https://ukraina.ru/20261002/ni-odnogo-sbrosa-glava-aleshek-oproverg-lozh-ukrainy-o-dostavke-gumanitarnoy-pomoschi-1083574114.html

"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи

"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи - 02.10.2026 Украина.ру

"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи

Глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко назвал ложью утверждения украинской стороны о том, что жителям города якобы сбрасывают гуманитарную помощь с беспилотников

2026-10-02T16:45

2026-10-02T16:45

2026-10-02T17:10

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Как подчеркнул Хоменко, российская сторона регулярно направляет в Алёшки наземные гуманитарные конвои с продуктами и товарами первой необходимости. Именно этот механизм доставки и обеспечивает поддержку жителей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские военные делают всё возможное для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алёшки, которым препятствует Киев. Ситуацию в городе он назвал критической.По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в Алёшках остаются порядка 1,3 тысячи человек.Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании постсовета организации заявил, что киевский режим целенаправленно создаёт гуманитарную катастрофу в Алёшках. По его словам, только за последнюю неделю по территории Новокаховского городского округа Херсонской области было нанесено около 500 ударов БПЛА со стороны украинских вооруженных формирований. В результате обстрелов повреждены административные здания, торговые объекты, склады, многоквартирные и частные дома, гаражи и транспорт, а также системы электро- и газоснабжения.На эту тему в новостях: "Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями на сайте Украина.ру.

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