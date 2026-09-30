https://ukraina.ru/20260930/nachnut-vtikharya-uezzhat-v-britanii-zagovorili-ob-evakuatsii-iz-kieva-1083511518.html

"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева

"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева - 30.09.2026 Украина.ру

"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева

Украинские ведомства на фоне постоянных ударов ВС РФ и нарастающего хаоса скоро могут начать тайно эвакуироваться из Киева. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в канале YouTube

2026-09-30T08:39

2026-09-30T08:39

2026-09-30T08:42

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Он отметил поступающие сообщения, что гражданской администрации Украины становится всё труднее управлять страной непосредственно из столицы."Постоянные авианалеты, бомбардировки, атаки на центры обработки данных, перебои в работе транспорта, проблемы с бензином — все это, должно быть, вносит хаос в обычные административные процессы... Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать... Посольства, неправительственные организации и гражданские администраторы покинут Киев", — сказал Меркурис, предположив, что город в целом опустеет."По мере того как гражданская администрация будет покидать Киев, значительная часть населения неизбежно последует за ней. Особенно если условия жизни в Киеве станут невыносимыми", — добавил он.РИА Новости, в свою очередь, пишет, что по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, с начала сентября в восточной части Киева идёт эвакуация документов судов, прокуратуры и других государственных учреждений.При этом, приближённые к власти и защищённые "бронью" деятели обрушиваются с критикой на жителей украинской столицы, заявляя о своём "стыде за киевлян". А премьер-министр Украины Сергей Корецкий недавно прямо потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта.Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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