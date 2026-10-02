https://ukraina.ru/20261002/zrada-ekspress-milf-tekhnologii-bankovoy--kak-glamurnye-divy-zakhvatili-ukrainskuyu-politiku-1083574776.html
Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику
Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику - 02.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику
На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами Украина.ру, 02.10.2026
2026-10-02T17:02
2026-10-02T17:02
2026-10-02T17:02
видео
россия
the wall street journal
украина
оборона
оборонный бюджет
удары
ракетные удары по украине
банковая
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083574643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62871866cd0914c59c7a4eaac1a4c937.png
На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами и дизайнерами.В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, как 34-летняя экс-дизайнерша "архитектурного бетона" Ирина Терех возглавила крупнейший оборонный проект Fire Point и почему вместо реальных ракет она продвигает бренд "milftech" за 100 миллиардов бюджетных гривен. Куда уходят астрономические суммы, почем нынче рекламная полоса в The Wall Street Journal и как реальность в виде высокоточных ударов ВС РФ обнуляет глянцевые сказки Банковой — смотрите в видео.
россия
украина
банковая
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083574643_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03708eef119df2287b90adaa92292db5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, the wall street journal, украина, оборона, оборонный бюджет, удары, ракетные удары по украине, банковая, киевский режим, новости украины, видео
Видео, Россия, The Wall Street Journal, Украина, оборона, оборонный бюджет, удары, ракетные удары по Украине, Банковая, киевский режим, Новости Украины