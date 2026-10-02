Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику - 02.10.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику
Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику - 02.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику
На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами Украина.ру, 02.10.2026
2026-10-02T17:02
2026-10-02T17:02
видео
россия
the wall street journal
украина
оборона
оборонный бюджет
удары
ракетные удары по украине
банковая
киевский режим
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На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами и дизайнерами.В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, как 34-летняя экс-дизайнерша "архитектурного бетона" Ирина Терех возглавила крупнейший оборонный проект Fire Point и почему вместо реальных ракет она продвигает бренд "milftech" за 100 миллиардов бюджетных гривен. Куда уходят астрономические суммы, почем нынче рекламная полоса в The Wall Street Journal и как реальность в виде высокоточных ударов ВС РФ обнуляет глянцевые сказки Банковой — смотрите в видео.
россия
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452
60
видео, россия, the wall street journal, украина, оборона, оборонный бюджет, удары, ракетные удары по украине, банковая, киевский режим, новости украины, видео
Видео, Россия, The Wall Street Journal, Украина, оборона, оборонный бюджет, удары, ракетные удары по Украине, Банковая, киевский режим, Новости Украины

Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику

17:02 02.10.2026
 
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На Банковой официально расписались в кадровом банкротстве: пока фронт трещит под ударами, стратегические военные миллиарды распределяются между молодыми нимфами и дизайнерами.

В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, как 34-летняя экс-дизайнерша "архитектурного бетона" Ирина Терех возглавила крупнейший оборонный проект Fire Point и почему вместо реальных ракет она продвигает бренд "milftech" за 100 миллиардов бюджетных гривен. Куда уходят астрономические суммы, почем нынче рекламная полоса в The Wall Street Journal и как реальность в виде высокоточных ударов ВС РФ обнуляет глянцевые сказки Банковой — смотрите в видео.
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