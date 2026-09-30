https://ukraina.ru/20260930/ekspert-posle-pobedy-rossii-k-delezhu-ukrainy-pribegut-amerikantsy-no-esche-est-i-kitay-1083517246.html

Эксперт: После победы России к дележу Украины прибегут американцы, но еще есть и Китай

Эксперт: После победы России к дележу Украины прибегут американцы, но еще есть и Китай - 30.09.2026 Украина.ру

Эксперт: После победы России к дележу Украины прибегут американцы, но еще есть и Китай

К дележу Украины первыми прибегут американцы — когда станет понятно, что Россия победила, они тут же появятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, выпускник Санкт-Петербургского Высшего Военного командного училища внутренних войск МВД РФ, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь

2026-09-30T19:30

2026-09-30T19:30

2026-09-30T19:30

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Отвечая на замечание журналиста о том, что Украину сейчас делить не с кем — Польша от Львова отказывается, — собеседник Украина.ру напомнил, что американцы обязательно прибегут к дележу, также он обратил внимание на китайское присутствие.Кутырь заявил, что первыми к пирогу, который нужно поделить, прибегают американцы. "Когда станет понятно, что мы победили, они тут же появятся", — пояснил он.По мнению аналитика, переговоры президента США Дональда Трампа — это типичный подход американцев времен Второй мировой войны. "Помогать СССР, пока побеждает Гитлер. Помогать Гитлеру, когда начнет побеждать СССР. К пирогу, который надо будет делить, они прибегут потом. И мы будем вынуждены с этим считаться", — отметил Кутырь.Эксперт подчеркнул, что при этом нельзя забывать о Китае. "На форуме правильно говорили, что на Украине все продано и скуплено американцами и британцами. Но почему-то никто не обратил внимание, что и у китайцев в собственности около 25% украинских активов (порты, заводы, сельское хозяйство). В общем, нам есть, с кем ее делить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.

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