https://ukraina.ru/20261008/kto-priblizhaet-mir-k-armageddonu-khronika-sobytiy-na-utro-8-oktyabrya-1083676410.html

Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября

Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября - 08.10.2026 Украина.ру

Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября

Пока Европа штампует новые санкционные списки, а Вашингтон никак не решится применить собственные "адские санкции", Запад всё громче говорит о катастрофах — то о "кошмарной" гибридной атаке в закрытых кабинетах, то об "армагеддоне" на публику. И на этом фоне в Германии всё отчётливее звучит голос тех, кто требует прекратить помощь Киеву

2026-10-08T09:00

2026-10-08T09:00

2026-10-08T09:00

эксклюзив

россия

киев

михаил драпатый

урсула фон дер ляйен

вооруженные силы украины

нато

ес

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_02e35775edece9c9cb3e82aa47b48713.jpg

Мир "движется к армагеддону"Визит военного комитета НАТО в Киев вызвал тревогу у западных аналитиков. Политический обозреватель Алан Уотсон в соцсети X прямо заявил: происходящее неумолимо толкает мир к катастрофе.Уотсон напомнил, что Первая мировая началась не по чьему-то злому умыслу, а из-за системы союзов и мобилизаций: "Войны разрастаются из-за ошибок и реакций на события, которые, как потом уверяют политики, никто не планировал".Сегодня, 8 октября, военный комитет НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Киев с официальным визитом — по приглашению нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. И пока альянс демонстративно жмёт руки в столице Украины, Запад сам признаёт: каждая такая встреча приближает мир к точке невозврата.А в то же время страны ЕС обсуждают сценарий "кошмарной" гибридной атаки с многочисленными жертвами. Как пишет Politico, послы 27 государств собрались в закрытом формате — без помощников, телефонов и утечек. Что именно они там придумали, издание не уточняет, но сам факт таких "секретных посиделок" говорит о многом: в Брюсселе явно готовятся к чему-то серьёзному, а заодно ищут виноватых заранее.Ранее Politico сообщало, что идеи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по дублированию функций НАТО уже вызывают недовольство в ЕС. То есть пока одни рисуют апокалиптические сценарии, другие спорят, кто в доме хозяин. И это на фоне того, что Европа сама не может разобраться ни с энергетикой, ни с экономикой, ни с собственным единством.ЕС расширяет списки, пока Вашингтон тянет с "адскими санкциями"Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России, который станет чуть ли не крупнейшим разом с начала СВО. В списке — около 1650 новых пунктов, больше половины из которых связаны с российским ВПК и производством ракет. Послы ЕС уже согласовали документ, в следующий понедельник его разошлют министрам иностранных дел, а до конца недели пакет должен быть утверждён и вступить в силу.Правда, есть нюанс: значимых торгово-экономических ограничений в нём нет. То есть 1650 новых имён и компаний — это громко, но, по сути, пропагандистский жест, рассчитанный на европейского обывателя, а не на реальное давление на Москву.Эксперты не верят в эффективность новых мер."Это скорее имитация бурной деятельности, — говорит ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков. — Если бы санкции работали, Брюсселю не пришлось бы придумывать всё новые порции. А так — пропагандистский трюк для местного обывателя".По его словам, антироссийская политика ЕС бьёт прежде всего по самому Евросоюзу, создавая бизнесу лишнюю административную нагрузку.Тем временем в США разворачивается своя санкционная история. Американский президент Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" ещё 19 сентября, но до сих пор уклоняется от ответа, применит ли его. Документ предполагает пошлины до 500% на российские товары и до 100% — на товары стран, покупающих российскую нефть и газ. Основные положения вступают в силу 18 октября.В сенате уже торопят администрацию: демократ Джин Шахин и республиканец Роджер Викер призвали Белый дом быстрее бить по "теневому флоту" танкеров и российской спутниковой группировке "Рассвет".На это зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил жёстко: если Запад попытается заблокировать "Рассвет", это будет означать уничтожение спутников — а значит, полноценную космическую войну."Тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми", — предупредил он.Наконец-то открыли глаза? В Германии заговорили о прекращении помощи КиевуВ между тем Германии наконец нашлись политики, готовые сказать вслух то, о чём в Берлине предпочитают молчать. "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" инициировали внеочередное заседание ландтага Саксонии-Анхальт, где предложат прекратить финансовую и военную помощь Киеву. По словам главы фракции АдГ Ульриха Зигмунда, "поставки оружия и выплаты наших налоговых денег должны наконец прекратиться".Резолюция призывает признать провал санкций против России, отменить ограничения и нормализовать экономические отношения с Москвой. Инициаторы хотят через Бундесрат вынести вопрос на федеральный уровень. Заседание назначено на 14 октября.Правда, есть нюанс: решения земельных парламентов на внешнюю политику Германии не влияют — за неё отвечает только федеральное правительство. То есть это скорее громкий политический жест, чем реальный разворот. Но сам факт показателен: в Германии всё громче звучат голоса тех, кто устал финансировать чужую войну и хочет мира с Россией.Фронтовая сводкаВ течение минувших суток Минобороны РФ публиковало данные о продолжении наступательных действий на ключевых направлениях специальной военной операции. Российские подразделения ведут тяжёлые бои и постепенно продвигаются вперёд, расширяя зоны контроля и лишая ВСУ возможности удерживать позиции.У Рай-Александровки на Северском направлении российские подразделения держат оборону, стараясь сохранить плацдарм за каналом Северский Донец — Донбасс. В Доброполье российские штурмовые группы пробиваются к центру города, бои идут и на северных окраинах.Сообщается о штурме Надии и продвижении юго-западнее. Под Харьковом продолжаются бои за Аннополье и Приколотное, а внешнее кольцо вокруг Волчанского котла расширяется. На Краснолиманском направлении ВС РФ удерживают Ивановку и Заречное при поддержке артиллерии и дронов, в Колодезях идут встречные бои.

https://ukraina.ru/20261008/ukraina-umret-budet-pryamoe-vneshnee-upravlenie-evropeyskiy-vybor-kieva-zakonchitsya-krakhom-1083666156.html

https://ukraina.ru/20261007/pozdravleniya-putinu-pokhorony-ankoridzha-itogi-7-oktyabrya-1083669089.html

россия

киев

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, киев, михаил драпатый, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, нато, ес, германия, украина, сво, спецоперация