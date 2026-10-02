Германия готовит крупнейший порт страны к войне с Россией - 02.10.2026 Украина.ру
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Германия готовит крупнейший порт страны к войне с Россией
Германия готовит крупнейший порт страны к войне с Россией - 02.10.2026 Украина.ру
Германия готовит крупнейший порт страны к войне с Россией
Власти ФРГ впервые решили выделить масштабное федеральное финансирование на модернизацию порта Гамбурга с прицелом на логистику НАТО. Об этом 2 октября сообщило издание Bild
2026-10-02T16:04
2026-10-02T16:04
новости
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вооруженные силы украины
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Крупнейшие морские ворота Германии готовят к роли перевалочной базы для переброски тяжёлой бронетехники альянса на восточный фланг — прямиком к границам РФ.Пока нет открытого столкновения, причалы и магистрали обслуживают коммерческие грузы, но в час "X" порт превращается в транзитный узел для армий США и союзников. В Гамбурге запланирована реконструкция путей, укрепление причалов и монтаж тяжёлых кранов, способных разгружать американские танки Abrams и немецкие Leopard.Месяцем ранее Гамбург уже протестировал этот сценарий на учениях Red Storm Charlie, где военные отрабатывали приём союзного десанта и организацию конвоев в восточном направлении.Ранее по аналогичной схеме военную накачку прошёл порт Бремерхафен — туда правительство ФРГ влило €1,35 млрд под адаптацию причалов для тяжёлой брони. Теперь на очереди Гамбург, где изношенная вековая инфраструктура требует порядка €15 млрд. Первые транши через федеральную программу GRW ожидаются к 2028 году.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, россия, сша, нато, bild, вооруженные силы украины
Новости, Германия, Россия, США, НАТО, Bild, Вооруженные силы Украины

Германия готовит крупнейший порт страны к войне с Россией

16:04 02.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Власти ФРГ впервые решили выделить масштабное федеральное финансирование на модернизацию порта Гамбурга с прицелом на логистику НАТО. Об этом 2 октября сообщило издание Bild
Крупнейшие морские ворота Германии готовят к роли перевалочной базы для переброски тяжёлой бронетехники альянса на восточный фланг — прямиком к границам РФ.
Пока нет открытого столкновения, причалы и магистрали обслуживают коммерческие грузы, но в час "X" порт превращается в транзитный узел для армий США и союзников. В Гамбурге запланирована реконструкция путей, укрепление причалов и монтаж тяжёлых кранов, способных разгружать американские танки Abrams и немецкие Leopard.
Месяцем ранее Гамбург уже протестировал этот сценарий на учениях Red Storm Charlie, где военные отрабатывали приём союзного десанта и организацию конвоев в восточном направлении.
Ранее по аналогичной схеме военную накачку прошёл порт Бремерхафен — туда правительство ФРГ влило €1,35 млрд под адаптацию причалов для тяжёлой брони. Теперь на очереди Гамбург, где изношенная вековая инфраструктура требует порядка €15 млрд. Первые транши через федеральную программу GRW ожидаются к 2028 году.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября
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