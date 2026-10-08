https://ukraina.ru/20261008/tramp-zayavil-chto-telefonnyy-razgovor-s-putinym-uzhe-podgotovlen-1083674385.html

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен - 08.10.2026 Украина.ру

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

2026-10-08T01:41

2026-10-08T01:41

2026-10-08T01:44

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сша

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дмитрий песков

телефонный разговор

переговоры

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Об этом американский лидер сообщил 7 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме."У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина", — сказал Трамп.Конкретных сроков глава Белого дома не раскрыл.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Трампа оперативно согласуют, если со стороны Соединённых Штатов последует такая инициатива.Всего с начала года Путин и Трамп провели пять телефонных разговоров. Во время последнего, который состоялся 8 сентября, они оценили итоги визитов американских представителей в Москву и Киев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261007/tramp-obyavil-o-skoroy-razvyazke-v-protivostoyanii-na-ukraine-1083655103.html

сша

россия

москва

мир без границ

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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор, переговоры, международные отношения, мир без границ