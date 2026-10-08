"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать - 08.10.2026 Украина.ру
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"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать
"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать - 08.10.2026 Украина.ру
"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать
Евродепутат от Словакии Любош Блаха обрушился с критикой на Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте
2026-10-08T14:50
2026-10-08T14:50
новости
выборы
украина
россия
запад
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
валерий залужный
ес
европарламент
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"Вы критикуете Россию за то, что там были выборы, но вас не беспокоит, что Зеленский уже третий год правит без каких-либо выборов", — заявил Блаха.Он возмутился, что никого в ЕС не смущает факт, что Зеленский правит на Украине уже три года без выборов."И эти люди берутся поучать россиян демократии и зацикливаются на российских выборах, словно у ЕС нет других проблем", — отметил политик в соцсетях.Он напомнил главе евродипломатии, что в Эстонии оппозиционных политиков "бросают в тюрьму на 16 лет просто за инакомыслие".Зеленский узурпировал власть на Украине и отказывается от проведения выборов. Об этом – в материале Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, выборы, украина, россия, запад, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, валерий залужный, ес, европарламент, украина.ру
Новости, выборы, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Валерий Залужный, ЕС, Европарламент, Украина.ру

"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать

14:50 08.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruПослы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России
Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
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Евродепутат от Словакии Любош Блаха обрушился с критикой на Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте
"Вы критикуете Россию за то, что там были выборы, но вас не беспокоит, что Зеленский уже третий год правит без каких-либо выборов", — заявил Блаха.
Он возмутился, что никого в ЕС не смущает факт, что Зеленский правит на Украине уже три года без выборов.
"И эти люди берутся поучать россиян демократии и зацикливаются на российских выборах, словно у ЕС нет других проблем", — отметил политик в соцсетях.
Он напомнил главе евродипломатии, что в Эстонии оппозиционных политиков "бросают в тюрьму на 16 лет просто за инакомыслие".
Зеленский узурпировал власть на Украине и отказывается от проведения выборов. Об этом – в материале Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
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