https://ukraina.ru/20261010/axios-tramp-zaklyuchil-sdelku-s-rossiey-iz-za-udarov-kieva-po-npz-1083725464.html

Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ

Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ - 10.10.2026 Украина.ру

Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ

Решение президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу стало реакцией на отказ Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет 10 октября Axios со ссылкой на американского чиновника

2026-10-10T09:56

2026-10-10T09:56

2026-10-10T09:56

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По данным издания, украинские атаки по российским НПЗ спровоцировали скачок цен на топливо на мировом рынке. Москва ответила запретом на экспорт дизеля, что усилило напряжение на фоне проблем с поставками из-за ситуации вокруг Ирана. Трамп настаивал на одностороннем прекращении этих атак, поскольку они бьют по американским потребителям."Президент Трамп решил заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы", — сообщил Axios американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией.Как сообщает издание, в Майами прошли восьмичасовые консультации с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинской делегации дали понять: Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным снятие санкций с российского дизельного экспорта. Помимо этого, стороны затрагивали гарантии безопасности для Киева, послевоенное восстановление, перспективы вступления в ЕС и возможную систему безопасности между Европой и Россией.Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам 90-минутного разговора Путина и Трампа сообщил, что российский лидер не подтвердил возобновление переговоров с Украиной. По его словам, удары ВСУ по российским регионам в дни парламентских выборов "сорвали возможность немедленного возобновления переговорного процесса". "Президент сказал, что мы подумаем о том, когда эти переговоры можно будет возобновить", — добавил Ушаков.Больше важных новостей дня — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, ес, владимир путин, нефть, переговоры, главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции