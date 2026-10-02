https://ukraina.ru/20261002/vsu-zakapyvali-oruzhie-i-snaryady-otstupaya-iz-okruzheniya-v-lnr-1083573443.html

ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР

ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР - 02.10.2026 Украина.ру

ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР

Украинские военнослужащие, отступая из российского окружения в ЛНР, закапывали оружие и снаряды. Об этом 2 октября сообщил корреспондент "Известий" Егор Кильдибеков

2026-10-02T16:33

2026-10-02T16:33

2026-10-02T16:33

сво

спецоперация

лнр

вооруженные силы украины

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"Судя по всему, где-то совсем рядом располагались позиции украинской механизированной бригады. Отступая, они бросали технику и закапывали снаряды. Вот прямо здесь нашли 30-мм боеприпасы для бронированной машины пехоты", — рассказал корреспондент.Как сообщил старший стрелок военной комендатуры с позывным "Стриж", сведения о возможных тайниках и опасных участках поступают от местных жителей. Каждое сообщение проверяют, территорию обследуют с учётом риска обнаружения противопехотных мин, в том числе боеприпасов типа "лепесток"."Люди говорят, каждую информацию мы проверяем, обходим. Может быть разное, могут быть и противопехотки, может быть лепестки, осторожно ходим. Ну и плюс ещё небо, смотрим за небом, потому что тут летают. С сапёрами всё совместно, с минно-взрывным центром работаем", — рассказал он.Брошенное стрелковое оружие может свидетельствовать, что оказавшиеся в окружении украинские солдаты спешно избавлялись от предметов, указывающих на их принадлежность к армии. Затем они переодевались в гражданскую одежду и пытались покинуть район под видом мирных жителей.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, лнр, вооруженные силы украины