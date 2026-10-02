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Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября

Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября - 02.10.2026 Украина.ру

Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября

России нужны гарантии безопасности для длительного мира на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Киевские лагеря для молодежи зомбируют до 300 тысяч детей в год, внушая ненависть к русским

2026-10-02T09:00

2026-10-02T09:00

2026-10-02T09:23

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что ключевая цель Москвы заключается не в краткосрочной заморозке боевых действий или временном перемирии, а в достижении фундаментального, долгосрочного мира на поколения вперед. Россия требует твердых, обоюдных гарантий безопасности, а не игры в одни ворота. При этом главным приоритетом РФ в украинском кризисе являются не квадратные километры территорий, а защита людей. Именно поэтому базовым требованием к Киеву остается возвращение к полноценному нейтральному статусу. Фиксация внеблоковости была главным условием получения Украиной независимости в 1991 году согласно ее же собственной декларации. Российский лидер заверил, что Москва по-прежнему открыта к урегулированию дипломатическим путем, однако Запад и Киев должны трезво оценить новые территориальные реалии, складывающиеся на поле боя, и прекратить обвинять Россию в блокировании диалога.Комментируя международную повестку, российский лидер упомянул мирные инициативы президента США Дональда Трампа. По словам Путина, американская сторона озвучила достаточно сложные для Москвы компромиссные решения, однако сам вектор их движения можно охарактеризовать как правильный. В то же время поставки натовского оружия в зону боевых действий грубо нарушают негласные международные нормы. Нанесение ударов дальнобойными средствами вглубь территории РФ технически неосуществимо силами одних лишь ВСУ — для этого задействуются космическая разведка НАТО и западные военные специалисты. Все это де-факто делает западные страны соучастниками прямой агрессии против России. Сама РФ при этом обходится без внешних поставок, полностью закрывая потребности фронта за счет рывка собственного ОПК.Путин также вскрыл хронологию сорванных контактов, рассказав, что украинская сторона сама вышла с предложением возобновить диалог. Москва ответила согласием и была готова сесть за стол переговоров сразу после проведения выборов в Госдуму — буквально 21 сентября. Вместо этого киевский режим, полностью отменивший выборы внутри своей страны, попытался сорвать электоральный процесс в России. В ночь на 20 сентября противник устроил массированный налет, выпустив свыше 1600 ударных беспилотников в попытке пробить ПВО Москвы, и целенаправленно бил по избирательным участкам в регионах. В результате этих террористических атак погибли шесть членов избиркомов, включая одного председателя комиссии — удары по их жилым домам наносились прицельно. Весь этот кровавый террор спонсируется изнутри и извне, причем киевская верхушка умудряется цинично и систематически разворовывать финансовые транши своих кураторов. Запад прекрасно знает о колоссальных масштабах этой коррупции, но продолжает закрывать глаза и выделять средства ради одной цели — заставить Украину воевать с Россией до последнего человека.При этом любые попытки Киева нанести ущерб российской экономике получают немедленное возмездие. В ответ на удары ВСУ по российским НПЗ (из-за чего РФ временно потеряла около одного процента ВВП) ВКС России нанесли зеркальный удар по металлургической отрасли Украины. Поскольку местные заводы использовались для выпуска артиллерии и продукции двойного назначения, после высокоточных прилетов металлургическая промышленность Украины оказалась фактически ликвидирована, а Киев лишился ключевой статьи доходов бюджета. Внутри самой Украины развернут беспрецедентный террор против русской идентичности: русский язык тотально запрещен, а коренное население, веками осваивавшее Причерноморье, официально объявлено "нетитульной нацией". Параллельно с этим при молчаливом согласии Запада происходит уничтожение канонического православия — храмы захватываются раскольниками, верующих выбрасывают на улицы, совершаются убийства священников. Цель этих действий — окончательный ментальный отрыв населения от России.При этом на фронте ситуация для украинской армии выглядит катастрофически. На текущий момент под оккупацией ВСУ остается лишь около 11 процентов территории ДНР. Киевское командование заявляет, что сможет удерживать эти рубежи еще полтора года, а европейские аналитики дают им максимум два года. Путин подчеркнул, что с учетом текущих высоких темпов наступления российских войск полное освобождение республики произойдет значительно быстрее этих прогнозов.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром российские военные уничтожали ключевые объекты противника с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников по всей линии фронта и в тылу. В самом Киеве и Киевской области отгремела серия мощных взрывов: дроны "Герань" провели атаку по целям на правом берегу Днепра. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на очередное поражение Южного моста, который за минувшие сутки пришлось несколько раз полностью перекрывать. Осколки и прямые прилеты серьезно повредили мостовую опору, дорожное полотно, отбойник и защитные бетонные заграждения линии метрополитена, из-за чего движение поездов и наземного общественного транспорта через реку полностью остановилось. Кроме того, удары зафиксированы в Василькове, а западнее столицы — у села Наливайковка — реактивные беспилотники поразили важнейшую подстанцию 750 кВ "Киевская". Этот объект является критическим узлом, через который идет переброска атомной генерации с Ровенской АЭС в центральные районы страны.Взрывы фиксируют и в других регионах. Так, в Ровенской области на месте прилета начался пожар, также под удары попали Сумы, Черкасская область, Херсон и Измаил Одесской области, где "Герани" атаковали местные объекты. В Харькове в результате удара было поражено административное здание.Кроме прочего, российская авиация отработала по целям в районе Запорожья. Позже Министерство обороны России официально подтвердило уничтожение указанных объектов, уточнив их стратегическое значение. В ведомстве информировали, что ночные удары БПЛА по автожелезнодорожному мосту в Киеве и подстанции в Наливайковке были нацелены на полное блокирование переброски резервов ВСУ на Донбасс и прекращение энергоснабжения столичных предприятий ВПК. Кроме того, российские военные отчитались о ликвидации производственного комплекса в измаильском порту, отвечавшего за логистику топлива для нужд украинской армии, а также об успешном поражении в акватории Черного моря сухогруза с военным имуществом и грузами двойного назначения, следовавшего в Одессу.Одновременно с этим тяжелое для украинских формирований положение фиксируется на линии боевого соприкосновения, где подразделения группировки "Днепр" ведут штурм Орехова и во взаимодействии с 35-й армией группировки "Восток" выходят в тыл украинским формированиям. Сейчас большая часть города находится под контролем российских бойцов, что серьезно ограничивает возможности противника по переброске резервов, пока сами российские подразделения разворачиваются на север к линии реки Конки и продвигаются вдоль побережья Днепра.На других участках фронта украинская сторона пытается проводить ограниченные операции. В полосе группировки "Восток" противник силами малых групп действует в районе Комара, Воскресенки и Малеевки, стремясь узким фронтом продвинуться к Большой Новосёлке, в то время как менее интенсивные атаки фиксируются возле Воздвижевки и Терноватого. Из-за истощения резервов наступать украинским силам становится все сложнее. На Новопавловском направлении в полосе группировки "Центр" бои идут по линии от Новопавловки до Дружковки. Российские подразделения штурмуют Новопавловку и ведут бои внутри Райполя, взятие которого позволит развить наступление на Межевую, охватить Сергеевку с юга и вбить клин между этими населенными пунктами. Сейчас бои идут и внутри самой Сергеевки, а успех под Райполем позволит российским подразделениям выйти на ближние подступы к Межевой — важнейшему опорному пункту ВСУ в восточной части Днепропетровской области.Значимые события происходят и на северо-востоке, где Минобороны России сообщило о переходе под контроль российских военных Высокой Яруги, Нестерного и Рубленого в Харьковской области. Освобождение Высокой Яруги открывает возможность взять под контроль Алисовку и стратегическую трассу Е105 на Харьков, при этом российские подразделения продолжают бои за Варваровку, Грачёвку, Резниково, Сердобино и Приколотное. Параллельно экипажи танков группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, находящихся в кольце окружения в Харьковской области. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ планомерно сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке региона и расширяют внешнюю зону контроля.Зомби-лагеряПосол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетовал, что на Украине лагеря для молодежи ежегодно зомбируют до 300 тысяч детей, целенаправленно внушая им ненависть к русским. Практика вербовки несовершеннолетних существует давно, однако в настоящее время на эти цели начали выделять прямые бюджетные средства. Дипломат отметил, что общался с воспитанниками таких военно-милитаризированных учреждений тинейджерского возраста. По их свидетельствам, обучение строится по британским методичкам с привлечением иностранных инструкторов, у которых детально расписана система психологической обработки. Главной мотивацией для подростков прописывается русофобия и безальтернативная готовность погибнуть в вооруженном противостоянии. Подтверждением масштабного государственного финансирования радикалов стало недавнее сообщение Минфина Украины о выделении в следующем году 1,37 миллиона долларов на националистическое скаутское движение "Пласт", членами которого в свое время являлись пособники гитлеровцев Степан Бандера и Роман Шухевич.Взращенная в подобных лагерях ненависть напрямую проявляется в действиях украинских формирований на линии фронта, которые ведут планомерный террор против мирного населения. Мирошник напомнил, что на протяжении многих месяцев украинская сторона системно обстреливает и бомбардирует город Алешки в Херсонской области. На данный момент в населенном пункте остаются около 1,3 тысячи гражданских лиц. Гуманитарная ситуация в городе критическая: ВСУ осуществляют дистанционное минирование подъездных дорог, наносят удары по энергетическим объектам и системам связи, а также целенаправленно атакуют дронами гражданский транспорт. Из-за минной опасности доставку продуктов питания и медикаментов удается осуществлять исключительно пешим ходом.Мирошник констатировал, что если Украина прекратит обстрелы, все гуманитарные проблемы Алешек разрешатся в течение нескольких часов. Однако Киев намеренно использует устроенную им блокаду для ведения пропаганды и выпрашивания очередных финансовых траншей у западных спонсоров, в связи с чем любые попытки переложить ответственность за происходящее на Россию являются циничными и преступными.Подобная стратегия умышленного уничтожения инфраструктуры и создания невыносимых условий для жизни мирных граждан в очередной раз доказывает, что террор против безоружных людей стал для киевского режима официальным методом ведения боевых действий.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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