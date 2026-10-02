"Шарик проходит до сердца": врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют мины - 02.10.2026 Украина.ру
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"Шарик проходит до сердца": врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют мины
"Шарик проходит до сердца": врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют мины - 02.10.2026 Украина.ру
"Шарик проходит до сердца": врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют мины
Украинские военные применяют боеприпасы, начинённые вольфрамовыми шариками, такие ранения наносят организму человека невероятный ущерб. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, сообщает РИА Новости
2026-10-02T16:18
2026-10-02T16:20
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Мевша отметила, что характер минно-взрывных травм у пострадавших за последнее время сильно изменился. Вместо осколков от ракет медики всё чаще извлекают из мягких тканей пациентов шарики из вольфрама размером 2–3 миллиметра."Этот вольфрамовый шарик проходит через весь организм, ранит кишечник, мочеточники, мочевой пузырь, диафрагму, проходит до сердца. Один маленький шарик… Начиняют свои опасные боеприпасы и соответственно наносят организму человека невероятный ущерб", — приводит слова Мевши РИА Новости.Главврач подчеркнула, что медицинские учреждения Белгородской области накопили беспрецедентный для России опыт спасения людей с подобными травмами. Белгородские медики регулярно сталкиваются с последствиями ударов украинских боеприпасов и уже выработали методики оказания помощи пострадавшим.Ранее глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил, что четверо мирных жителей города Алешки подорвались на украинской мине. Хоменко уточнил, что пострадавшие пытались дойти до соседнего населённого пункта Раденск за продуктами питания.Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.
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"Шарик проходит до сердца": врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют мины

16:18 02.10.2026 (обновлено: 16:20 02.10.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские военные применяют боеприпасы, начинённые вольфрамовыми шариками, такие ранения наносят организму человека невероятный ущерб. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, сообщает РИА Новости
Мевша отметила, что характер минно-взрывных травм у пострадавших за последнее время сильно изменился. Вместо осколков от ракет медики всё чаще извлекают из мягких тканей пациентов шарики из вольфрама размером 2–3 миллиметра.
"Этот вольфрамовый шарик проходит через весь организм, ранит кишечник, мочеточники, мочевой пузырь, диафрагму, проходит до сердца. Один маленький шарик… Начиняют свои опасные боеприпасы и соответственно наносят организму человека невероятный ущерб", — приводит слова Мевши РИА Новости.
Главврач подчеркнула, что медицинские учреждения Белгородской области накопили беспрецедентный для России опыт спасения людей с подобными травмами. Белгородские медики регулярно сталкиваются с последствиями ударов украинских боеприпасов и уже выработали методики оказания помощи пострадавшим.
Ранее глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил, что четверо мирных жителей города Алешки подорвались на украинской мине. Хоменко уточнил, что пострадавшие пытались дойти до соседнего населённого пункта Раденск за продуктами питания.
Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.
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