В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса после ударов по мостам - 02.10.2026 Украина.ру
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В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса после ударов по мостам
В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса после ударов по мостам - 02.10.2026 Украина.ру
В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса после ударов по мостам
В Киеве в экстренном порядке созывают Совет обороны на фоне ночных ударов российских войск по Южному мосту через Днепр и последовавшего за этим транспортного коллапса. Об этом 2 октября заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп
2026-10-02T15:51
2026-10-02T15:51
киев
днепр
донбасс
виталий кличко
вооруженные силы украины
мост
ракетные удары по украине
ракетный удар
ракеты
сво
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По ее словам, заседание назначено на вторую половину дня 2 октября. Центральной темой обсуждения станет организация транспортного потока по столичным мостам на предстоящую неделю .Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что движение парализовано на трех ключевых переправах через Днепр. Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон. На мосту Метро ограничено движение по одной полосе с левого берега на правый. Мост Патона полностью закрыт для транспорта с правого берега на левый .В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. В Минобороны России сообщили, что по этой переправе осуществлялась переброска войск и логистические поставки военных грузов в интересах ВСУ в Донбассе.На опубликованных кадрах видно горящую опору Южного моста. По данным украинских СМИ, на мосту повреждены дорожное покрытие, опоры, отбойники и бетонные ограждения метрополитена.Ограничения движения привели к масштабным заторам в Киеве. Украинские телеграм-каналы сообщают, что люди вынуждены оставлять личный транспорт и идти пешком через мосты. На остановках общественного транспорта скопились десятки пассажиров. Стоимость поездок на такси с левого берега на правый превысила 1000 гривен .Киевская городская электричка Kyiv City Express продолжает курсировать между берегами по полному маршруту, несмотря на перекрытие автомобильных мостов.Южный мост обеспечивает до 90% грузовых перевозок между левым и правым берегами Днепра и является частью трассы, связывающей Киев с Донбассом.Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.
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В Киеве экстренно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса после ударов по мостам

15:51 02.10.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : соцсети
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В Киеве в экстренном порядке созывают Совет обороны на фоне ночных ударов российских войск по Южному мосту через Днепр и последовавшего за этим транспортного коллапса. Об этом 2 октября заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп
По ее словам, заседание назначено на вторую половину дня 2 октября. Центральной темой обсуждения станет организация транспортного потока по столичным мостам на предстоящую неделю .
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что движение парализовано на трех ключевых переправах через Днепр. Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон. На мосту Метро ограничено движение по одной полосе с левого берега на правый. Мост Патона полностью закрыт для транспорта с правого берега на левый .
В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. В Минобороны России сообщили, что по этой переправе осуществлялась переброска войск и логистические поставки военных грузов в интересах ВСУ в Донбассе.
На опубликованных кадрах видно горящую опору Южного моста. По данным украинских СМИ, на мосту повреждены дорожное покрытие, опоры, отбойники и бетонные ограждения метрополитена.
Ограничения движения привели к масштабным заторам в Киеве. Украинские телеграм-каналы сообщают, что люди вынуждены оставлять личный транспорт и идти пешком через мосты. На остановках общественного транспорта скопились десятки пассажиров. Стоимость поездок на такси с левого берега на правый превысила 1000 гривен .
Киевская городская электричка Kyiv City Express продолжает курсировать между берегами по полному маршруту, несмотря на перекрытие автомобильных мостов.
Южный мост обеспечивает до 90% грузовых перевозок между левым и правым берегами Днепра и является частью трассы, связывающей Киев с Донбассом.
Больше важных новостей дня в публикации: "Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября" на сайте Украина.ру.
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