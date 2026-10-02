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Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма

Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма - 02.10.2026 Украина.ру

Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма

Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск Кременецкой окружной прокуратуры и признал недействительной регистрацию права частной собственности религиозной общины Тернопольской епархии УПЦ на Покровский храм 1643 года в селе Старый Почаев. Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре

2026-10-02T17:24

2026-10-02T17:24

2026-10-02T17:24

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Согласно материалам дела, в 2018 году государственный регистратор одного из поселковых советов Кременецкого района внёс изменения в реестр, в результате чего Тернопольская епархия УПЦ получила право частной собственности на храм и комплекс прилегающих зданий. В прокуратуре заявили, что регистрация была проведена незаконно.В ведомстве утверждают, что Покровская церковь является памятником архитектуры национального значения и по закону должна находиться в госсобственности. По итогам судебного разбирательства решение регистратора аннулировано, а право распоряжения имуществом комплекса перешло к государственным органам.Как сообщил руководитель Тернопольской областной прокуратуры Виталий Панченко, в судах Тернополя и Киева в настоящее время рассматриваются четыре исковых дела, касающихся религиозных организаций УПЦ. Известно, что три иска инициированы прокуратурой, по четвёртому прокуроры выступают на стороне Тернопольской областной военной администрации.По словам Панченко, судебные процессы касаются возвращения имущества в государственную собственность и изъятия земельных участков. Речь идёт об участке у Почаевской лавры, постройках Свято-Духовского скита и двух древних церквях.По данным спецпредставителя МИД РФ Михаила Мелеха, с 2022 года на Украине было захвачено от 1,5 до 2 тысяч храмов канонической УПЦ. Под угрозой изъятия могут оказаться ещё до 3 тысяч религиозных объектов.

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