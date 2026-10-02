https://ukraina.ru/20261002/kruzhevnye-sorvalis-evrosoyuz-snova-dinamit-ukrainu-s-chlenstvom-1083571016.html

Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством

Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством - 02.10.2026 Украина.ру

Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством

Европейские мечты и надежды миллионов украинцев и их неонацистских вождей во главе с просроченным Владимиром Зеленским порваны вдрызг, как кружева на трусиках, массово надетых поверх пальто и пуховиков, кожухов и дубленок.

2026-10-02T17:23

2026-10-02T17:23

2026-10-02T17:23

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Это могла быть эйфорическая картина: по обе стороны украинско-европейской границы новогодние улицы на Украине и во всех странах-членах ЕС 1 января 2027 года заполонили люди именно в таких нарядах. И обнимаются, и пляшут, и поют – сбылось сокровенное…Под требования и вступления в ЕС, и кружевных трусиков восторженные украинцы на рубеже 2013-2014 годов на майдане в Киеве и на площадях других городов совершили и поддержали неонацистский государственный переворот, который и стал началом конца украинской же государственности и потери ею суверенитета, первым шагом гражданской войны на пути к пропасти, деградации и упадку.И вот результат: облом с нестерпимым треском грубо рвущейся ажурной ткани наступил заранее, не дожидаясь праздничных речитативов русского Деда Мороза и его новоявленного украинского аналога Святого Мыколая, финского Йоулупукки и немецкого Вайнахтсмана, французского Пэр-Ноэля и итальянского Баббо Натале.Не зря, ой, не зря финский Йоулупукки переводится как "рождественский козел". Под наступающий Новый год, за три месяца до него, Объединенная Европа состроила Украине полноценную козью морду по самому болезненному вопросу – отказала в членстве в Евросоюзе.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Марта Кос в интервью итальянской газете Corriere della Sera 2 октября 2027 года сделала заявление: Европейский союз не намерен предоставлять Украине каких-либо привилегий или поблажек в процессе ее вступления в объединение.Более того, по словам Кос, Украина не сможет стать полноправным членом ЕС к 1 января 2027 года, а Киеву в рамках процедуры приема новых членов придется выполнять все требования на стандартных условиях. Потому что отсутствуют исключения из общих правил. Вот так простенько: правил нет и никто не собирается их изобретать. Значит, дорогие украинцы, хотите быть членом, пожалуйста, будете им, но на общих основаниях. А пока потопчетесь в предбаннике, на обочинах дорог и в борделях, на стройках и уборке клубники – и на всех остальных грозных работах Европы. А как это – спросите у Турции: она уже лет 40 топчется…Кроме того, вольно или невольно оскорбляя чувства потомков копателей Черного моря, зловредная Марта прямо сказала: по ее мнению, сейчас к выполнению необходимых условий для вступления в Евросоюз наиболее близка Черногория.Какая-то Черногория, Матка Боска! Но, если быть честными, даже один из самых преданных как бы друзей Киева, с 10-15% рейтинга канцлер Германии Фридрих Мерц еще в январе 2026 года тоже назвал срок вступления Украины в ЕС к 2027 году нереалистичным…История же этого облома проста, примитивна и прямолинейна. Справедливости ради следует напомнить, что впервые Марта Кос так обломала украинцев еще 24 марта сего года на мероприятии издания Politico, когда откровенно сказала: "Думаю, все в этой комнате понимают, что невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года".А сейчас, в октябре, г-жа Кос опять подтвердила, что указанные сроки (с 1 января 2027-го) были обозначены лично нетерпеливым Владимиром Зеленским, который демонстративно игнорировал тот факт, что данный временной ориентир совершенно не соответствует действительности и текущим темпам интеграционного процесса в ЕС. Там свои проблемы и заморочки.Но европейская звезда вела постпереворотную Украину в Европу так неуклонно и маниакально, что ЕС временами сдавался и поддавался на укрохотелки. Ввел безвизовое посещение Шенгенской зоны для украинцев, определил квоты для укропродукции, поддерживал позицию Киева на всех мировых площадках, оказывал всевозможную помощь Украине, что приобрело даже сумасшедший по объемам масштаб, когда в 2022 году началась СВО.В 2022 году, уже при Зеленском, который инициировал официальные заявки на членство в ЕС и НАТО, Украина даже получила официальный статус кандидата в Евросоюз, а официальные переговоры по различным тематическим блокам (кластерам) стартовали летом 2024 года.Но, увы для Киева, как стартовали, так и застопорились. Когда "нанесение стратегического поражения России" не сбылось по причине российского с ним несогласия, а ВСУ стали терпеть поражения по всему фронту, медленно, но уверенно стало меняться и ключевое отношение Европы к Украине.Если в начале процесса еще кто-то из евроромантиков рассматривал Украину как полноценного члена ЕС, то теперь на нее смотрят исключительно как на инструмент в войне с Россией. И как на полигон и плацдарм этой войны, где работает на износ расходный материал и пушечное мясо. Войну в Европе запланировали вести до последнего украинца. А потом и до последней украинки. Ну, а дальше, как получится. Хотя Европа сдуру думает, что сама будет готова к полноценной войне с Россией к 2030 году, когда к Европе присоединятся и США, избавившиеся к тому времени от президента-"путинофила" Дональда Трампа.Конечно, такие реалии не могли не сказаться на евроинтеграционных планах и ЕС, и Украины Зеленского. Они откровенно зашли в тупик, который не объявляли, только щадя репутацию Украины и Зеленского.Однако Зеленский 25 января 2026 года на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким впервые потребовал принять Украину в ЕС в 2027-м. "Мы хотим 2027 год, когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров", – сказал он.Дату "1 января" он не называл, но ее в Европе домыслили потом и испугались, понимая, с каким недобитым монстром имеют дело.Уже в феврале сего года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с 27 послами стран ЕС предложила формат членства Украины, получивший неофициальное название "обратное расширение" (reverse enlargement). Суть его проста: сначала принять Украину в ЕС полноправным членом, а потом, тратя месяцы или годы, постепенно интегрировать ее в политику союза, создав единый рынок, сельскохозяйственную политику, фонды и институты.Затем европейцы испугались еще больше: 4 марта 2026 года на ужине послов стран ЕС в Брюсселе практически похоронили предложение торопливой Урсулы. В неприятии Украины, как ни странно, солировали не Венгрия или Словакия, у которых есть давняя идиосинкразия на Украину, а Франция, Нидерланды, Италия и Германия.Тогда один из евродипломатов и сказал. Как приговор: "Они создали ложные надежды. Теперь придется это исправлять и говорить: "На самом деле обратное расширение мертво по прибытии". А другой добавил: "Сигнал от европейских столиц был предельно ясным. Все кончено. Мы хотим видеть Украину в ЕС, но не можем изменить наши процедуры и отменить действующую систему критериев".Зеленский с фон дер Ляйен еще потрепыхались немного, настаивая на том, что теперь "Путин обязательно победит", но 20 апреля 2026 года Германия и Франция Берлин и Париж направили в Еврокомиссию совместный документ, в котором выступили против ускоренного полноценного членства Украины и предложили промежуточный формат, который назвали "символический член".Он родился от скрещения французской модели под названием "статус интегрированного государства" и немецкого статуса "ассоциированного члена". Но смысл предложения сводится к тому, что Украина сможет участвовать в заседаниях министров и глав государств ЕС, но без права голоса.И – это главное! – без автоматического доступа к общему бюджету ЕС. А также без доступа к общей сельскохозяйственной политике и европейским фондам (включая "политику сплочения") и к крупным субсидиям ЕС (аграрные выплаты и региональные фонды, составляющие около двух третей бюджета союза). Всем этим Украина сможет пользоваться только с полноценным членством.Единственный плюс – помощь в войне, что нужно Европе. На Украину распространилась бы статья о взаимной обороне ЕС. И это особенно важно для Киева, учитывая отсутствие перспектив вступления в НАТО.Но Зеленский и его камарилья – это в первую очередь про деньги и возможность их "патриотически освоить" (то есть украсть). И он, ясное дело, взвыл, но Марта Кос его, как видим, успокоила.А перед этим, как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС отклонил запрос Украины ускорить выплату дополнительных 27 млрд евро по кредиту на 90 млрд, рассчитанному до 2027 года.То есть Украина до конца года может получить уже предусмотренные 37 млрд и распоряжаться ими по назначению. А если не хватит, то это проблемы Киева, а не Брюсселя, который еще и ехидненько так предложил Украине обратиться в другие страны, включая Канаду, Норвегию и Японию. Они-де и могут предоставить дополнительную поддержку. Из плюсов – только обещание "быстро" выделить 45 млрд евро из кредита на 2027 год. Но не ранее начала следующего года, до которого еще надо как-то дожить.И еще – слова Марты Кос очень коррелируют с прежними обещаниями начать работу по "выявлению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей". Вот, собственно, и вся евроинтеграция – с кружевным бельем под Новый год.И никаких поблажек, привилегий или ускоренных процедур "авансом". Процесс вступления базируется исключительно на выполнении всех стандартных условий и реформ.Впрочем, а чем вполне реальные подштанники с грубым, но теплым начесом – не заменитель эфимерных евромечт?Еще о перипетиях европейской политики читайте в статье Владимира Скачко Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос"

https://ukraina.ru/20260930/povesit-vsu-na-sheyu-evropy-kuleba-potreboval-ot-es-platit-zhalovane-ukrainskim-boytsam-1083519139.html

https://ukraina.ru/20261002/toropit-evropu-zelenskiy-pozhalovalsya-na-zatyanuvshiysya-remont-istrebiteley--1083562202.html

https://ukraina.ru/20261001/1083514612.html

https://ukraina.ru/20260929/aleksey-zhivov-ukraina-i-palantir-nachinayut-podgotovku-k-voyne-kotoraya-vspykhnet-v-evrope-posle-2029-1083499880.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, украина, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, владимир путин, европа, ес, нато, еврокомиссия