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"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать
"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать - 08.10.2026 Украина.ру
"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать
Евродепутат от Словакии Любош Блаха обрушился с критикой на Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте
2026-10-08T14:50
2026-10-08T14:50
2026-10-08T14:50
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"Вы критикуете Россию за то, что там были выборы, но вас не беспокоит, что Зеленский уже третий год правит без каких-либо выборов", — заявил Блаха.Он возмутился, что никого в ЕС не смущает факт, что Зеленский правит на Украине уже три года без выборов."И эти люди берутся поучать россиян демократии и зацикливаются на российских выборах, словно у ЕС нет других проблем", — отметил политик в соцсетях.Он напомнил главе евродипломатии, что в Эстонии оппозиционных политиков "бросают в тюрьму на 16 лет просто за инакомыслие".Зеленский узурпировал власть на Украине и отказывается от проведения выборов. Об этом – в материале Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, выборы, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Валерий Залужный, ЕС, Европарламент, Украина.ру
"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать
Евродепутат от Словакии Любош Блаха обрушился с критикой на Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте
"Вы критикуете Россию за то, что там были выборы, но вас не беспокоит, что Зеленский уже третий год правит без каких-либо выборов", — заявил Блаха.
Он возмутился, что никого в ЕС не смущает факт, что Зеленский правит на Украине уже три года без выборов.
"И эти люди берутся поучать россиян демократии и зацикливаются на российских выборах, словно у ЕС нет других проблем", — отметил политик в соцсетях.
Он напомнил главе евродипломатии, что в Эстонии оппозиционных политиков "бросают в тюрьму на 16 лет просто за инакомыслие".
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