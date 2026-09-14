"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины - 14.09.2026 Украина.ру
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"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины
"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины - 14.09.2026 Украина.ру
"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины
Борьба послевоенного украинского националистического подполья против Советского Союза может повториться и после завершения СВО. Поэтому процесс денацификации Украины на этот раз нужно довести до конца. Об этом в своей авторской программе "Киселев" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
2026-09-14T10:20
2026-09-14T10:20
эксклюзив
украина
ссср
россия
хрущев
роман шухевич
владимир зеленский
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Сегодняшнюю тему нам подсказала предстоящая историческая дата. Не круглая, однако важная. 17 сентября 1955 года, то есть когда СССР еще на взлете возглавлял Никита Хрущев, был издан указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами во время Великой Отечественной войны.На свободу отпускали и прощали со снятием судимости предателей-власовцев, прибалтийских лесных братьев, но самая массовая группа амнистированных — это украинские националисты-бандеровцы, чьи руки по локоть в крови.Александр Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГе" описал историческую неожиданность так:"Вдруг, совсем негаданно-нежданно, подползла еще одна амнистия — "аденауэровская" — сентября 1955 года. Перед тем канцлер Аденауэр приезжал в Москву и выговорил у Хрущева освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что несуразица получается: немцев-то отпустили, а их русских подручных держат с 20-летними сроками. Но так как это были все полицаи, да старосты, да власовцы, то публично носиться с этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей информации: о ничтожном трезвонить, а о важном вкрадчиво".Многие десятки тысяч идейных и нераскаявшихся бандитов вернулись тогда на Украину с отпущенными советской властью грехами.Сейчас уже ясно, что Сталин-то как раз провел вполне успешную, хоть и болезненную, денацификацию послевоенной Украины. Со стороны Хрущева поспешная амнистия — ошибка. Самонадеянная беспечность, заложившая бомбу под саму Украину как естественную часть большой России.Вообще впервые вооруженные формирования ОУН* упоминаются в так называемом акте провозглашения украинской государственности спустя неделю после вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР."Украинская национальная революционная армия создается на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за суверенную соборную украинскую державу и новый порядок во всем мире".Украинские националисты первой половины XX века, в предвоенные и военные годы, направлялись, обучались и финансировались Германией.Одурманенные национализмом украинцы записывались добровольцами в дивизию СС "Галичина". Всего заявлений было подано 80 тысяч. Реально призвано на службу более 19 тысяч.Амнистия в итоге, как мы сейчас понимаем, означала незавершенный процесс денацификации на нашей собственной территории, их идея стала врастать в советскую власть с целью ее перерождения.Показательна в этом смысле судьба генерал-хорунжего Василия Кука, последнего командующего "Украинской повстанческой армией"*, преемника на этом посту Романа Шухевича. В 1960 году Кук был помилован, даже получил квартиру в Киеве и охрану, защитил кандидатскую по столыпинской реформе.Но с обретением Украиной независимости в 1991 году уже выступал в защиту бандеровцев, поддерживал мифы об их борьбе с гитлеровцами. Президент Кучма хотел было дать ему звезду Героя Украины, но Кук отказался — мол, сначала Бандере и Шухевичу.Еще один амнистированный — Григорий Васюра, бывший старший лейтенант Красной армии, в 1941-м сдался в плен, а в 1942-м уже служил в 118-м батальоне шуцманшафта — это украинские полицаи, известные своей дикой жестокостью. Именно Васюра стал главным палачом белорусской Хатыни, когда каратели там заживо сожгли 149 человек вместе с детьми. Все подробности этого страшного военного преступления, хранившиеся в КГБ Белоруссии под грифом "Совершенно секретно", не публиковались, дабы не потревожить чьи-то национальные чувства.Даже в фильме "Иди и смотри", от которого кровь стынет в жилах, авторы не имели права назвать палачей бандеровцами. Разве что по говору исполнителей массового убийства можно было понять, о ком идет речь.Васюра успешно скрыл свое прошлое, отсидел лишь как пособник и вышел по амнистии. Жил себе в Киеве, вступил в партию, женился и завел детей. "Спалился" лишь в 1985-м, когда потребовал себе юбилейный орден Великой Отечественной войны. Стали проверять и — провал. Суд вынес вердикт — Васюру расстрелять.Общая картина в том, что почти целое десятилетие после победы в Великой Отечественной на Западе Украины шло еще масштабное продолжение битвы с националистическим вооруженным подпольем.Летом 1945 года лидеры ОУН-УПА провозглашают роспуск крупных подразделений и переходят к тактике террора. Боевые группы уменьшились до 10–20 человек. Их цели на уничтожение — партийные и советские работники низшего и среднего звена. Но часто бандеровцы практиковали "пяткувание", то есть убийство каждого пятого в лояльных советской власти селах. Такую перспективу после грядущего военного поражения киевского бандеровского режима, очевидно, стоит учитывать и сегодня.Судя по всему, это не только прошлое, но и действительно перспектива. В конце концов, денацификацию на Украине как поставленную цель никто не отменял.Главное — довести этот непростой процесс до конца, а то опять что-то уродливое вырастет."Азов"*, "Айдар"*, "Кракен"* — десятки боевых нацбатальонов стали опорой режима Зеленского. Да и сам Зеленский и его клика публично поклоняются пособникам Гитлера и действуют нацистскими методами — уже своих идейных отцов превзошли.А мы вообще против независимой Украины, что ли? Официальная позиция РФ — допущение независимости, но при двух условиях: нейтральный статус и гарантия прав русскоязычным. Если сдюжит незалежная — то отлично. А то ведь как получилось в 1991 году: Украина с лучшим советским наследством — от энергетики и промышленности до транспортной системы и географии — вышла из СССР, а нацики вместо того, чтобы развивать свою страну, принялись первым делом с русскими у себя внутри бороться.Вот и приехали. Незалежность, конечно, хороша, но многое зависит от того, как ею распорядиться.*Деятельность организации запрещена в РФ
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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эксклюзив, украина, ссср, россия, хрущев, роман шухевич, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, СССР, Россия, Хрущев, Роман Шухевич, Владимир Зеленский

"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины

10:20 14.09.2026
 
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Борьба послевоенного украинского националистического подполья против Советского Союза может повториться и после завершения СВО. Поэтому процесс денацификации Украины на этот раз нужно довести до конца. Об этом в своей авторской программе "Киселев" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Сегодняшнюю тему нам подсказала предстоящая историческая дата. Не круглая, однако важная. 17 сентября 1955 года, то есть когда СССР еще на взлете возглавлял Никита Хрущев, был издан указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами во время Великой Отечественной войны.
На свободу отпускали и прощали со снятием судимости предателей-власовцев, прибалтийских лесных братьев, но самая массовая группа амнистированных — это украинские националисты-бандеровцы, чьи руки по локоть в крови.
Александр Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГе" описал историческую неожиданность так:
"Вдруг, совсем негаданно-нежданно, подползла еще одна амнистия — "аденауэровская" — сентября 1955 года. Перед тем канцлер Аденауэр приезжал в Москву и выговорил у Хрущева освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что несуразица получается: немцев-то отпустили, а их русских подручных держат с 20-летними сроками. Но так как это были все полицаи, да старосты, да власовцы, то публично носиться с этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей информации: о ничтожном трезвонить, а о важном вкрадчиво".
Многие десятки тысяч идейных и нераскаявшихся бандитов вернулись тогда на Украину с отпущенными советской властью грехами.
Сейчас уже ясно, что Сталин-то как раз провел вполне успешную, хоть и болезненную, денацификацию послевоенной Украины. Со стороны Хрущева поспешная амнистия — ошибка. Самонадеянная беспечность, заложившая бомбу под саму Украину как естественную часть большой России.
Вообще впервые вооруженные формирования ОУН* упоминаются в так называемом акте провозглашения украинской государственности спустя неделю после вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР.
"Украинская национальная революционная армия создается на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за суверенную соборную украинскую державу и новый порядок во всем мире".
Украинские националисты первой половины XX века, в предвоенные и военные годы, направлялись, обучались и финансировались Германией.
Одурманенные национализмом украинцы записывались добровольцами в дивизию СС "Галичина". Всего заявлений было подано 80 тысяч. Реально призвано на службу более 19 тысяч.
Амнистия в итоге, как мы сейчас понимаем, означала незавершенный процесс денацификации на нашей собственной территории, их идея стала врастать в советскую власть с целью ее перерождения.
Показательна в этом смысле судьба генерал-хорунжего Василия Кука, последнего командующего "Украинской повстанческой армией"*, преемника на этом посту Романа Шухевича. В 1960 году Кук был помилован, даже получил квартиру в Киеве и охрану, защитил кандидатскую по столыпинской реформе.
Но с обретением Украиной независимости в 1991 году уже выступал в защиту бандеровцев, поддерживал мифы об их борьбе с гитлеровцами. Президент Кучма хотел было дать ему звезду Героя Украины, но Кук отказался — мол, сначала Бандере и Шухевичу.
Еще один амнистированный — Григорий Васюра, бывший старший лейтенант Красной армии, в 1941-м сдался в плен, а в 1942-м уже служил в 118-м батальоне шуцманшафта — это украинские полицаи, известные своей дикой жестокостью. Именно Васюра стал главным палачом белорусской Хатыни, когда каратели там заживо сожгли 149 человек вместе с детьми.
Все подробности этого страшного военного преступления, хранившиеся в КГБ Белоруссии под грифом "Совершенно секретно", не публиковались, дабы не потревожить чьи-то национальные чувства.
Дмитрий Киселёв - интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 21:39
Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима ЗеленскогоЧтобы выжить и иметь будущее, Украине нужно избавиться от нацистского режима. А нацистский режим, как показывает история, сам по себе не рассасывается. Он может быть разгромлен только внешней силой. И когда киевский режим будет разгромлен, наступит долгий и тяжелый период денацификации
Даже в фильме "Иди и смотри", от которого кровь стынет в жилах, авторы не имели права назвать палачей бандеровцами. Разве что по говору исполнителей массового убийства можно было понять, о ком идет речь.
Васюра успешно скрыл свое прошлое, отсидел лишь как пособник и вышел по амнистии. Жил себе в Киеве, вступил в партию, женился и завел детей. "Спалился" лишь в 1985-м, когда потребовал себе юбилейный орден Великой Отечественной войны. Стали проверять и — провал. Суд вынес вердикт — Васюру расстрелять.
Общая картина в том, что почти целое десятилетие после победы в Великой Отечественной на Западе Украины шло еще масштабное продолжение битвы с националистическим вооруженным подпольем.
Летом 1945 года лидеры ОУН-УПА провозглашают роспуск крупных подразделений и переходят к тактике террора. Боевые группы уменьшились до 10–20 человек. Их цели на уничтожение — партийные и советские работники низшего и среднего звена. Но часто бандеровцы практиковали "пяткувание", то есть убийство каждого пятого в лояльных советской власти селах.
Такую перспективу после грядущего военного поражения киевского бандеровского режима, очевидно, стоит учитывать и сегодня.
Судя по всему, это не только прошлое, но и действительно перспектива. В конце концов, денацификацию на Украине как поставленную цель никто не отменял.
Главное — довести этот непростой процесс до конца, а то опять что-то уродливое вырастет.
"Азов"*, "Айдар"*, "Кракен"* — десятки боевых нацбатальонов стали опорой режима Зеленского. Да и сам Зеленский и его клика публично поклоняются пособникам Гитлера и действуют нацистскими методами — уже своих идейных отцов превзошли.
А мы вообще против независимой Украины, что ли? Официальная позиция РФ — допущение независимости, но при двух условиях: нейтральный статус и гарантия прав русскоязычным. Если сдюжит незалежная — то отлично.
А то ведь как получилось в 1991 году: Украина с лучшим советским наследством — от энергетики и промышленности до транспортной системы и географии — вышла из СССР, а нацики вместо того, чтобы развивать свою страну, принялись первым делом с русскими у себя внутри бороться.
Вот и приехали. Незалежность, конечно, хороша, но многое зависит от того, как ею распорядиться.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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