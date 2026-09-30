https://ukraina.ru/20260930/podschitali-skolko-dezertirov-iz-vsu-smogli-skrytsya-ot-vlastey-1083512767.html

Подсчитали, сколько дезертиров из ВСУ смогли скрыться от властей

Подсчитали, сколько дезертиров из ВСУ смогли скрыться от властей - 30.09.2026 Украина.ру

Подсчитали, сколько дезертиров из ВСУ смогли скрыться от властей

На Украине за полтора года власти зарегистрировали 33 826 сообщений о случаях дезертирства, при этом найдены были 12 575 дезертиров. Об этом со ссылкой на документы украинской национальной полиции в ночь на 30 сентября пишет РИА Новости

2026-09-30T09:16

2026-09-30T09:16

2026-09-30T09:18

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Таким образом, данные за период с 23 сентября 2024 года по 16 февраля 2026 года, которые проанализировало агентство, свидетельствуют, что властям удаётся найти только одного из трёх дезертиров ВСУ.В статистике Государственного бюро расследований Украины и Военной службы правопорядка учитываются случаи самовольного оставления частей украинскими военнослужащими. А также доля военных ВСУ, вернувшихся из самоволки, и тех дезертиров, местоположение которых удалось установить.Напомним, по украинскому законодательству военнослужащему, который в условиях военного положения самовольно оставил свою часть на срок более трёх суток, грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 49-летний гражданин Израиля Йонатан Карлинский, задержанный на украинской границе после празднования Рош ха-Шана в Умани, не будет отправлен в прифронтовую Харьковскую область. Благодаря вмешательству еврейской общины он останется служить врачом в Одессе - "Открытое чудо": история с мобилизованным хасидом получила неожиданное продолжение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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