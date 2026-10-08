https://ukraina.ru/20261008/zelenskiy-pravit-bez-vyborov-evrodeputat-skazal-s-tribuny-to-o-chm-na-zapade-prinyato-molchat-1083689555.html

"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать

"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать - 08.10.2026 Украина.ру

"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать

Евродепутат от Словакии Любош Блаха обрушился с критикой на Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте

2026-10-08T14:50

2026-10-08T14:50

2026-10-08T14:50

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"Вы критикуете Россию за то, что там были выборы, но вас не беспокоит, что Зеленский уже третий год правит без каких-либо выборов", — заявил Блаха.Он возмутился, что никого в ЕС не смущает факт, что Зеленский правит на Украине уже три года без выборов."И эти люди берутся поучать россиян демократии и зацикливаются на российских выборах, словно у ЕС нет других проблем", — отметил политик в соцсетях.Он напомнил главе евродипломатии, что в Эстонии оппозиционных политиков "бросают в тюрьму на 16 лет просто за инакомыслие".Зеленский узурпировал власть на Украине и отказывается от проведения выборов. Об этом – в материале Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, выборы, украина, россия, запад, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, валерий залужный, ес, европарламент, украина.ру