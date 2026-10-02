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Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Грачёвку и Сердобино в Харьковской области

Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Грачёвку и Сердобино в Харьковской области - 02.10.2026 Украина.ру

Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Грачёвку и Сердобино в Харьковской области

Российские войска продолжают затягивать кольцо вокруг украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, под контроль перешли населённые пункты Грачёвка и Сердобино

2026-10-02T15:31

2026-10-02T15:31

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"Установлен контроль над населёнными пунктами Грачёвка и Сердобино. Все попытки противника вырваться пресечены", — говорится в сводке военного ведомства.Также в минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Рыбица в Сумской области.За последнюю неделю ВС России освободили Петропавловку, Лозовую, Хрипуны, Крейдянку, Шабельное, Нестерное и Рубленое. Потери противника в котле за этот период составили более 265 украинских военнослужащих. Также уничтожены девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, пять квадроциклов и три наземных робототехнических комплекса.С начала операции по окружению российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населённых пунктов.В начале сентября бойцы группировки "Север" взяли в кольцо около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населённых пунктов. Ликвидация окружения позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области.Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.

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