https://ukraina.ru/20261007/tramp-obyavil-o-skoroy-razvyazke-v-protivostoyanii-na-ukraine-1083655103.html

Трамп объявил о скорой развязке в противостоянии на Украине

Трамп объявил о скорой развязке в противостоянии на Украине - 07.10.2026 Украина.ру

Трамп объявил о скорой развязке в противостоянии на Украине

Конфликт между Москвой и Киевом близок к развязке вопреки внешнему впечатлению, заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Мэриленде, которое транслировал YouTube-канал CNBC

2026-10-07T07:55

2026-10-07T07:55

2026-10-07T07:55

новости

сша

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083368147_0:47:1326:792_1920x0_80_0_0_3c928a3b2f6971d98cffba80ed8ad950.jpg

Глава Белого дома признал, что раньше считал дипломатическое урегулирование более простой задачей, однако заверил, что финал противостояния наступит уже в ближайшей перспективе.Стоит отметить, что на прошлой неделе российский лидер Владимир Путин назвал целесообразным прекращение боевых действий на условиях, учитывающих государственные интересы РФ. По его словам, такой шаг остановит кровопролитие, позволит избежать новых жертв и зафиксирует договоренности в гуманитарной сфере, включая защиту русского языка. Параллельно с этим в минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил, что дипломаты из США выступили с инициативой организовать трехсторонние технические консультации с участием представителей России и Украины.Еще о Трампе - в материале Трамп проигрывает выборы в США: что это значит для России на сайте Украина.ру.

сша

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру