Захарова: Украина пытается сделать из ситуации в Алешках "Бучу 2.0" - 30.09.2026 Украина.ру
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Захарова: Украина пытается сделать из ситуации в Алешках "Бучу 2.0"
Захарова: Украина пытается сделать из ситуации в Алешках "Бучу 2.0" - 30.09.2026 Украина.ру
Захарова: Украина пытается сделать из ситуации в Алешках "Бучу 2.0"
Киевский режим пытается раскрутить тему ситуации в городе Алешки в Херсонской области и сделать из этой истории "Бучу 2.0", пытаясь возложить вину на Россию. Об этом 30 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во ходе брифинга
2026-09-30T19:10
2026-09-30T19:12
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гуманитарный конвой
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По ее словам, Киев в последнее время раскручивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках, пытаясь сделать из этой истории новую "Бучу" и начать очередную медиакампанию. Захарова отметила, что украинская сторона обвиняет во всем Россию и требует вмешательства международных организаций."В последнее время киевский режим раскручивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. Давайте рассмотрим и этот их фейк. Потому что они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, "Бучу 2.0". И начать очередную медиакампанию. Они обвиняют во всем, конечно, нашу страну. Требуют от международных организаций вмешаться, осудить, наказать", — сказала Захарова.Она также отметила, что власти Украины умалчивают о том, кто является истинным виновником тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области.Захарова напомнила, что 1 сентября, вопреки собственным заявлениям об отсутствии блокирования доставок гуманитарных грузов гражданскому населению, ВСУ атаковали колонну волонтеров, которые следовали в Алешки и перевозили 10 тонн продуктов и медикаментов. Украинские дроны нанесли удары по российской колонне и вынудили волонтеров оставить грузы и транспорт, добавила дипломат."Таким образом, очевидно, что Украина собственноручно создает гуманитарную катастрофу, пытаясь возложить вину, как она это любит делать, на Россию. Жизни людей, которых режим (Владимира) Зеленского лицемерно называет своими, для него ничего не значат. Он к своим, которых он так называет, относится хуже, чем к чужим", — заключила Захарова.Ранее в новостях: "Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации" на сайте Украина.ру.
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новости, алешки, россия, украина, мария захарова, украина.ру, херсонская область, буча, гуманитарный конвой, продукты, новости россии, новости россии и украины, транспорт, логистика, всу, сво
Новости, Алешки, Россия, Украина, Мария Захарова, Украина.ру, Херсонская область, Буча, гуманитарный конвой, продукты, новости России, новости России и Украины, транспорт, логистика, ВСУ, СВО

Захарова: Украина пытается сделать из ситуации в Алешках "Бучу 2.0"

19:10 30.09.2026 (обновлено: 19:12 30.09.2026)
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Киевский режим пытается раскрутить тему ситуации в городе Алешки в Херсонской области и сделать из этой истории "Бучу 2.0", пытаясь возложить вину на Россию. Об этом 30 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во ходе брифинга
По ее словам, Киев в последнее время раскручивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках, пытаясь сделать из этой истории новую "Бучу" и начать очередную медиакампанию. Захарова отметила, что украинская сторона обвиняет во всем Россию и требует вмешательства международных организаций.
"В последнее время киевский режим раскручивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. Давайте рассмотрим и этот их фейк. Потому что они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, "Бучу 2.0". И начать очередную медиакампанию. Они обвиняют во всем, конечно, нашу страну. Требуют от международных организаций вмешаться, осудить, наказать", — сказала Захарова.
Она также отметила, что власти Украины умалчивают о том, кто является истинным виновником тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области.
Захарова напомнила, что 1 сентября, вопреки собственным заявлениям об отсутствии блокирования доставок гуманитарных грузов гражданскому населению, ВСУ атаковали колонну волонтеров, которые следовали в Алешки и перевозили 10 тонн продуктов и медикаментов. Украинские дроны нанесли удары по российской колонне и вынудили волонтеров оставить грузы и транспорт, добавила дипломат.
"Таким образом, очевидно, что Украина собственноручно создает гуманитарную катастрофу, пытаясь возложить вину, как она это любит делать, на Россию. Жизни людей, которых режим (Владимира) Зеленского лицемерно называет своими, для него ничего не значат. Он к своим, которых он так называет, относится хуже, чем к чужим", — заключила Захарова.
Ранее в новостях: "Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации" на сайте Украина.ру.
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