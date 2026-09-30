Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации - 30.09.2026 Украина.ру
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Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации
Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации - 30.09.2026 Украина.ру
Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала мобилизацию на Украине, заявив, что киевский режим затаскивает собственных граждан в "мясорубки на колесах". Об этом она заявила на Форуме директоров школ и Форуме классных руководителей
2026-09-30T18:40
2026-09-30T18:40
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"Мобилизация по-украински, когда они в эти самые буквально мясорубки на колесах затаскивают своих собственных граждан, которые присягнули на верность режиму, учили историю и другие науки по искореженным этим режимом учебникам", — приводит слова Захаровой РИА Новости.По словам дипломата, эти "мясорубки на колесах" перемалывают человека, его память, его совесть и плоть.Отмечается, что киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации регулярно приводят к скандалам и вызывают протесты.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине любыми способами уклоняются от призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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Захарова: Киев затаскивает украинцев в "мясорубки на колесах" под видом мобилизации

18:40 30.09.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала мобилизацию на Украине, заявив, что киевский режим затаскивает собственных граждан в "мясорубки на колесах". Об этом она заявила на Форуме директоров школ и Форуме классных руководителей
"Мобилизация по-украински, когда они в эти самые буквально мясорубки на колесах затаскивают своих собственных граждан, которые присягнули на верность режиму, учили историю и другие науки по искореженным этим режимом учебникам", — приводит слова Захаровой РИА Новости.
По словам дипломата, эти "мясорубки на колесах" перемалывают человека, его память, его совесть и плоть.
Отмечается, что киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации регулярно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине любыми способами уклоняются от призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Больше важных новостей дня в публикации: "Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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