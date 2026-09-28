https://ukraina.ru/20260928/my-teryaem-nebo-kiev-ostalsya-bez-pvo-vs-rossii-osvobodili-novovodyanoe-i-ulanovo-itogi-28-sentyabrya-1083481535.html

"Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября

"Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября - 28.09.2026 Украина.ру

"Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября

Вооруженные силы России поразили в Киеве центры обработки данных "Укртелеком" и "Дримлайн", а также военный аэродром Васильков. Объекты использовались для связи, хранения разведданных и поддержки ВСУ. Также ВС РФ освободили Нововодяное и Уланово. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-28T18:00

2026-09-28T18:00

2026-09-28T18:00

эксклюзив

киев

россия

украина

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

укртелеком

украина.ру

марьяна безуглая

сумская область

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ВС РФ поразили дата-центры и военный аэродром под КиевомВооруженные силы России поразили в Киеве центры обработки данных компаний "Укртелеком" и "Дримлайн". По данным Минобороны, эти объекты использовались для предоставления ВСУ услуг связи, высокоскоростного интернета и хранения разведывательных данных. Также поражены объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.В ночь на 28 сентября российские военные ударили по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Атака пришлась на инфраструктуру и другие объекты. Продолжаются удары по логистическим и коммуникационным узлам, портовым объектам и морским судам, работающим в интересах ВСУ. "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВОДепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* признал: Украина перестала контролировать небо над Киевом."Что происходит с нашим ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для Patriot. Почему не сбиваем? А как мы переживем зиму? Надо, наверное, что-то делать!" — написал он в Телеграм-канале.Гончаренко* предложил перенести критические учреждения и предприятия на запад Украины, обследовать подземные туннели и метро, обустраивать там функционирование критической инфраструктуры. Фактически — признание полного краха системы ПВО. Которая не может защитить ни объекты, ни людей. Пока один депутат признает провал ПВО, другой — Марьяна Безуглая — фактически одобряет удары по научному учреждению."Национальную академию наук давно надо было реформировать, если не закрыть этот бессодержательный остаток СССР", — написала она в Телеграм.По ее словам, академики не сделали ничего для развития ПВО, а находились в "своем пузыре". Издание "Страна.ua" сообщило, что жителям Киева пожар виден в направлении памятника "Золотые Ворота". Украинские журналисты пишут о масштабном пожаре в центре столицы.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 28 сентябряГруппировка "Север" сжимает кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку и Рубленое. В кольце потери ВСУ за сутки — до 60 военнослужащих, два квадроцикла, наземный робототехнический комплекс. Продолжаются бои за Приколотное. В Сумской области установлен контроль над Уланово. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 285 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение — потери ВСУ свыше 210 человек, БМП, 12 автомобилей, артиллерийское орудие. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус более 190 боевиков, бронетранспортер М113, четыре БМП, 23 автомобиля, РСЗО "Град".Группировка "Центр" освободила Нововодяное в ДНР. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении. Освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне "Центра" потери противника — до 460 военнослужащих, три БМП, 14 автомобилей, РСЗО "Град".Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны — потери ВСУ до 180 человек, четыре БМП, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия. "Днепр" улучшил положение — уничтожены до 25 военнослужащих и восемь автомобилей.Пока депутаты Рады спорят о том, что делать с ПВО и Академией наук, российская армия продолжает наступление.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.*признан террористом и экстремистом

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Мария Илащук

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