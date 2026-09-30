"Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией - 30.09.2026 Украина.ру
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"Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией
"Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией - 30.09.2026 Украина.ру
"Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией
Вероятность ограниченного столкновения с Европой маловероятна — это злобствующие лимитрофы, которые лишь умеют наживаться на русофобии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, выпускник Санкт-Петербургского Высшего Военного командного училища внутренних войск МВД РФ, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь
2026-09-30T20:30
2026-09-30T20:30
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Отвечая на вопрос о вероятности ограниченного столкновения с Европой — Прибалтикой, Польшей, Финляндией и Швецией, — собеседник издания заявил, что это маловероятно.По словам аналитика, мобилизационные возможности этих стран вызывают большие вопросы. "Если они не могут штатно укомплектовать одну немецкую бригаду, которая дислоцируется в Литве, как они будут собирать войска потом, когда пули свистеть будут?" — отметил Кутырь.Эксперт также указал на экономические трудности Евросоюза, которые не позволят ей вести длительную войну. "Про экономическую ситуацию в Европе я вообще молчу", — уточнил он.Кутырь добавил, что и внутри Германии нет единства по вопросу конфликта с Россией. "Можно сколько угодно рассуждать, нужно ли сотрудничать с "АДГ", но их успехи показывают, что в Германии нет единой позиции по поводу войны с Россией", — резюмировал писатель.Эксперт подчеркнул, что единственная задача России — стратегически завершить войну на Украине, чтобы обеспечить стабильность на десятилетия вперед, а не получить очередное перемирие. "Нам не нужен мирный договор, который обернется перемирием на 10-15 лет", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года" на сайте Украина.ру.
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"Злобствующие лимитрофы, способные лишь на русофобию": Кутырь о том, готова ли Европа воевать с Россией

20:30 30.09.2026
 
© ФотоСША, ЕС, Россия
США, ЕС, Россия - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
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Вероятность ограниченного столкновения с Европой маловероятна — это злобствующие лимитрофы, которые лишь умеют наживаться на русофобии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, выпускник Санкт-Петербургского Высшего Военного командного училища внутренних войск МВД РФ, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос о вероятности ограниченного столкновения с Европой — Прибалтикой, Польшей, Финляндией и Швецией, — собеседник издания заявил, что это маловероятно.
"Это все злобствующие лимитрофы, которые лишь умеют наживаться на русофобии", — пояснил Кутырь.
По словам аналитика, мобилизационные возможности этих стран вызывают большие вопросы. "Если они не могут штатно укомплектовать одну немецкую бригаду, которая дислоцируется в Литве, как они будут собирать войска потом, когда пули свистеть будут?" — отметил Кутырь.
Эксперт также указал на экономические трудности Евросоюза, которые не позволят ей вести длительную войну. "Про экономическую ситуацию в Европе я вообще молчу", — уточнил он.
Кутырь добавил, что и внутри Германии нет единства по вопросу конфликта с Россией. "Можно сколько угодно рассуждать, нужно ли сотрудничать с "АДГ", но их успехи показывают, что в Германии нет единой позиции по поводу войны с Россией", — резюмировал писатель.
Эксперт подчеркнул, что единственная задача России — стратегически завершить войну на Украине, чтобы обеспечить стабильность на десятилетия вперед, а не получить очередное перемирие. "Нам не нужен мирный договор, который обернется перемирием на 10-15 лет", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года" на сайте Украина.ру.
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