https://ukraina.ru/20261002/molodaya-gvardiya-shag-v-vechnost-1083534848.html

"Молодая гвардия". Шаг в вечность

"Молодая гвардия". Шаг в вечность - 02.10.2026 Украина.ру

"Молодая гвардия". Шаг в вечность

30 сентября 1942 года в городе Краснодон была создана организация, название которой стало, без преувеличения, известно во всем мире – легендарная "Молодая гвардия"

2026-10-02T15:57

2026-10-02T15:57

2026-10-02T15:57

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После начала Великой Отечественной войны разведорганы РККА и НКВД приступили к созданию легендированных подпольных коммунистических и комсомольских групп, которым надлежало заниматься разведывательной, диверсионно-террористической и пропагандистской деятельностью в тылу противника на временно оккупированных территориях. Личный состав таких групп проходил спецподготовку, снабжался связью, оружием и взрывчаткой. Часть подпольщиков получала новые имена, биографии и документы. Но одновременно на оккупированных территориях стихийно создавались и другие отряды.По тем или иным причинам оставшиеся под немцами молодые ребята – комсомольцы и пионеры – создавали самодеятельные ячейки сопротивления. Срок их существования был обычно небольшим: от нескольких месяцев, в лучшем случае, до нескольких часов – в самом прямом смысле. Вклад в победу тоже был разным: от серьёзных диверсий и атак на немецкие гарнизоны до буквально нескольких листовок и одного выстрела. Но как бы пафосно это не звучало сегодня, молодые патриоты 12-16 лет прекрасно понимали, что идут на смерть. Вся их предыдущая жизнь, всё, на чём они воспитывались, просто не допускали мысли о том, что можно покорно согласиться с оккупацией.Одной их таких организаций и стала "Молодая гвардия". Созданию её предшествовали трагические события на фронте летом 1942 года. Тогда немецким войскам удалось преодолеть сопротивление Красной Армии и, прорвав Южный и Юго-Западный фронты, устремиться в междуречье Дона и Волги. Донбасская оборонительная операция закончилась поражением. 18 июля части 12-й армии РККА оставили Краснодон. С 20 июля началась оккупация.Немецкий порядок принял ярко выраженный карательный характер. Недалеко от Краснодона, в Ровенках, разместилось подразделение "тайной полевой полиции" ГФП-721 – "армейского гестапо", как называли ГФП в вермахте. Задачей конкретно ГФП-721 была борьба с сопротивлением в тыловых районах 6-й армии Паулюса. В штате состояли очень и очень опытные сотрудники гестапо, СД и уголовной полиции, опиравшиеся в своей работе на помощь местных предателей из числа осведомителей, доносчиков и вспомогательной украинской полиции, набранной из местных жителей. Методы борьбы с подпольщиками были максимально жесткими: после пыток – повешение или расстрел.Уже в первые дни оккупации была вскрыта и физически уничтожена подпольная коммунистическая группа в поселке Изварино Краснодонского района. В селе Глубоком были расстреляны четыре пионера 12-13 лет, решивших бороться с захватчиками. В Сталино (современный Донецк) в ствол шахты 4/4-бис сбросили тела не менее трехсот расстрелянных – их казнили только по подозрению в причастности к подполью. В самом Краснодоне в ночь с 28 на 29 сентября каратели закопали живьём в землю 20 человек.Вот при таком оккупационном порядке Сергей Тюленин, Иван Туркенич, Олег Кошевой, Иван Земнухов, Василий Левашов, Виктор Третьякевич и создали "Молодую гвардию". В общем-то само по себе создание комсомольского вооруженного подполья в условиях жесточайшего режима и репрессий – несомненный подвиг. Но надо помнить ещё и то, что ребята, воевавшие (именно так) в рядах "Молодой гвардии" – это совершенно неподготовленные, не имеющие ни малейших навыков конспирации люди, рисковавшие буквально ежечасно. Им противостояли опытнейшие специалисты из ГФП-721 и очень мотивированные, буквально роющие землю полицаи Краснодона во главе с Василием Соликовским, а также отделение немецкой жандармерии, которое возглавлял Эрнст Ренатус. Собственно, некоторое время ребятам просто везло. Но везение не могло продолжаться бесконечно долго…Те члены "Молодой гвардии", кто вступил в комсомол ещё до оккупации, не стали становиться на учет в местной полиции, хотя это и являлось обязательным. За непослушание грозил, как минимум, концлагерь. Однако, все силы полиции, жандармерии и ГФП-721 были первоначально брошены на борьбу с иными подпольными организациями в Горловке, Артемовске, Сталино, Славянске, Красноармейске.Немцев и их подручных больше интересовали более взрослые люди призывного возраста. Поэтому первоначально написанные Тюлениным от руки листовки особой тревоги не вызывали. Но как только "Молодая гвардия" начала более активную работу, ею занялись всерьёз. Тем более, в городском парке кто-то повесил двух полицаев. Всё больше становилось листовок, более того: в них содержались не просто стандартные призывы бороться с оккупантами, но и давались сводки Совинформбюро. А это уже нервировало.Напомним, что на дворе поздняя осень 1942 года. В Париже, в Афинах, в Белграде, в Антверпене по ночам неизвестные краской пишут на стенах домов слово "Сталинград". Немецкая пропаганда трубит о том, что вот-вот и всё… Но кто-то даёт иную, более соответствующую действительности информацию. И чем яснее, что немецкое положение на Волге остается сложным, тем сильнее ярятся немецкие карательные организации. Ведь совершенно не исключено, что краснодонское подполье связано с "большой землёй" координируется советским командованием. И это в то время, когда 6-я армия вермахта всё сильнее втягивается в самоубийственные попытки удержать Сталинград.25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции Краснодон встретил с красными флагами. Их укрепили на самых высоких точках города "молодогвардейцы". В ночь с 5 на 6 декабря они уничтожили здание биржи вместе с картотекой юношей и девушек, предназначенных к вывозу в Германию. В конце декабря были совершены нападения на автомашины с грузом подарков немецким солдатам на фронте. 25 декабря подпольщики провели ещё одну показательную акцию – украли из клуба перед началом немецких рождественских мероприятий государственный флаг Рейха.Мелочи, могут сказать сегодня. Да это не взрывы мостов и казарм. Но за каждую такую "мелочь" полагались виселица или расстрел. Тем более, все акции были исключительно демонстративными – как раз на фоне продолжающегося разгрома немецких войск в Сталинградской битве. О котором, благодаря "молодогвардейцам", в Краснодоне уже знали.К началу 1943 года в организации состоял 85 человек. Для подполья без отлаженной профессиональной разведки и контрразведки – это очень много. 1-2 января были арестованы первые три бойца: Евгений Мошков, Виктор Третьякевич, Иван Земнухов. Вопреки слухам, распускаемым уже после освобождения Краснодона, ребята никого не выдали – тем более, поначалу полицаи и не связывали арестованных с подпольем. Но все решило – как чаще всего и бывает в таких случаях – предательство.Сперва Геннадий Почепцов, испугавшись ареста, по совету своего отчима, осведомителя полиции, написал в полицию донос и выдал списки членов организации. Начались аресты. Следователь Кулешов, а также полицаи Усачёв, Черенков, Орлов в методах допроса не стеснялись. Да и руководимые специалистами из ГФП сотрудники жандармерии Древитц, Шредер, Шульц своё дело знали. Им удалось установить связи Мошкова и выйти на коммунистическое подполье во главе с Фёдором Лютиковым, которого тоже удалось схватить. Все аресты производились буквально накануне намеченного организацией вооруженного восстания – Красная Армия стремительно приближалась, а оружие, гранаты и взрывчатка у "молодогвардейцев" уже имелись.Уже во времена так называемой "независимой Украины" дело "молодогвардейцев" рассматривали практически под лупой. Важно было доказать, что их история – это советская пропаганда, имевшая к реальности лишь малое отношение. Так, договорились до того, что членов организации никто даже не пытал, а выдавали друг друга они сами. Правда, вот материалы эксгумации тел, сброшенных в шурф шахты №5 Краснодона, говорят не просто о пытках, а о самых изуверских истязаниях. Как ни старались современные украинские, да и не только, переписыватели истории хоть как-то принизить подвиг ребят, младшему из которых было всего 14 лет – не получилось.Конечно, как ни странно, в определённом смысле негативно повлиял на изучение истории "Молодой гвардии" одноименный роман Фадеева. Точнее, не сам роман, а отношение к нему главных идеологов советского времени. Роман сразу стал классикой, и был признан фактически единственно правильным отображением реальной истории с обязательным изучением в школах, переводом на 22 языка мира и общим тиражом более 26 миллионов экземпляров. Хотя Фадеев писал по горячим следам, не располагая всем комплексом документов. Но, так как роман был признан неоспариваемым эталоном, то даже делались попытки запретить дальнейшее изучение истории "Молодой гвардии" и обстоятельств её гибели. Не вышло. Её история изучается до сих пор.А Фадеев сделал самое главное. Он сделал подвиг известным всем. И побудил к поиску и изучению истории аналогичных подпольных организаций, которых были не одна и не две. В которых состояли совсем юные мальчишки и девчонки, самые обычные. Просто хорошо знающие, что значит Родина.

https://ukraina.ru/20260609/komissar-molodoy-gvardii-100-let-olegu-koshevomu-1079972714.html

https://ukraina.ru/20260404/1031033000.html

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