https://ukraina.ru/20261010/axios-tramp-zaklyuchil-sdelku-s-rossiey-iz-za-udarov-kieva-po-npz-1083725464.html
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ - 10.10.2026 Украина.ру
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
Решение президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу стало реакцией на отказ Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет 10 октября Axios со ссылкой на американского чиновника
2026-10-10T09:56
2026-10-10T09:56
2026-10-10T09:56
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По данным издания, украинские атаки по российским НПЗ спровоцировали скачок цен на топливо на мировом рынке. Москва ответила запретом на экспорт дизеля, что усилило напряжение на фоне проблем с поставками из-за ситуации вокруг Ирана. Трамп настаивал на одностороннем прекращении этих атак, поскольку они бьют по американским потребителям."Президент Трамп решил заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы", — сообщил Axios американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией.Как сообщает издание, в Майами прошли восьмичасовые консультации с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинской делегации дали понять: Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным снятие санкций с российского дизельного экспорта. Помимо этого, стороны затрагивали гарантии безопасности для Киева, послевоенное восстановление, перспективы вступления в ЕС и возможную систему безопасности между Европой и Россией.Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам 90-минутного разговора Путина и Трампа сообщил, что российский лидер не подтвердил возобновление переговоров с Украиной. По его словам, удары ВСУ по российским регионам в дни парламентских выборов "сорвали возможность немедленного возобновления переговорного процесса". "Президент сказал, что мы подумаем о том, когда эти переговоры можно будет возобновить", — добавил Ушаков.Больше важных новостей дня — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, ес, владимир путин, нефть, переговоры, главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НПЗ, ЕС, Владимир Путин, нефть, переговоры, Главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
Решение президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу стало реакцией на отказ Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет 10 октября Axios со ссылкой на американского чиновника
По данным издания, украинские атаки по российским НПЗ спровоцировали скачок цен на топливо на мировом рынке. Москва ответила запретом на экспорт дизеля, что усилило напряжение на фоне проблем с поставками из-за ситуации вокруг Ирана. Трамп настаивал на одностороннем прекращении этих атак, поскольку они бьют по американским потребителям.
"Президент Трамп решил заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы", — сообщил Axios американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией.
Как сообщает издание, в Майами прошли восьмичасовые консультации с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинской делегации дали понять: Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным снятие санкций с российского дизельного экспорта.
Помимо этого, стороны затрагивали гарантии безопасности для Киева, послевоенное восстановление, перспективы вступления в ЕС и возможную систему безопасности между Европой и Россией.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам 90-минутного разговора Путина и Трампа сообщил, что российский лидер не подтвердил возобновление переговоров с Украиной.
По его словам, удары ВСУ по российским регионам в дни парламентских выборов "сорвали возможность немедленного возобновления переговорного процесса". "Президент сказал, что мы подумаем о том, когда эти переговоры можно будет возобновить", — добавил Ушаков.