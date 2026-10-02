"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи - 02.10.2026 Украина.ру
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"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи
"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи - 02.10.2026 Украина.ру
"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи
Глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко назвал ложью утверждения украинской стороны о том, что жителям города якобы сбрасывают гуманитарную помощь с беспилотников
2026-10-02T16:45
2026-10-02T17:10
новости
алешки
россия
херсонская область
дмитрий песков
родион мирошник
дмитрий полянский
обсе
сво
новости сво
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Как подчеркнул Хоменко, российская сторона регулярно направляет в Алёшки наземные гуманитарные конвои с продуктами и товарами первой необходимости. Именно этот механизм доставки и обеспечивает поддержку жителей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские военные делают всё возможное для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алёшки, которым препятствует Киев. Ситуацию в городе он назвал критической.По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в Алёшках остаются порядка 1,3 тысячи человек.Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании постсовета организации заявил, что киевский режим целенаправленно создаёт гуманитарную катастрофу в Алёшках. По его словам, только за последнюю неделю по территории Новокаховского городского округа Херсонской области было нанесено около 500 ударов БПЛА со стороны украинских вооруженных формирований. В результате обстрелов повреждены административные здания, торговые объекты, склады, многоквартирные и частные дома, гаражи и транспорт, а также системы электро- и газоснабжения.На эту тему в новостях: "Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями на сайте Украина.ру.
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новости, алешки, россия, херсонская область, дмитрий песков, родион мирошник, дмитрий полянский, обсе, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине
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"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи

16:45 02.10.2026 (обновлено: 17:10 02.10.2026)
 
© APУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© AP
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Глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко назвал ложью утверждения украинской стороны о том, что жителям города якобы сбрасывают гуманитарную помощь с беспилотников
"Это ложь. Не было зафиксировано ни одного сброса с дронов гуманитарной помощи", — приводит его слова телеканал "Таврия".
Как подчеркнул Хоменко, российская сторона регулярно направляет в Алёшки наземные гуманитарные конвои с продуктами и товарами первой необходимости. Именно этот механизм доставки и обеспечивает поддержку жителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские военные делают всё возможное для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алёшки, которым препятствует Киев. Ситуацию в городе он назвал критической.
По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в Алёшках остаются порядка 1,3 тысячи человек.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании постсовета организации заявил, что киевский режим целенаправленно создаёт гуманитарную катастрофу в Алёшках.
По его словам, только за последнюю неделю по территории Новокаховского городского округа Херсонской области было нанесено около 500 ударов БПЛА со стороны украинских вооруженных формирований.
В результате обстрелов повреждены административные здания, торговые объекты, склады, многоквартирные и частные дома, гаражи и транспорт, а также системы электро- и газоснабжения.
На эту тему в новостях: "Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями на сайте Украина.ру.
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