https://ukraina.ru/20260930/nachnut-vtikharya-uezzhat-v-britanii-zagovorili-ob-evakuatsii-iz-kieva-1083511518.html
"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева
"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева - 30.09.2026 Украина.ру
"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева
Украинские ведомства на фоне постоянных ударов ВС РФ и нарастающего хаоса скоро могут начать тайно эвакуироваться из Киева. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в канале YouTube
2026-09-30T08:39
2026-09-30T08:39
2026-09-30T08:42
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Он отметил поступающие сообщения, что гражданской администрации Украины становится всё труднее управлять страной непосредственно из столицы."Постоянные авианалеты, бомбардировки, атаки на центры обработки данных, перебои в работе транспорта, проблемы с бензином — все это, должно быть, вносит хаос в обычные административные процессы... Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать... Посольства, неправительственные организации и гражданские администраторы покинут Киев", — сказал Меркурис, предположив, что город в целом опустеет."По мере того как гражданская администрация будет покидать Киев, значительная часть населения неизбежно последует за ней. Особенно если условия жизни в Киеве станут невыносимыми", — добавил он.РИА Новости, в свою очередь, пишет, что по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, с начала сентября в восточной части Киева идёт эвакуация документов судов, прокуратуры и других государственных учреждений.При этом, приближённые к власти и защищённые "бронью" деятели обрушиваются с критикой на жителей украинской столицы, заявляя о своём "стыде за киевлян". А премьер-министр Украины Сергей Корецкий недавно прямо потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта.Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева
08:39 30.09.2026 (обновлено: 08:42 30.09.2026)
Украинские ведомства на фоне постоянных ударов ВС РФ и нарастающего хаоса скоро могут начать тайно эвакуироваться из Киева. Об этом британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в канале YouTube
Он отметил поступающие сообщения, что гражданской администрации Украины становится всё труднее управлять страной непосредственно из столицы.
"Постоянные авианалеты, бомбардировки, атаки на центры обработки данных, перебои в работе транспорта, проблемы с бензином — все это, должно быть, вносит хаос в обычные административные процессы... Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать... Посольства, неправительственные организации и гражданские администраторы покинут Киев", — сказал Меркурис, предположив, что город в целом опустеет.
"По мере того как гражданская администрация будет покидать Киев, значительная часть населения неизбежно последует за ней. Особенно если условия жизни в Киеве станут невыносимыми", — добавил он.
РИА Новости, в свою очередь, пишет, что по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, с начала сентября в восточной части Киева идёт эвакуация документов судов, прокуратуры и других государственных учреждений.
При этом, приближённые к власти и защищённые "бронью" деятели обрушиваются с критикой на жителей украинской столицы, заявляя о своём "стыде за киевлян". А премьер-министр Украины Сергей Корецкий недавно прямо потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта.
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