ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР - 02.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261002/vsu-zakapyvali-oruzhie-i-snaryady-otstupaya-iz-okruzheniya-v-lnr-1083573443.html
ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР
ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР - 02.10.2026 Украина.ру
ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР
Украинские военнослужащие, отступая из российского окружения в ЛНР, закапывали оружие и снаряды. Об этом 2 октября сообщил корреспондент "Известий" Егор Кильдибеков
2026-10-02T16:33
2026-10-02T16:33
сво
спецоперация
лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083531397_0:14:1350:773_1920x0_80_0_0_cac15e01c66c014febc5186005db3aa7.jpg
"Судя по всему, где-то совсем рядом располагались позиции украинской механизированной бригады. Отступая, они бросали технику и закапывали снаряды. Вот прямо здесь нашли 30-мм боеприпасы для бронированной машины пехоты", — рассказал корреспондент.Как сообщил старший стрелок военной комендатуры с позывным "Стриж", сведения о возможных тайниках и опасных участках поступают от местных жителей. Каждое сообщение проверяют, территорию обследуют с учётом риска обнаружения противопехотных мин, в том числе боеприпасов типа "лепесток"."Люди говорят, каждую информацию мы проверяем, обходим. Может быть разное, могут быть и противопехотки, может быть лепестки, осторожно ходим. Ну и плюс ещё небо, смотрим за небом, потому что тут летают. С сапёрами всё совместно, с минно-взрывным центром работаем", — рассказал он.Брошенное стрелковое оружие может свидетельствовать, что оказавшиеся в окружении украинские солдаты спешно избавлялись от предметов, указывающих на их принадлежность к армии. Затем они переодевались в гражданскую одежду и пытались покинуть район под видом мирных жителей.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083531397_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_fb8acc7ed4e88eb34e14482bcd224162.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, лнр, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, ЛНР, Вооруженные силы Украины

ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР

16:33 02.10.2026
 
© AP / Leo CorreaУкраинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области
Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© AP / Leo Correa
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военнослужащие, отступая из российского окружения в ЛНР, закапывали оружие и снаряды. Об этом 2 октября сообщил корреспондент "Известий" Егор Кильдибеков
"Судя по всему, где-то совсем рядом располагались позиции украинской механизированной бригады. Отступая, они бросали технику и закапывали снаряды. Вот прямо здесь нашли 30-мм боеприпасы для бронированной машины пехоты", — рассказал корреспондент.
Как сообщил старший стрелок военной комендатуры с позывным "Стриж", сведения о возможных тайниках и опасных участках поступают от местных жителей. Каждое сообщение проверяют, территорию обследуют с учётом риска обнаружения противопехотных мин, в том числе боеприпасов типа "лепесток".
"Люди говорят, каждую информацию мы проверяем, обходим. Может быть разное, могут быть и противопехотки, может быть лепестки, осторожно ходим. Ну и плюс ещё небо, смотрим за небом, потому что тут летают. С сапёрами всё совместно, с минно-взрывным центром работаем", — рассказал он.
Брошенное стрелковое оружие может свидетельствовать, что оказавшиеся в окружении украинские солдаты спешно избавлялись от предметов, указывающих на их принадлежность к армии. Затем они переодевались в гражданскую одежду и пытались покинуть район под видом мирных жителей.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияЛНРВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:10Мосты парализованы, город стоит в пробках: что происходит в Киеве и почему всё станет ещё хуже
17:02Зрада Экспресс: МИЛФ-технологии Банковой. Как гламурные дивы захватили украинскую политику
16:45"Ни одного сброса": глава Алёшек опроверг ложь Украины о доставке гуманитарной помощи
16:33ВСУ закапывали оружие и снаряды, отступая из окружения в ЛНР
16:18"Шарик проходит до сердца": врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют мины
16:04Германия готовит крупнейший порт страны к войне с Россией
15:57"Молодая гвардия". Шаг в вечность
15:51В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса после ударов по мостам
15:31Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Грачёвку и Сердобино в Харьковской области
14:59"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
14:57Мир с Россией расколол партию Порошенко*: Вятрович сцепился с Гончаренко* за уступки Москве
14:35Как Зеленский хотел обмануть Евросоюз. И что из этого получилось
14:31"Красная дорожка для убийц": польский евродепутат требует закрыть границу для украинцев
14:26Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве
14:23Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!
13:54Тайники, туннели и "кнопка блокировки": как работала теневая финансовая сеть Украины
13:53"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине
13:18"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями
13:17"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир
12:40Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр
Лента новостейМолния