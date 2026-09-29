https://ukraina.ru/20260929/aleksey-zhivov-ukraina-i-palantir-nachinayut-podgotovku-k-voyne-kotoraya-vspykhnet-v-evrope-posle-2029-1083499880.html

Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года

Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года - 29.09.2026 Украина.ру

Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года

Экс-министр обороны Украины Федоров представляет собой дверь для восточноевропейских и украинских стартапов. Он как пылесос будет засасывать и интегрировать различные решения, которые уже себя показали на поле боя с российской армией.

2026-09-29T18:35

2026-09-29T18:35

2026-09-29T18:35

интервью

украина

россия

сша

александр федоров

илон маск

владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов, который регулярно посещает зону боевых действий поддерживает контакт с военнослужащими на передовой.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске оборонной технологической инициативы "Армия роботов". Цель проекта - более широкое использование роботизированных систем для выполнения боевых задач вместо людей. Предполагается, что ключевым инвестором нового проекта станет генеральный директор американской корпорации Palantir Алекс Карп, который ранее в программном документе из 22 пунктов "Технологическая республика" заявил об искусственном интеллекте, как о новом ядерном оружии и главным факторе жесткой силы и сдерживания.По словам Федорова, уже в течение шести месяцев должно состояться испытание гуманоидного робота в условиях реального боя, а в течение года ожидается первая совместная операция роботов и БПЛА, которые будут координировать свои действия с помощью алгоритмов. - Алексей, речь идет о распиле бюджета или есть реальные проекты, которые можно реализовать даже в украинских реалиях?- Это сильная инициатива, к ней надо относиться со всей серьезностью. Инвестором проекта станет Алекс Карп, который держит в руках весь американский BigTech. Технофашисты США располагают колоссальными ресурсами и влиянием на западные правительства. То есть это колоссальная проблема, потому что у них есть цифровая экосреда (взаимосвязанная система цифровых сервисов, платформ и технологий, объединенных единым пространством для решения задач пользователя - ред.), в которую они могут интегрировать и сшить все пространство роботизированных систем.И главное, что они через Palantir они накопили dataset (организованные наборы данных, используемые для обучения, тестирования и валидации моделей машинного обучения- ред.) применения FPV-роботов и роботизированных платформ в зоне СВО за последние пять лет. С одной стороны, у них есть вербализованный опыт, с другой, развивающаяся цифровая платформа и деньги.Федоров представляет собой дверь для восточноевропейских и украинских стартапов, который как пылесос будет засасывать и интегрировать различные решения, которые уже себя показали на поле боя с российской армией.Речь не идет только о гуманоидных роботах, потому что процесс их создания очень длительный. Маск работает над ними уже пять лет, но пока они еще не готовы. Но все остальные роботизированные платформы, наземные, надводные, воздушные, даже подземные, они смогут интегрировать уже сейчас. То есть к этой угрозе надо относиться максимально пристально.- Как вы оцениваете эффект от наших ударов по дата-центрам на Украине? Связано ли решение наносить удары по дата-центрам с попыткой раскрутить на Украине проект "Армия роботов"?- Нет, это параллельный процесс. У Федорова своя история, отдельная от Зеленского. О необходимости таких ударов говорили с 2024 года. Украина цифровизировалась быстрее нас, стала эффективно использовать приложения, телекоммуникационные сети и базы данных для управления боем и цифровой коммуникации. Сейчас принято очень правильное решение, дата-центры на Украине необходимо сравнять с землёй.- Можно ли говорить о том, что на сегодняшний день противник достиг своего предела по организации массированных налетов дронов на российскую территорию?- Наш противник не столько Украина, сколько весь западный мир. Вопрос только в том, насколько сильно он каждый раз вовлекается в удары по территории России. Иногда это делают исключительно украинцы своими ресурсами и ракетами, а потом в Воронеж прилетает восемь ракет Storm Shadow британского производства. То есть мы не можем говорить о предельных возможностях противника, потому что его возможности постоянно изменяются.- Есть ли у нас адекватный ответ на цифровые решения противника на текущем этапе?- Да, но в силу низкой культуры внутренней коммуникации, то есть обмена экспертной информацией, раскрытия данных очень сложно адекватно оценивать наши возможности. Все, что делает большой воентех, засекречено. Например, в СМИ много писали о боевых возможностях боевого лазерного комплекса "Пересвет". Все думали, что это чудо-оружие. Но предопределил ли "Пересвет" исход воздушного или ракетного боя в ходе СВО? Нет, или мы об этом не знаем.Поэтому очень сложно рассуждать, насколько мы технологичны, поскольку у нас отсутствует культура обмена экспертной информацией в военной области, которая есть на Западе. Между одним успешным испытанием и серийным применением, как в случае реактивных дронов "Герань", целая пропасть работы.Мы можем уверенно утверждать, что Россия преуспела в роевых комбинированных ракетно-беспилотных атаках. Растёт их смертоносность, точность и эффективность. У нас есть современные носители "Дань-Т", она же "Бандероль", различные типы "Гераней", высокоточные баллистические и крылатые ракеты. И благодаря этому мы добиваемся очень серьезных успехов.- Можем ли мы проследить динамику изменений событий на земле в связи с ударами высокоточным оружием по инфраструктуре противника?- На земле глобально ничего не меняется, больших изменений на линии фронта нет. Это разные сферы. Воздушные удары носят больше оперативный и политический характер, а происходящее на земле — это тактический уровень. К победе нас на сегодняшний день быстрее приближают дальнобойные удары по инфраструктуре.- Если вернуться к началу нашего разговора, то каковы реальные сроки реализации проекта экс-министра обороны Фёдорова и американской корпорации Palantir?- С учетом накопленного ими опыта просматривается горизонт в три-пять лет. Они готовятся к большой войне, которая вероятно вспыхнет в Европе после 2029 года.

https://ukraina.ru/20260929/sergey-karaganov-prezhde-chem-bit-po-evrope-my-dolzhny-zavershit-konflikt-na-ukraine-1083485468.html

https://ukraina.ru/20260919/ne-drony-i-rakety-stanislav-krapivnik-o-tom-v-chem-zaklyuchaetsya-glavnaya-sila-soyuznikov-ukrainy-1083303560.html

https://ukraina.ru/20260928/1083483289.html

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Денис Рудометов

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интервью, украина, россия, сша, александр федоров, илон маск, владимир зеленский