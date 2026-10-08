https://ukraina.ru/20261008/tramp-zayavil-chto-telefonnyy-razgovor-s-putinym-uzhe-podgotovlen-1083674385.html
Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен
Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен - 08.10.2026 Украина.ру
Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
2026-10-08T01:41
2026-10-08T01:41
2026-10-08T01:44
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
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владимир путин
дмитрий песков
телефонный разговор
переговоры
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Об этом американский лидер сообщил 7 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме."У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина", — сказал Трамп.Конкретных сроков глава Белого дома не раскрыл.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Трампа оперативно согласуют, если со стороны Соединённых Штатов последует такая инициатива.Всего с начала года Путин и Трамп провели пять телефонных разговоров. Во время последнего, который состоялся 8 сентября, они оценили итоги визитов американских представителей в Москву и Киев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261007/tramp-obyavil-o-skoroy-razvyazke-v-protivostoyanii-na-ukraine-1083655103.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор, переговоры, международные отношения, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, телефонный разговор, переговоры, международные отношения, Мир без границ
Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен
01:41 08.10.2026 (обновлено: 01:44 08.10.2026)
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным