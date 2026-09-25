https://ukraina.ru/20260925/tonkiy-tsenitel-muzyki-i-patriot-ushel-iz-zhizni-yarkiy-kritik-i-televeduschiy-sergey-sosedov-1083415643.html

Тонкий ценитель музыки и патриот: ушел из жизни яркий критик и телеведущий Сергей Соседов

Тонкий ценитель музыки и патриот: ушел из жизни яркий критик и телеведущий Сергей Соседов - 25.09.2026 Украина.ру

Тонкий ценитель музыки и патриот: ушел из жизни яркий критик и телеведущий Сергей Соседов

23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет умер Сергей Соседов — журналист, музыкальный критик и телеведущий. О его смерти сообщил друг и коллега, телеведущий Вадим Такменёв. Причиной смерти стал несчастный случай. Соседов ушёл из жизни, занимаясь любимым делом – он находился в Нерюнгри на конкурсе "Жемчужина Дальнего Востока".

2026-09-25T08:33

2026-09-25T08:33

2026-09-25T08:33

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Звонок в молодостьО самом Соседове – чуть позже. Начнём с того, почему о нём вспоминаем именно мы. Редакция издания Украина.ру была знакома с Сергеем Соседовым, в 2022 году опубликовала с ним большое интервью.Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко вспоминает, что тот звонок Соседову был "звонком в молодость"."В 90-е годы, тогда на телевидении выходила программа "Акулы пера", я был её почитателем. Там были молодой Отар Кушанашвили, Сергей Соседов. Я любил смотреть героев, которые туда приходили, были такие личности, как Наталья Медведева, Эдуард Лимонов, Борис Гребенщиков*, и другие.Я позвонил Сергею Соседову за комментарием по поводу того, что российские звёзды – нынешние и былые – уехали за границу, льют (…) на свою родину, все такие заукраинцы. Я спросил у него, что он по этому поводу думает", – вспоминает Александр.Наш коллега подметил, в какой интеллигентной манере, но вместе с тем – достаточно остро Соседов осудил уехавших из России артистов."Я сам патриот, мне нравится, когда наши российские граждане – патриоты нашей страны. Он дал прекрасный комментарий, я его опубликовал, выслал, он что-то благосклонно ответил мне, – рассказывает Александр Чаленко. – Он запомнился таким по-хорошему манерным, интеллигентным. Всегда говорил: "Алексаааандр" (так протягивая звуки) в своей манере, которую мы любим, и которая у всех у нас вызывает улыбки. Мне очень было жалко, когда я узнал, что он погиб. Для меня Сергей Соседов – это память о 90-х"."Критик Пугачёвой"О поп-исполнителях Соседов тогда действительно высказался остро: весь их протест от запредельного самомнения, но ни один российский эстрадный певец не дотягивает до того, чтобы на Западе сегодня прославиться, как когда-то Ростропович."Но они хотят сами себе казаться знающими, прогрессивными — а Баба-яга против! А вот мы будем против! У вас по телевидению это рассказывают, а мы будем против этого. Они не понимают даже, против чего они! Они не могут даже сформулировать позицию свою. Просто тупо против", – иронизировал он.Но при этом подчёркивал: всё-таки, если говорить о главных лицах российской эстрады – Баскове, Долиной, Лепсе, Стасе Михайлове, Аллегровой, Газманове (этих артистов перечислял Сергей Соседов – Ред.) — они все дома, все – за Россию.И после этого интервью Соседов на эту же тему давал множество комментариев, объясняя, кто и почему, по его мнению, занял позицию за или против СВО. В иноагентских кругах его сегодня принято называть "критиком Пугачёвой", и это действительно так: он с горечью говорил о том, какую сторону выбрала певица.Но у радикалов выводы совсем другие, как это обычно и бывает. Над смертью критика не постеснялись поглумиться ряд публичных персон, в частности – Михаилу Ходорковскому*,** смерть Соседова показалась "смешной", а для редакции телеканала "Дождь"*** оказалась "хорошей новостью".Телевидение, классика, советская эстрадаСергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Учился игре на фортепиано, слушал лекции в музыкальном училище и Московской консерватории, учился на режиссерских курсах. Но профильное образование получил журналистское – в МГУ.Свою журналистскую карьеру начал с газеты "Гудок", и там было опубликовано его первое интервью – с Эдитой Пьехой в 1989 году. Ну а после этого Соседов сотрудничал со многими передачами и редакциями: "Российскими вестями", "Вечерней Москвой", "Лигой наций", специализированными музыкальными изданиями, концертным залом Российской академии наук.Программа "Акула пера", о которой вспоминал наш коллега, его самое известное появление на экране. Там и сложился образ Соседова-телеведущего: человека, который не стесняется задать собеседнику (зачастую звёздному) самый остренький вопрос.За кадром этой теле-жизни остался его другой, профессиональный интерес: академическая музыка, классическая советская эстрада, музыкальный театр. Он много говорил об этом, но образ сложился уже иной.В 00-е, 2010-е и 2020-н он участвовал во множестве новых телепрограмм: "Канон", "Под пресс", был членом жюри "Суперстара", а с 2010 по 2015 год — одним из судей украинского "Х-Фактора". И потом – "Суперстар! Возвращение", "За гранью", входил в жюри уже белорусского "Х-Фактора".Накануне, узнав о смерти критика, его знакомые и коллеги написали много тёплых слов, а певица Зара (Зарифа Мгоян) отметила, что Соседов был человеком, который умел "слышать и чувствовать музыку".*Внесены в перечень иноагентов в РФ**Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ***СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20220810/1037478660.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, запад, сергей соседов, александр чаленко, алла пугачева, украина.ру, культура, музыка, эстрада, шоу-бизнес