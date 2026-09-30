https://ukraina.ru/20260930/budet-nevynosimo-tyazhelo-ukraintsy-gotovyatsya-k-zime-bez-sveta-vody-i-svyazi-1083506189.html

Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи

Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи - 30.09.2026 Украина.ру

Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи

Зима для Украины будет очень тяжелой. Это признают (или готовят население к худшему) политики на высшем уровне

2026-09-30T08:33

2026-09-30T08:33

2026-09-30T08:33

эксклюзив

киев

украина

россия

сергей корецкий

дмитрий разумков

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По словам депутата Верховной Рады Сергея Соболева, многоэтажки невозможно будет обеспечить светом, водой и коммуникациями. Премьер-министр Сергей Корецкий посоветовал семьям с маломобильными людьми и инвалидами заранее определить альтернативное место жительства на зиму — особенно если они живут на высоких этажах.Эксперты единодушны: главные риски — нехватка электроэнергии, длительные отключения и проблемы с теплоснабжением в крупных городах. Власти, бизнес и обычные граждане готовятся к разным сценариям — от умеренных блэкаутов до каскадного кризиса. Например, политик Дмитрий Разумков советует властям сосредоточиться на стоимости топлива: "Если власти не сделали выводов из предыдущих зим, нас снова ждет жизнь в режиме генераторов. А они работают не на воздухе, а заправляются бензином или дизелем, цена которого уже достигла 100 грн за литр. Поэтому проблема заоблачных цен на топливо — это уже гораздо шире, чем вопрос (не)возможности заправить собственное авто. От возможности обеспечить работу генератора будет зависеть, сможет ли работать бизнес — от маленькой кофейни или магазина до крупного предприятия. От этого также зависит работа мобильных операторов и интернет-провайдеров. Чем дольше нет электроэнергии, тем дольше их резервные генераторы должны работать и, соответственно, больше горючего им нужно. Что государство сделало для того, чтобы мы были готовы к такому сценарию? Критическая инфраструктура не защищена, как и топливные базы. Поэтому существует огромный риск того, что мы останемся не просто без света, но и без интернета и связи и не сможем дозвониться до родных и близких! Да, мы не можем повлиять на Россию, чтобы она перестала бить по нашей инфраструктуре. Не можем напрямую повлиять и на ситуацию на Ближнем Востоке, влияющую на мировые цены и поставки энергоносителей. Но мы можем определять свою налоговую политику. Напомню, что до 47% цены на топливо — это то, что забирает государство в виде сборов в результате "реформы" Гетманцева, которую подписал Зеленский".Пока политики соревнуются в идеях, как простым украинцам пережить зиму, многие уезжают из больших городов за границу. Новое направление — Лима, столица Перу. Там осела уже целая диаспора, некоторые — навсегда. Те же, кто остается, то есть выехать не может физически, рассчитывают только на себя. Люди исходят из опыта прошлых зим и делают ставку на автономность: массово скупают генераторы, пауэрбанки, портативные зарядные станции и обогреватели. Часть горожан переезжают за город. Так, число желающих арендовать частный дом с автономным отоплением в пригородах Киева выросло втрое. По данным агрегатора объявлений OLX, 17% украинцев планируют сменить жилье из-за возможных блэкаутов.Но, несмотря на подготовку граждан к зиме, эксперты считают, что власти упустили время, чтобы подготовить страну к плохим сценариям. Юрий Бутусов, военный аналитик и командир роты БПЛА, предупреждает, что зима будет "хуже, чем что-либо раньше". Россия отвечает на удары по своим НПЗ кампаниями против украинской энергетики и располагает большими средствами для эскалации. Депутат Рады Юрий Камельчук прогнозирует дефицит электроэнергии до 25%, что означает отключения не менее 5 часов в сутки. Наибольший риск — для прифронтовых регионов и больших городов: Киева, Харькова, Одессы. The Economist более пессимистичен: при потере ключевых подстанций Киев может получать свет лишь 4 часа в сутки, что парализует водоснабжение, отопление, связь и транспорт.Украинский политик Виктор Андрусив видит проблему еще шире: "Хочется сказать вам что-то жизнеутверждающее, но не фальшивое. Наша война всегда шла по синусоиде. Мы на пике, они на пике, мы снова на пике. В июле большинство из нас чувствовали подъем от грандиозных мидлстрайков. Мы были на пике. Сейчас мы подавлены и растеряны из-за обстрелов, устроенных нам реактивными "шахедами" (так на Украине называют российские дроны "Герань-2" - ред.). Они на пике. Но скоро это изменится. Впереди очень много плохих новостей. <...> нас ждет сложная зима…".

https://ukraina.ru/20260928/politika-zelenskogo--samoubiystvenna-dlya-ukrainy-eksperty-o-situatsii-v-strane-1083454483.html

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Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, киев, украина, россия, сергей корецкий, дмитрий разумков