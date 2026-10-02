https://ukraina.ru/20261002/mosty-paralizovany-gorod-stoit-v-probkakh-chto-proiskhodit-v-kieve-i-pochemu-vs-stanet-esch-khuzhe-1083573717.html

Мосты парализованы, город стоит в пробках: что происходит в Киеве и почему всё станет ещё хуже

Мосты парализованы, город стоит в пробках: что происходит в Киеве и почему всё станет ещё хуже - 02.10.2026 Украина.ру

Мосты парализованы, город стоит в пробках: что происходит в Киеве и почему всё станет ещё хуже

Весь Киев сегодня стоит в одной большой пробке. Левый и правый берега Днепра остались без должного сообщения из-за ракетной атаки по Южному мосту

2026-10-02T17:10

2026-10-02T17:10

2026-10-02T17:10

эксклюзив

киев

днепр

украина

владимир кличко

владимир зеленский

дональд трамп

нпз

кгга

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083567600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c7a883af7a91850b01877214c770a7e.jpg

Украинские эксперты снова вспомнили, что мэр города Кличко, который руководит столицей и распоряжается бюджетом больше 12 лет, не построил за эти годы ни одной станции метро и ни одного подземного путепровода через Днепр.Вспомнили, что именно Южный мост вот уже 12 лет бесконечно ремонтируется, и автомобильная дорога в одну полосу – уже привычная картина для киевлян. На перекладывание асфальта на Южном мосту ушли миллиарды гривен.Надо сказать, что именно этот мост связывает густонаселенные массивы Киева – Харьковский, Позняки, Осокорки – с правым берегом и Центром. Через мост проходит трасса в направлении Борисполя – стратегического городка в области, где расположен в том числе главный аэропорт столицы. Кроме того, по мосту проходит линия метро.Строился мост с 1983 по 1990 год, и долгое время был последним мостом, построенным через Днепр. Следующий за ним мост – Новый Дарницкий автомобильно-железнодорожный – построили только в 2011 году. Словом, вопросов у киевлян накопилось много – и к городской, и к государственной власти. И все они – о коррупции.Украинские и российские эксперты подробнее разбирались в ситуации.Публицист Андрей МедведевВ Киеве пробки, потому что закрыто движение по Южному мосту. Не думаю, что там критические повреждения, скорее сейчас проверяют, насколько все плохо. Но критические повреждения однозначно ещё будут.Видео, кстати, весьма характерное: слышно, как русскоязычная, да просто русская девушка-журналист старательно пытается говорить на скороспело сочиненном "украинском языке". Не родной для неё этот язык. Акцент выдаёт носителя русского. Это так, просто ещё один факт в копилку доказательств этноцида и лингвоцида русских на Украине. Все по методу Ленина-Кагановича.Что же касается последовательных ударов, которые, конечно же будут продолжены, то следует отметить вот что: когда Зеленский и Ко решили за сорок дней потужно победить Россию, они были совершенно однозначно убеждены, что никакого ответа со стороны России не будет. Тем более жёсткого, тем более выноса портов и инфраструктуры.Это единственное объяснение, почему вообще в Киеве решили устроить массовый дроноспам по российским городам этим летом. По какой причине киевский [наркоман] думал, что ответа не будет, это особый разговор. Отдельный. Хотя и важный. Но тем не менее, сейчас мы видим, что украинская власть пытается на ходу принимать решения, и как-то реагировать.Например, предлагать перемирия. Это просто означает, что у них не было плана Б, на случай российского военного ответа. [Глава МИД Украины Андрей] Сибига заявил, что Киев готов к полному энергетическому перемирию. И что есть у Украины целых четыре предложения по формату перемирия. Знаете, от кого? От братушек по "глобальному Югу": Египта, Турции и самое основательное – от Индии. Не подвели партнёры. Будут сейчас ныть, что без черноморского трафика у них зерна не будет и голод случится. Очередную зерновую сделку будут пропихивать. Уверен, что не получится у них. Вчера на Валдае всё было сказано максимально понятно. Так что скорее будут новые пробки в городах Украины.Украинский политический аналитик Александр ГончаровВиталий Кличко сообщил, что в Киеве парализованы три моста, ведущих через Днепр. Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта по обе стороны. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый, уточнил он.Вот после такого заявления нужно задать вопрос: а вы там "наверху" просчитывали риски? Всё подготовлено и продумано для противовоздушной обороны стратегических объектов? Все ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и мосты защищены от дронов и ракетных ударов РФ?Российские НПЗ получили удары? Да. А наши ТЭЦ и мосты чем отличаются? Неужели повышенной и сверхнадёжной защитой? Но есть и маленький лучик света в этом деле. К примеру, ходят новости, что американцы пытаются договориться с Владимиром Зеленским и одновременно с РФ о прекращении ударов по энергетике. Вроде бы в октябре должны начаться переговоры в ОАЭ на эту тему, но я бы лишний раз не надеялся.Хотя уже 3 ноября – выборы в Палату представителей США. И Дональду Трампу для промежуточных выборов срочно нужны весомые политические достижения на фоне рекордного падения рейтингов одобрения избирателей.Украинский военнослужащий и писатель Александр КарпюкЕсли у россиян есть кроты в Киеве, не нужно быть гением, чтобы узнать, куда нужно бить, чтобы увеличить транспортный коллапс по экспоненте, ещё больше парализовав Киев. Классный челлендж КГГА (горсовета – Ред.) "давайте гонять весь грузовой транспорт на Борисполь по одной полосе круглый год, потому что тогда его нужно будет каждый год ремонтировать" достиг логистического результата.Надеюсь, что Виталий Кличко получит какой-то пояс за это, хоть грамоту от МО РФ за столь выдающееся достижение. В принципе, наш мэр неплохо до этого справлялся и без них, так что здесь под вопросом, нужно ли вообще тратить ракеты.Украинский политик Дмитрий БыковВ то же время смешно и грустно читать упреки в адрес мэра Киева Виталия Кличко из-за пробок и закрытых мостов через Днепр. Некоторые недалёкие лица вообще спрашивают: а почему мэр не придумал способов обеспечить передвижение киевлян при закрытых или разбомбленных мостах?Так и хочется ответить: выбирайте – или вплавь, или дождитесь зимы, когда Днепр замерзнет. Тогда можно будет пересечь его на коньках минут за тридцать. Поэтому в очередной раз подчёркиваю: мэр обеспечивает финансовый и логистический тыл для защитников столицы. Приказы по сбитию воздушных целей и тактического расположения систем ПВО относятся к компетенции военной вертикали, а также представителя президента – главы ВГА (облсовета – Ред.).Похоже, президентская вертикаль в виде ВГА фактически самоустранилась от исполнения своих обязанностей. Может, тогда стоит закрывать эту "лавочку", созданную с целью давления на Кличко и его дискредитации? А поскольку силы ПВО обеспечены неэффективными средствами Министерством обороны, ответственность за это лежит на президенте и назначенных им "эффективных" менеджерах.Тех самых, которые за два года профинансировали Fire Point более чем на 100 млрд гривен, но, похоже, так и не смогли понять, что для сбивания реактивных дронов нужны легкие зенитные ракеты. Именно президент и назначенные им управленцы вместе с Минобороны определяли приоритеты использования государственных ресурсов.Политический аналитик Юрий Гаврилечко8 лет назад в моем родном КПИ был ликвидирован Факультет аэрокосмических систем. Объяснялось это... оптимизацией расходов!!! Напомню, что война идет с 2014 года... и на пятом году войны Украина решила, что специалисты по ракетостроению ей не нужны, потому что подготовка инженеров "слишком дорого стоит".Последствия подобной экономии мы ощущаем на себе сейчас. Каждый раз, когда вы видите человека, призывающего к экономии на образовании, прежде всего в естественной сфере, вы должны понимать, что перед вами враг или муртад врага!P.S. Это был единственный на Украине факультет, готовивший специалистов этого профиля. Не эксплуататоров-технологов вообще, а именно инженеров-конструкторов. И отсутствие отечественных ракет сейчас – это прямое следствие ликвидации ФАКСа!!! Нет студентов – нет и преподавательского состава… разрушена школа подготовки. Восстановить, к тому же оперативно, не получится.Украинский политик Денис ЯрославскийНа ремонт Южного моста, за период правления Кличко с 2014 по 2026 годы по заключенным договорам ушло по меньшей мере 1,3 миллиарда гривен израсходованных и законтрактованных средств. Это 29 миллионов долларов! А теперь просто посмотрим, что технологически можно было сделать за это время. Не теоретически! Не на презентациях! Реально построено!Китай. CHANGSHA. YINGPAN ROAD XIANGJIANG TUNNEL. Подводный автомобильный туннель под рекой Сянцзян. Строительство началось 20 сентября 2009 года. Движение открыли 29 октября 2011 года (т.е. примерно 25 месяцев). Стоимость проекта – 1,87 млрд юаней (279 млн долларов). Причем китайцы совершили там не просто тоннель, а фактически подводную транспортную развязку под рекой за 25 месяцев! Не двадцать пять лет – месяцев!Возвращаемся в Киев – официальные данные самого города: ширина русла Днепра в пределах Киева – от 280 метров до 1,35 км. Конечно, сам автомобильный тоннель был бы длиннее ширины реки, нужны спуски, порталы, вентиляция, аварийные выходы и транспортные развязки, но еще раз посмотрите на цифры. Китай: – 3 км основной магистрали – 25 месяцев – около 279 млн долларов. Киев: Днепр – от 0,28 до 1,35 км русла – исходя из опыта Китая, можно было построить подводный тоннель, только за стоимость ремонта Южного моста, а как мы посчитаем миллиарды потраченные на переложение брусчатки и другие "важные проекты" таких деятелей как Микитась и Ко.Поэтому вопрос уже давно не в том, можно ли построить дорогу под рекой. Можно, и мир это сделал давно. Вопрос другой. Война идет с 2014 года – 12 лет! Где хоть один проект резервной переправы через Днепр? Ибо стратегическое планирование, это не тогда, когда мосты уже разрушены и мы героически ищем понтоны. Стратегическое планирование – это когда ты готовишь альтернативу до того, как враг лишил тебя основной.

https://ukraina.ru/20261002/rossiya-poslala-chetkiy-signal-chto-znachit-udar-po-yuzhnomu-mostu-v-kieve-1083568556.html

https://ukraina.ru/20261002/zelenskiy-priznal-paralich-voennogo-proizvodstva-iz-za-pustoy-kazny-1083560512.html

https://ukraina.ru/20260929/vlasti-ukrainy-poteryali-kontrol-nad-nebom-kieva-i-drugikh-gorodov-a-skoro-poteryayut-ostalnoe-1083497922.html

киев

днепр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, киев, днепр, украина, владимир кличко, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, кгга, минобороны