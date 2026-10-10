Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ - 10.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261010/axios-tramp-zaklyuchil-sdelku-s-rossiey-iz-za-udarov-kieva-po-npz-1083725464.html
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ - 10.10.2026 Украина.ру
Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
Решение президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу стало реакцией на отказ Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет 10 октября Axios со ссылкой на американского чиновника
2026-10-10T09:56
2026-10-10T09:56
новости
россия
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нпз
ес
владимир путин
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_8e4501e118422d96a3ba7c777ec1a852.jpg
По данным издания, украинские атаки по российским НПЗ спровоцировали скачок цен на топливо на мировом рынке. Москва ответила запретом на экспорт дизеля, что усилило напряжение на фоне проблем с поставками из-за ситуации вокруг Ирана. Трамп настаивал на одностороннем прекращении этих атак, поскольку они бьют по американским потребителям."Президент Трамп решил заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы", — сообщил Axios американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией.Как сообщает издание, в Майами прошли восьмичасовые консультации с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинской делегации дали понять: Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным снятие санкций с российского дизельного экспорта. Помимо этого, стороны затрагивали гарантии безопасности для Киева, послевоенное восстановление, перспективы вступления в ЕС и возможную систему безопасности между Европой и Россией.Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам 90-минутного разговора Путина и Трампа сообщил, что российский лидер не подтвердил возобновление переговоров с Украиной. По его словам, удары ВСУ по российским регионам в дни парламентских выборов "сорвали возможность немедленного возобновления переговорного процесса". "Президент сказал, что мы подумаем о том, когда эти переговоры можно будет возобновить", — добавил Ушаков.Больше важных новостей дня — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
россия
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a8336c38eb1a155f27b68b9656bc38ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, ес, владимир путин, нефть, переговоры, главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НПЗ, ЕС, Владимир Путин, нефть, переговоры, Главные новости, главное, санкции, антироссийские санкции

Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ

09:56 10.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решение президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу стало реакцией на отказ Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет 10 октября Axios со ссылкой на американского чиновника
По данным издания, украинские атаки по российским НПЗ спровоцировали скачок цен на топливо на мировом рынке. Москва ответила запретом на экспорт дизеля, что усилило напряжение на фоне проблем с поставками из-за ситуации вокруг Ирана. Трамп настаивал на одностороннем прекращении этих атак, поскольку они бьют по американским потребителям.
"Президент Трамп решил заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы", — сообщил Axios американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией.
Как сообщает издание, в Майами прошли восьмичасовые консультации с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Украинской делегации дали понять: Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным снятие санкций с российского дизельного экспорта.
Помимо этого, стороны затрагивали гарантии безопасности для Киева, послевоенное восстановление, перспективы вступления в ЕС и возможную систему безопасности между Европой и Россией.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам 90-минутного разговора Путина и Трампа сообщил, что российский лидер не подтвердил возобновление переговоров с Украиной.
По его словам, удары ВСУ по российским регионам в дни парламентских выборов "сорвали возможность немедленного возобновления переговорного процесса". "Президент сказал, что мы подумаем о том, когда эти переговоры можно будет возобновить", — добавил Ушаков.
Больше важных новостей дня — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНПЗЕСВладимир ПутиннефтьпереговорыГлавные новостиглавноесанкцииантироссийские санкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:45"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю
12:34Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины
12:15России — миллиарды, Трампу — выборы, Зеленский — в дураках: дизельная сделка Москвы и Вашингтона
12:13Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"
12:00Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
12:00История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона 10:46
11:50Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона
11:32"Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми террористическими атаками
11:09В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска
10:59Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён
10:36560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России
10:30Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем
10:19Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
10:00Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"
09:56Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
09:30"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
09:04Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
08:49Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября
07:59Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву
07:31Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки
Лента новостейМолния