой момент прилететь натовская ракета? Отвечает: стремно. Самое интересное, когда мы уехали с ним в располагу маргеловцев и стали снимать на пляже Азовского моря последних, то через 20 минут после нашего отъезда ПВО сбила украинский беспилотник, который упал в том месте, где мы беседовали с Константином Басюком. Раздался сильный грохот, а с места падения БПЛА стал подниматься черный дым. Маргеловцы, стоявшие рядом, сказали нам с оператором, ни о чем не беспокоится. "Это просто ПВО сработало", - совершенно спокойно сказал кто-то из них.Мы приехали к Басюку в день рождения отряда. - Константин Владимирович, исполнилось два года с тех пор, как был создан добровольческий отряд имени Василия Маргелова, воюющий на херсонском направлении. Расскажите об этих двух годах пути.- Отряд был создан два года назад, в апреле 2023 года, на территории Херсонской области, на базе ее жителей, которые пожелали добровольно взять в руки оружие для того, чтобы защитить свою землю.- А как они к вам, в отряд, записывались, эти жители Херсонской области? Вы давали в газеты объявления, большие билборды повесили? Как это все происходило?- Это происходило через военно-гражданскую администрацию. В общем-то,люди знали, что формируется отряд. В прессе прошло и сарафанным радио это передавалось. Люди приходили к нам по зову сердца, приходили сотрудники милиции, люди, которые работали в сельском хозяйстве, мужчины, которые готовы встать на защиту своей области и защищать ее от врагов.Потом потянулись люди из Новороссии – в частности из Николаевской области, очень много одесситов в составе отряда. Стали приезжать люди с Большой земли. География бойцов, которые служат и воюют в батальоне - практически вся Россия.- Вот вы говорите: вся Россия. Были ли какие-то противоречия между военнослужащими, теми, которые пришли из Херсонской области и из Николаевской, и теми, кто - из Большой России? Типа того, что для Большой России те, кто из Херсонской области, хохлы. Не было ли к ним пренебрежения? Или, наоборот, херсонцы услышали говор "московский", скривились? Быстро они нашли общий язык или вообще таких проблем совершенно не было?- У нас воинское подразделение, хоть и добровольческое. Поэтому порядок армейский. Никаких противоречий идеологических не было, потому что идеология одна: бить врага, освобождать Русскую землю от врагов. Наоборот, очень быстро наши бойцы между собой подружились. Сейчас ждут победы. Те, кто живут в Новороссии, сказали: после победы мы поедем посмотреть Большую Россию. А те, кто приехали из Большой России, сказали: мы подумаем, может быть, даже семьи сюда, в Новороссию, перевезем. Идеологически понятно, что противоречий и быть не могло. А ментальные, психологические… таких тоже не было. Я вообще о чем-то таком не слышал.- А командиры, если не секрет, у вас с Большой земли или местные?- Командир отряда у нас из Новороссии. Профессиональный военный. Окончил одно из элитных высших советских учебных заведений. Служил на Украине. Много времени жил в Одессе….- А не "Сват" ли, случайно, его позывной, который расшифровывается как "Савенко Вадим Анатольевич, террорист"?- Да, точно – Сват.- Ну, это известный командир. Я его еще знал по Одессе…- Это человек, в котором соединилась и советская военная школа, и украинская. Он знал, что такое Украина. Когда, в 2014 году, Сват активно встал на сторону Донбасса, то применил знания и умения всех этих школ.- А лично вы как со Сватом познакомились?- Когда он руководил отрядом "Гром-2" на территории Херсонской области. То есть с первых дней спецоперации. Вадим находился на территории Херсонской области. Сформировал отряд, который выполнял военные задачи в интересах военно-гражданской администрации. Потом, когда было принято решение о формировании добровольческого отряда, нашего –херсонского, лучшего командира и придумать было нельзя, он знал обстановку в области и знал людей.Выбор пал именно на него. Он возглавил отряд и достойно руководит им на протяжении этих двух лет.- А какие задачи стоят перед отрядом? Какая его зона ответственности? К тому же, как я понимаю, фронт позиционный, наступления нет.- Отряд действует в составе группировки войск "Днепр" и выполняет задачи, которые возложены на группировку. Имеет свой участок ответственности на ЛБС. Хоть фронт у нас и стоит на месте, но боевые действия идут достаточно активно. Сразу после формирования отряда у нас случилась большая катастрофа – ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС. И отряд сразу же с первых дней включился в спасательные работы: активно участвовал в ликвидации последствий, помогал вывозить людей.В 2023 году, когда начался "украинский контрнаступ" по всем направлениям, в том числе на Херсонском, ВСУ пытались высадиться на левом берегу, закрепиться, захватить плацдарм, чтобы в дальнейшем двигаться в сторону Крыма. Отряд в этих боях участвовал с первых дней. Занимался уничтожением украинских десантов, которые высаживались на левый берег. Оборонял острова на Днепре, куда постоянно пытались высадиться ВСУ, держали знаменитые Крынки и Казачьи лагеря.- Помимо Свата есть в отряде еще интересные люди?- В отряде много интересных людей. Возрастной ценз от 20 до 65. Разные люди приходят в отряд – молодёжь, люди преклонного возраста, с огромным опытом. Есть даже подводники, капитан первого ранга по зову сердца пришел в отряд.- Рядовым?- Да. А вообще всем дело найдется, каждая военно-учетная специальность, с которой люди приходят, на счету – в составе отряда есть и танки, и артиллерия, и минометы,и так далее. Приходят те, кто служил еще в советской, в российской армии. Многие прошли "горячие точки". За их плечами опыт чеченских войн, в Сирии ребята воевали. Поэтому очень много людей приходили к нам со своим уже сформировавшимся мировоззрением, с большим жизненным опытом. У нас в отряде служит и герой Российской Федерации.- Какой у него позывной?- Позывной "Ольха". Героя получил за Вторую Чеченскую. Самое интересное, что награда его нашла, когда он уже служил у нас, в батальоне. То есть чуть меньше, чем 20 лет спустя. Он у нас командует экипажем танка.В общем, коллектив у нас разношерстный - от подводников до спецназовцев, от докторов до фермеров. Все люди мотивированные и все настроены только на Победу.- Вы сказали, что у вас служат те, кому исполнилось 65 лет. Чем они у вас занимаются?- Безусловно, в штурма их не направляют. Это люди с богатым, в том числе, военным опытом, они работают и инструкторами, и в силовых подразделениях отряда, и в подразделениях технического обеспечения. Современная война далеко ушла от просто "стрелкового столкновения", сегодня – это и беспилотники, и средства РЭБ, это современные средства связи, которые обеспечивают коммуникацию и корректировку огневого давления. Поэтому здесь нужны не только физподготовка, здесь нужны, прежде всего, мозги. И неважно, сколько тебе лет, главное твоя мотивация, твое желание служить и умение принести пользу отряду.- Вы являетесь одним из спонсоров батальона. Это что получается, что не государство, а именно вы и какие-то другие ваши коллеги взяли на себя функцию спонсорства? В чем заключается ваша роль и ваша функция?- Спонсорство – это совсем неправильная формулировка. Мне руководством области было поручено курировать формирование и оснащение маргеловцев. Этим занимаюсь не только я, этим занимаются и губернатор области Владимир Сальдо, и правительство региона. Много тех, кто помогают по зову сердца. Я эту работу стараюсь координировать. Держу в поле зрения вопросы по снаряжению или по тем или иным видам довольствия.Основу, базовые виды довольствия, безусловно, обеспечивает Министерство обороны. А то, что необходимо сверх этого, в современной войне, для этого мы стараемся дополнительно привлекать соратников, назовем их так, которые помогают отряду средствами РЭБ, беспилотниками и специализированной техникой, которая необходима. Не всегда ведь нужна именно военная техника. Часто нужны просто гражданские автомобили.- А танки вы им не покупаете случайно?- (смеется) Танками, слава Богу, занимается Министерство обороны.- А все выплаты получают бойцы отряда и их жены или, не дай Бог, вдовы, если, кто-то из них ранен или погиб?- Сложности с этим бывают. Выплаты – это сбор документов, вопросы наследства, те или иные положенные бюрократические процедуры. Простой пример. Боец получил ранение. Подает документы. Он родом из Украины. По-украински фамилия пишется в украинских документах по-одному, а по-русски она на одну букву меняется. В результате это уже не тот человек. Вот и приходится решать такие проблемы.Вопросы выплат, компенсаций всегда держим в поле зрения. И на региональном уровне и в Совете Федерации, в Комитете по обороне и безопасности. Стараемся с коллегами гармонизировать законодательство. Детально разбираем сложные ситуации, недочеты. За последние два года законодательство с точки зрения учета социальных гарантий, поддержки участников спецоперации и их близких очень серьезно изменилось к лучшему.- Как появился флаг отряда? Кто его разработал?- Любое подразделение, любая воинская часть должны иметь свои символы и свойфлаг. Безусловно, такой флаг появился и у нашего добровольческого отряда. В его подготовке участвовали и бойцы отряда, и энтузиасты из Херсонской области. Флагу два года, как и нашему батальону.- Вот я смотрю, у флага черное поле, Андреевский крест, как и у Новороссии. А кто придумал, что будет Андреевский крест, черный фон и волк на фоне мечей? Как это вы решили?- Вместе, долгими спорами. Было много разных вариантов, выбрали тот, который, по мнению бойцов отряда и активистов, вобрал в себя символы Новороссии, Русской Земли, воинского духа и воли к Победе.- Кстати, а почему отряд получил имя Василия Маргелова, а не Григория Потемкина, например?Имя Василия Маргелова тесно связано с Херсонской областью. Знаменитый десантник, умелый, удачливый военачальник. Василий Филиппович получил Героя Советского Союза за свою дерзкую операцию по форсированию Днепра, в ходе которой был освобожден Херсон.Поэтому, когда встал вопрос, каким же именем назвать отряд, многим сразу пришло на ум, что отряд должен носить имя Василия Маргелова, дух которого в Херсоне витает до сих пор. Безусловно, каждый боец "БАРС-33" имени Василия Маргелова, так официально называется наш отряд, мечтает повторить то, что сделал в 1944 году полковник Маргелов со своей 49-й гвардейской стрелковой дивизией – освободить Херсон. Победить и вернуть на свое законное место, в сквер имени Маргелова, бюст легендарного "дяди Васи" - Василия Филипповича Маргелова.Подробнее как живет добровольческое подразделение "Сармат" - в интервью пресс-офицера центра спецназначения с позывным "Сармат" "Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов"
https://ukraina.ru/20250318/1061869892.html
херсонская область
новороссия
херсон
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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интервью, александр чаленко, херсонская область, новороссия, херсон, совет федерации, вооруженные силы украины
Интервью, Александр Чаленко, Херсонская область, Новороссия, Херсон, Совет Федерации, Вооруженные силы Украины

Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами

13:21 15.05.2025 (обновлено: 13:42 15.05.2025)
 
© Александр ЧаленкоКонстантин Басюк интервью
Константин Басюк интервью
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Сенатор Константин Басюк, куратор и один из спонсоров добровольческого отряда им. Василия Маргелова, рассказал изданию Украина.ру, как создавался отряд, кто его командир, и чем конкретно он помогает бойцам
С господином Басюком мы встретились в его кабинете в одном из городов Херсонской области. Помещение достаточно просторное: письменный стол, приставленный к нему поперек второй стол (для совещаний) и стулья. На стенах фото президента Путина и губернатора Сальдо, иконы, флаги - российский, Херсонской области и, естественно, добровольческого отряда им. Маргелова и много-много больших фото, отображающих деяния сенатора за два года его деятельности в регионе: тут он и с раненными маргеловцами в госпитале, и на развалинах херсонского дома, где он жил, и куда прилетел HIMERS, который чуть было его не убил, и с херсонскими арбузами, и посреди херсонского пшеничного поля. Есть фото и Сальдо, и с Валентиной Матвиенко, и в вертолете, и с бойцами отряда им. Маргелова.
Он одет по-спортивному - никакого костюма и галстука. Как всегда улыбчив, нетороплив и спокоен, я бы даже сказал, флегматичен.
Спрашиваю: а не стремно ли ему находится в этом помещении, если в него может в любой момент прилететь натовская ракета? Отвечает: стремно. Самое интересное, когда мы уехали с ним в располагу маргеловцев и стали снимать на пляже Азовского моря последних, то через 20 минут после нашего отъезда ПВО сбила украинский беспилотник, который упал в том месте, где мы беседовали с Константином Басюком. Раздался сильный грохот, а с места падения БПЛА стал подниматься черный дым. Маргеловцы, стоявшие рядом, сказали нам с оператором, ни о чем не беспокоится. "Это просто ПВО сработало", - совершенно спокойно сказал кто-то из них.
Мы приехали к Басюку в день рождения отряда.
- Константин Владимирович, исполнилось два года с тех пор, как был создан добровольческий отряд имени Василия Маргелова, воюющий на херсонском направлении. Расскажите об этих двух годах пути.
- Отряд был создан два года назад, в апреле 2023 года, на территории Херсонской области, на базе ее жителей, которые пожелали добровольно взять в руки оружие для того, чтобы защитить свою землю.
- А как они к вам, в отряд, записывались, эти жители Херсонской области? Вы давали в газеты объявления, большие билборды повесили? Как это все происходило?
- Это происходило через военно-гражданскую администрацию. В общем-то,люди знали, что формируется отряд. В прессе прошло и сарафанным радио это передавалось. Люди приходили к нам по зову сердца, приходили сотрудники милиции, люди, которые работали в сельском хозяйстве, мужчины, которые готовы встать на защиту своей области и защищать ее от врагов.
Потом потянулись люди из Новороссии – в частности из Николаевской области, очень много одесситов в составе отряда. Стали приезжать люди с Большой земли. География бойцов, которые служат и воюют в батальоне - практически вся Россия.
© Александр Чаленко
Константин Басюк
1 из 2
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Константин Басюк
2 из 2
© Александр Чаленко
1 из 2
© Александр Чаленко
2 из 2
© Александр Чаленко
- Вот вы говорите: вся Россия. Были ли какие-то противоречия между военнослужащими, теми, которые пришли из Херсонской области и из Николаевской, и теми, кто - из Большой России? Типа того, что для Большой России те, кто из Херсонской области, хохлы. Не было ли к ним пренебрежения? Или, наоборот, херсонцы услышали говор "московский", скривились? Быстро они нашли общий язык или вообще таких проблем совершенно не было?
- У нас воинское подразделение, хоть и добровольческое. Поэтому порядок армейский. Никаких противоречий идеологических не было, потому что идеология одна: бить врага, освобождать Русскую землю от врагов. Наоборот, очень быстро наши бойцы между собой подружились. Сейчас ждут победы. Те, кто живут в Новороссии, сказали: после победы мы поедем посмотреть Большую Россию. А те, кто приехали из Большой России, сказали: мы подумаем, может быть, даже семьи сюда, в Новороссию, перевезем. Идеологически понятно, что противоречий и быть не могло. А ментальные, психологические… таких тоже не было. Я вообще о чем-то таком не слышал.
- А командиры, если не секрет, у вас с Большой земли или местные?
- Командир отряда у нас из Новороссии. Профессиональный военный. Окончил одно из элитных высших советских учебных заведений. Служил на Украине. Много времени жил в Одессе….
- А не "Сват" ли, случайно, его позывной, который расшифровывается как "Савенко Вадим Анатольевич, террорист"?
- Да, точно – Сват.
© Александр ЧаленкоВадим "Сват" Савенко
Вадим Сват Савенко
© Александр Чаленко
Вадим "Сват" Савенко
- Ну, это известный командир. Я его еще знал по Одессе…
- Это человек, в котором соединилась и советская военная школа, и украинская. Он знал, что такое Украина. Когда, в 2014 году, Сват активно встал на сторону Донбасса, то применил знания и умения всех этих школ.
- А лично вы как со Сватом познакомились?
- Когда он руководил отрядом "Гром-2" на территории Херсонской области. То есть с первых дней спецоперации. Вадим находился на территории Херсонской области. Сформировал отряд, который выполнял военные задачи в интересах военно-гражданской администрации. Потом, когда было принято решение о формировании добровольческого отряда, нашего –херсонского, лучшего командира и придумать было нельзя, он знал обстановку в области и знал людей.
Выбор пал именно на него. Он возглавил отряд и достойно руководит им на протяжении этих двух лет.
© Александр ЧаленкоКонстантин Басюк и Вадим "Сват" Савенко
Константин Басюк и Вадим Сват Савенко
© Александр Чаленко
Константин Басюк и Вадим "Сват" Савенко
- А какие задачи стоят перед отрядом? Какая его зона ответственности? К тому же, как я понимаю, фронт позиционный, наступления нет.
- Отряд действует в составе группировки войск "Днепр" и выполняет задачи, которые возложены на группировку. Имеет свой участок ответственности на ЛБС. Хоть фронт у нас и стоит на месте, но боевые действия идут достаточно активно. Сразу после формирования отряда у нас случилась большая катастрофа – ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС. И отряд сразу же с первых дней включился в спасательные работы: активно участвовал в ликвидации последствий, помогал вывозить людей.
В 2023 году, когда начался "украинский контрнаступ" по всем направлениям, в том числе на Херсонском, ВСУ пытались высадиться на левом берегу, закрепиться, захватить плацдарм, чтобы в дальнейшем двигаться в сторону Крыма. Отряд в этих боях участвовал с первых дней. Занимался уничтожением украинских десантов, которые высаживались на левый берег. Оборонял острова на Днепре, куда постоянно пытались высадиться ВСУ, держали знаменитые Крынки и Казачьи лагеря.
Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк
18 марта, 12:10
Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк
- Помимо Свата есть в отряде еще интересные люди?
- В отряде много интересных людей. Возрастной ценз от 20 до 65. Разные люди приходят в отряд – молодёжь, люди преклонного возраста, с огромным опытом. Есть даже подводники, капитан первого ранга по зову сердца пришел в отряд.
- Рядовым?
- Да. А вообще всем дело найдется, каждая военно-учетная специальность, с которой люди приходят, на счету – в составе отряда есть и танки, и артиллерия, и минометы,и так далее. Приходят те, кто служил еще в советской, в российской армии. Многие прошли "горячие точки". За их плечами опыт чеченских войн, в Сирии ребята воевали. Поэтому очень много людей приходили к нам со своим уже сформировавшимся мировоззрением, с большим жизненным опытом. У нас в отряде служит и герой Российской Федерации.
- Какой у него позывной?
- Позывной "Ольха". Героя получил за Вторую Чеченскую. Самое интересное, что награда его нашла, когда он уже служил у нас, в батальоне. То есть чуть меньше, чем 20 лет спустя. Он у нас командует экипажем танка.
В общем, коллектив у нас разношерстный - от подводников до спецназовцев, от докторов до фермеров. Все люди мотивированные и все настроены только на Победу.
- Вы сказали, что у вас служат те, кому исполнилось 65 лет. Чем они у вас занимаются?
- Безусловно, в штурма их не направляют. Это люди с богатым, в том числе, военным опытом, они работают и инструкторами, и в силовых подразделениях отряда, и в подразделениях технического обеспечения. Современная война далеко ушла от просто "стрелкового столкновения", сегодня – это и беспилотники, и средства РЭБ, это современные средства связи, которые обеспечивают коммуникацию и корректировку огневого давления. Поэтому здесь нужны не только физподготовка, здесь нужны, прежде всего, мозги. И неважно, сколько тебе лет, главное твоя мотивация, твое желание служить и умение принести пользу отряду.
© Александр ЧаленкоКомандир Первой боевой группы Добровольческого отряда им. Василия Маргелова
Позывной Урал
1 из 4
Командир Первой боевой группы Добровольческого отряда им. Василия Маргелова
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко

Позывной "Мещёра"

Позывной Мещёра интервью
2 из 4

Позывной "Мещёра"

© Александр Чаленко
© Александр Чаленко

Позывной "Физик"

Позывной Физик интервью
3 из 4

Позывной "Физик"

© Александр Чаленко
© Александр Чаленко

Позывной "Сурик"

Позывной Сурик интервью
4 из 4

Позывной "Сурик"

© Александр Чаленко
1 из 4
Командир Первой боевой группы Добровольческого отряда им. Василия Маргелова
© Александр Чаленко
2 из 4

Позывной "Мещёра"

© Александр Чаленко
3 из 4

Позывной "Физик"

© Александр Чаленко
4 из 4

Позывной "Сурик"

© Александр Чаленко
- Вы являетесь одним из спонсоров батальона. Это что получается, что не государство, а именно вы и какие-то другие ваши коллеги взяли на себя функцию спонсорства? В чем заключается ваша роль и ваша функция?
- Спонсорство – это совсем неправильная формулировка. Мне руководством области было поручено курировать формирование и оснащение маргеловцев. Этим занимаюсь не только я, этим занимаются и губернатор области Владимир Сальдо, и правительство региона. Много тех, кто помогают по зову сердца. Я эту работу стараюсь координировать. Держу в поле зрения вопросы по снаряжению или по тем или иным видам довольствия.
Основу, базовые виды довольствия, безусловно, обеспечивает Министерство обороны. А то, что необходимо сверх этого, в современной войне, для этого мы стараемся дополнительно привлекать соратников, назовем их так, которые помогают отряду средствами РЭБ, беспилотниками и специализированной техникой, которая необходима. Не всегда ведь нужна именно военная техника. Часто нужны просто гражданские автомобили.
- А танки вы им не покупаете случайно?
- (смеется) Танками, слава Богу, занимается Министерство обороны.
- А все выплаты получают бойцы отряда и их жены или, не дай Бог, вдовы, если, кто-то из них ранен или погиб?
- Сложности с этим бывают. Выплаты – это сбор документов, вопросы наследства, те или иные положенные бюрократические процедуры. Простой пример. Боец получил ранение. Подает документы. Он родом из Украины. По-украински фамилия пишется в украинских документах по-одному, а по-русски она на одну букву меняется. В результате это уже не тот человек. Вот и приходится решать такие проблемы.
Вопросы выплат, компенсаций всегда держим в поле зрения. И на региональном уровне и в Совете Федерации, в Комитете по обороне и безопасности. Стараемся с коллегами гармонизировать законодательство. Детально разбираем сложные ситуации, недочеты. За последние два года законодательство с точки зрения учета социальных гарантий, поддержки участников спецоперации и их близких очень серьезно изменилось к лучшему.
- Как появился флаг отряда? Кто его разработал?
- Любое подразделение, любая воинская часть должны иметь свои символы и свойфлаг. Безусловно, такой флаг появился и у нашего добровольческого отряда. В его подготовке участвовали и бойцы отряда, и энтузиасты из Херсонской области. Флагу два года, как и нашему батальону.
© Александр ЧаленкоКонстантин Басюк
Константин Басюк
© Александр Чаленко
Константин Басюк
- Вот я смотрю, у флага черное поле, Андреевский крест, как и у Новороссии. А кто придумал, что будет Андреевский крест, черный фон и волк на фоне мечей? Как это вы решили?
- Вместе, долгими спорами. Было много разных вариантов, выбрали тот, который, по мнению бойцов отряда и активистов, вобрал в себя символы Новороссии, Русской Земли, воинского духа и воли к Победе.
- Кстати, а почему отряд получил имя Василия Маргелова, а не Григория Потемкина, например?
Имя Василия Маргелова тесно связано с Херсонской областью. Знаменитый десантник, умелый, удачливый военачальник. Василий Филиппович получил Героя Советского Союза за свою дерзкую операцию по форсированию Днепра, в ходе которой был освобожден Херсон.
Поэтому, когда встал вопрос, каким же именем назвать отряд, многим сразу пришло на ум, что отряд должен носить имя Василия Маргелова, дух которого в Херсоне витает до сих пор. Безусловно, каждый боец "БАРС-33" имени Василия Маргелова, так официально называется наш отряд, мечтает повторить то, что сделал в 1944 году полковник Маргелов со своей 49-й гвардейской стрелковой дивизией – освободить Херсон. Победить и вернуть на свое законное место, в сквер имени Маргелова, бюст легендарного "дяди Васи" - Василия Филипповича Маргелова.
Подробнее как живет добровольческое подразделение "Сармат" - в интервью пресс-офицера центра спецназначения с позывным "Сармат" "Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов"
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