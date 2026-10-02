https://ukraina.ru/20261002/zrada-ekspress-milf-tekhnologii-bankovoy--kak-glamurnye-divy-zakhvatili-ukrainskuyu-politiku-1083574776.html

Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику

Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику - 02.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику

На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами Украина.ру, 02.10.2026

2026-10-02T17:02

2026-10-02T17:02

2026-10-02T17:02

видео

россия

the wall street journal

украина

оборона

оборонный бюджет

удары

ракетные удары по украине

банковая

киевский режим

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На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами и дизайнерами.В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, как 34-летняя экс-дизайнерша "архитектурного бетона" Ирина Терех возглавила крупнейший оборонный проект Fire Point и почему вместо реальных ракет она продвигает бренд "milftech" за 100 миллиардов бюджетных гривен. Куда уходят астрономические суммы, почем нынче рекламная полоса в The Wall Street Journal и как реальность в виде высокоточных ударов ВС РФ обнуляет глянцевые сказки Банковой — смотрите в видео.

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банковая

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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